Smartfonowe Święta w Plusie. Te modele warto mieć pod choinką

Samsung – klasycznie, bezpiecznie, solidnie

Samsung Galaxy A36 i Galaxy A56

Seria A to motor napędowy sprzedaży Samsunga i najpopularniejsze modele, jakie koreański producent ma w swojej ofercie. W zasadzie, od lat królem średniej półki smartfonów są dwaj przedstawiciele serii – Galaxy A36 oraz Galaxy A56. Wspominam je razem, bo tegoroczne modele są podobne, ale jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach.

Oba telefony mają prawie identyczne wymiary i masę oraz ten sam, bardzo dobry ekran Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala, ze 120 Hz odświeżaniem obrazu. Samsung od wielu lat słynie z jakości swoich paneli AMOLED. Mamy ten sam zestaw łączności, na czele z 5G oraz NFC do płatności zbliżeniowych oraz akumulator o pojemności 5 000 mAh ładowany z mocą 45 Watów.

Nieco różni się zestaw aparatów. W A36 mamy do dyspozycji aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix ze sporą matrycą w rozmiarze 1/1.96″ , aparat szerokokątny 8 Mpix oraz aparat do zdjęć makro o rozdzielczości 5 Mpix. W Samsungu Galaxy A56 znajdziemy aparat 50 Mpix oraz makro 5 Mpix, a dodatkowo 12 Mpix z szerokokątnym obiektywem.

Ma on też aluminiowy korpus, który jest plastikowy w Galaxy A36, choć trudno powiedzieć, że jest on wyraźnie gorzej wykonany. Oba modele oferują wodoodporność, zgodnie z normą IP67. Różne są też procesory – Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 w Galaxy A36 i Exynos 1580 w Galaxy A56, który jest w tym przypadku nieco wydajniejszy.

Który wybrać? Samsung Galaxy A36 to bardzo solidny smartfon o dobrym stosunku ceny do jakości. Jest to bezpieczny wybór w momencie, kiedy nie chcemy wydawać dużo, ale nie chcemy wybrać źle. Samsung Galaxy A56 jest nieco wydajniejszy, więc sprawdzi się np. u osób częściej grających w gry oraz ma trochę bogatszy, a przez to bardziej uniwersalny zestaw aparatów.

Samsung Galaxy A36 5G 6/128GB jest dostępny w Plusie za 1399 zł – 1 zł na start i 116,50 zł przez 12 miesięcy. Samsung Galaxy A56 5G 8/128GB dostępny jest za 1499 zł – 1 zł na start i 124,83 zł przez 12 miesięcy.

Samsung Galaxy S25 Ultra – nadal topowy

Czy warto kupować flagowy smartfon na kilka dni przed premierą kolejnej generacji? W przypadku Samsunga Galaxy S25 Ultra – jak najbardziej. Raz, że dzięki temu jest tańszy, a dwa, że znamy politykę producenta i dobrze wiemy, że następca będzie tylko lekko przypudrowaną ewolucją.

Mam wrażenie, że przez ten brak większych zmian z generacji na generację momentami zapominamy, jak dobrymi smartfonami są, jakby nie patrzeć, najlepiej wyposażone modele Samsunga. Jako, co prawda z doskoku, ale użytkownik Galaxy S25 Ultra mogę śmiało powiedzieć, że tu jest czym się zachwycać.

Przede wszystkim, dostajemy jeden z najlepszych ekranów na rynku, a co więcej, chyba jedyny taki ekran na rynku. Jest nie tylko bardzo duży – 6,9 cala i świetnej jakości – Dynamic LTPO AMOLED 2X ze 120 Hz odświeżaniem i rozdzielczością 1440 x 3120 pikseli, ale ma do tego bardzo dobrą powłokę antyrefleksyjną, dzięki czemu jest on delikatnie matowy. Dzięki temu jest czytelny i zachowuje wysoką jakość obrazu w praktycznie każdych warunkach, a wyświetlane treści wyglądają zwyczajnie lepiej. A na deser zostaje opcjonalna obsługa rysikiem, który jest chowany w obudowie.

Samsung Galaxy S25 Ultra to również topowa wydajność, co jest zasługą procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite oraz zestaw aparatów. Główny o rozdzielczości 200 Mpix, dwa aparaty z teleobiektywami do zoomu – 10 oraz 50 Mpix, a także aparat o rozdzielczości 50 Mpix z obiektywem ultra szerokokątnym. To jedne z najlepszych aparatów na rynku, a dla zaawansowanych użytkowników mamy rozbudowaną aplikację Expert RAW.

W Galaxy S25 Ultra mamy też dostęp do całej gamy funkcji AI, mocno rozwijanych przez Samsunga w ostatnich latach. Funkcje takie jak inteligentna transkrypcja stoją na wysokim poziomie. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5 000 mAh, który obsługuje ładowanie z maksymalną mocą 45 W.

