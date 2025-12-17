Rogbid Enduro debiutuje. Smartwatch dla twardzieli z rekordową wytrzymałością za 140 złotych

Podsumowanie artykułu . . .

Sercem zegarka jest gigantyczna bateria o pojemności 1100 mAh. To nie jest pomyłka. Ta pojemność pozwala na osiągnięcie niespotykanych wyników: do 100 dni w trybie czuwania, 40 dni w trybie codziennego użytku i aż 5–7 dni, nawet przy ciągłym używaniu funkcji połączeń Bluetooth. Rogbid Enduro jest przeznaczony dla tych, którzy nie chcą martwić się ładowaniem co noc – idealny towarzysz długich wypraw w teren.

Specyfikacja zbudowana pod ekstremalne warunki. Co oferuje Rogbid Enduro?

Ten zegarek, poza imponującą baterią, ma całą specyfikację skrojoną pod wymagających użytkowników outdoorowych. Urządzenie dostało dużą, 52-milimetrową kopertę i wykorzystuje standardowy 22-milimetrowy, wymienny pasek. Obudowa Enduro została wykonana w całości z metalu i spełnia wojskową normę trwałości MIL-STD-810H. Oznacza to, że jest odporny na wstrząsy, upadki, ekstremalne temperatury (zarówno upał, jak i mróz) oraz kurz. Co więcej, zegarek zapewnia wodoodporność 5ATM, co czyni go bezpiecznym do używania podczas pływania i w czasie deszczu. Nawet wbudowane mikrofon i głośnik są wodoodporne.

Wyświetlacz to 1,7-calowy panel IPS o rozdzielczości 360×360. Został zaprojektowany tak, aby pozostawać wyraźny i czytelny nawet w bezpośrednim świetle słonecznym, co jest kluczowe dla nawigacji i sprawdzania powiadomień na zewnątrz. Nie znamy jednak dokładnej jasności, więc w tej kwestii musimy polegać jedynie na obietnicach producenta.

Mimo swojego “wytrzymałego” charakteru, Enduro nie zapomina o podstawowych funkcjach smart. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi, zegarek obsługuje rozmowy głosowe bezpośrednio z nadgarstka. Synchronizuje także kontakty oraz dostarcza powiadomienia o wiadomościach i alertach z aplikacji po sparowaniu ze smartfonem z systemem Android lub iOS. Po stronie monitorowania zdrowia mamy śledzenie tętna, poziomu tlenu we krwi (SpO2) oraz jakości snu. Fani aktywności sportowych mają do dyspozycji wiele trybów śledzenia ćwiczeń, licznik kroków, spalonych kalorii oraz pokonanego dystansu. Dodatkowo zintegrowano w nim funkcję relaksujących ćwiczeń oddechowych.

Jak wcześniej wspomniałam, Enduro to zegarek dla fanów outdooru, więc producent dodał jeszcze dwa przydatne elementy – wbudowany kompas, by ułatwić orientację w terenie, a także mocną latarkę, która przyda się w awaryjnych sytuacjach lub podczas nocnego biwakowania.

Rogbid Enduro jest dostępny w zaskakująco niskiej cenie – 29,99 dolarów (ok.140 zł). Oferowany jest w czterech wersjach kolorystycznych: czarnym, brązowym, pomarańczowym i moro. Z okazji premiery i świąt, Rogbid przygotował też ograniczoną promocję: pierwszych 200 kupujących otrzyma dodatkowy pasek ze stali nierdzewnej oraz kartkę świąteczną.