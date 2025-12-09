Rollme G6 jest tani, ale to dopiero początek jego zalet

Podsumowanie artykułu . . .

Rollme G6 – czego tu nie ma?

Rollme G6 to elegancki i dość klasyczny w swoim wyglądzie smartwatch z okrągłą tarczą, do wyświetlania której służy wyświetlacz 1,43″ AMOLED z trybem Always-on Display. Sercem smartwatcha jest układ Actions ATS3085S, współpracujący z 4 GB RAM. Całość zasilana jest ogniwem 550 mAh, który może wystarczyć na 20 dni pracy z wyłączonym AoD lub 20 godzin śledzenia sygnału nawigacji satelitarnej.

Skoro o lokalizacji mowa, to podstawowym systemem tego niedrogiego urządzenia jest dwupasmowy odbiornik GPS pracujący na pasmach L1 i L5. Taka konstrukcja teoretycznie przekłada się na lepszą dokładność, szczególnie w terenie zabudowanym czy lesistym, gdzie standardowe jednopasmowe chipy mają dość umiarkowaną dokładnośc. Dla jeszcze większej niezawodności smartwatch wykorzystuje sygnał z pięciu innych systemów: GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS oraz Navic.

Kluczową dla miłośników wędrówek po bezdrożach zaletą są preinstalowane mapy offline – dzięki nim można planować trasy i nawigować bez konieczności ciągłego połączenia z internetem, co jest sporą przewagą nad wieloma konkurentami. W zestawie czujników znalazły się także wysokościomierz, barometr i kompas, tworząc całkiem pokaźny arsenał dla aktywności outdoorowych.

Monitoring zdrowia i ponad sto trybów sportu

Jeśli chodzi o funkcje zdrowotne, Rollme G6 oferuje standardowy zestaw: ciągły pomiar tętna, pulsoksymetr (SpO 2 ), śledzenie snu oraz licznik kroków i kalorii. Gdzie ten model próbuje się wyróżnić, to w liczbie zaprogramowanych aktywności fizycznych – jest ich ponad sto, w większości jednak dosyć prostych.

Przydatną funkcją jest możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych przez Bluetooth oraz odtwarzanie muzyki z wbudowanej pamięci 4 GB. Dzięki temu na lekki trening biegowy można wyjść tylko z zegarkiem. Obudowa została zaprojektowana z myślą o trudnych warunkach, spełniając normę wodoszczelności 5 ATM (czyli zanurzenie do 50 metrów) i odporności na wstrząsy. Do wyboru są dwa kolory: Czarny Węglowy i Płomienna Pomarańcza.

Rollme G6 dostępny jest w firmowym sklepie za 79,99 dolarów z darmową wysyłką do Polski