Samsunga Galaxy S25 Ultra 12/256 GB znajdziecie w Plusie za 5199 zł – 499 zł na start, z miesięczną ratą w kwocie 391,65zł przez 12 miesięcy.

motorola edge 70 to jeden z najciekawszych smartfonów z cienką obudową

Największy tegoroczny trend na rynku smartfonów to cienkie obudowy. Do grona producentów, którzy mają taką w swojej ofercie dołączyła niedawno motorola z modelem edge 70. Konstrukcja ma 6 mm grubości i waży tylko 159 gramów.

Obudowa jest solidnie uszczelniona, zgodna z normą IP68 oraz IP69, bardzo dobrze wykonana, a tylny panel jest pokryty nietypowym i przyjemnym w dotyku materiałem w jednym z modnych kolorów Pantone. Pomimo lekkiej i smukłej obudowy motorola edge 70 to solidnie wyposażony smartfon. Na czele z ekranem pOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 1220 x 2712 pikseli i procesorem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4.

Aparaty są dwa i motorola stawia na szerokie kąty. Mamy do dyspozycji aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix z szerokokątnym obiektywem oraz aparat 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Smartfon oferuje pełny pakiet łączności z 5G i NFC, zmieszczono tu również głośniki stereo z Dolby Atmos. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 4 800 mAh ładowany przewodowo z mocą 68 W i bezprzewodowo z mocą 15 W.

motorola edge 70 12/512 GB jest dostępna w ofercie Plusa za 3499 zł – 349 zł na start, z miesięczną ratą w kwocie 262, 49zł przez 12 miesięcy.

Honor Magic7 Pro przypomina, jakich smartfonów nam brakuje

Czego Honor nie zrobi, choćby przez podobieństwo interfejsu, cały czas przypomina swoimi modelami najlepsze smartfony Huawei sprzed lat i… to wcale nie jest zła informacja. To były świetne urządzenia i każdy, kto pamięta urządzenia przed rokiem 2020 dobrze wie, co mam na myśli.

Honor Magic7 Pro to taki bardzo daleki spadkobierca legendarnego Huawei P30 Pro. Uzbrojony w mocny zestaw aparatów, na czele z aparatem o rozdzielczości 50 Mpix, z dużą matrycą w rozmiarze 1/1.3 cala, optyczną stabilizacją obrazu oraz bardzo rzadko spotykaną w smartfonach zmienną przysłoną obiektywu w zakresie f/1.4 – f/2.0. Obok mamy aparat o rozdzielczości 50 Mpix z matrycą ultraszerokokątną oraz aparat o rozdzielczości 200 Mpix z portretowym teleobiektywem o ogniskowej 72 mm oraz matrycą 1/1.4″.

Duży ekran o przekątnej 6,8 cala jest zakrzywiony na bokach, co spotykamy dzisiaj coraz rzadziej. Oferuje 120 Hz odświeżanie obrazu. Sercem smartfonu jest flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite, do dyspozycji mamy pełny pakiet łączności, a za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 5 270 mAh obsługujący bardzo szybkie ładowanie przewodowe o mocy 100 W oraz niewiele wolniejsze bezprzewodowe z mocą 80 W. Wszystko to dostajemy zamknięte w obudowie, która jest wodoodporna, zgodnie z normą IP68 oraz IP69.

Honor Magic7 Pro 12/512 GB jest dostępny w Plusie za 4499 zł – 449 zł na start i z miesięczną ratą w kwocie 337,50 zł przez 12 miesięcy.

iPhone to zawsze bezpieczny wybór. Który model wybrać?

iPhone 17

Podstawowy model smartfonów Apple zawsze był tym najbardziej kompromisowym. Mieliśmy w nim 60 Hz ekran bez funkcji Always On oraz wyraźnie słabszy aparat. W tym roku można powiedzieć, że świat stanął na głowie, bo tegoroczny iPhone 17 to największa zmiana w podstawowym modelu chyba w całej historii serii.

Ekran o przekątnej 6,3 cala jest taki sam jak w modelu Pro. Czyli jest to panel OLED ze 120 Hz odświeżaniem obrazu i po raz pierwszy w modelu podstawowym funkcją Always In. Obudowa jest aluminiowa, ze szklanym tylnym panelem, a do tego wodoodporna. Za wydajność dba najnowszy procesor Apple A19 i choć to model podstawowy, na brak wydajności nikt nie powinien narzekać.

Z tyłu obudowy znajdziemy dwa aparaty – główny o rozdzielczości 48 Mpix z obiektywem szerokokątnym oraz 48 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Ale chyba najciekawszą nowością jest aparat do selfie. Ma on matrycę o rozdzielczości 18 Mpix, która jest kwadratowa. Dzięki temu możemy robić selfie w poziomie i to z bardzo szerokim kadrem trzymając smartfon pionowo.

iPhone 17 256 GB to koszt 299 zł na start, z miesięczną ratą w kwocie 308,33 zł przez 12 miesięcy. Łącznie – 3999 zł za urządzenie.

iPhone 17 Pro dla potrzebujących większych możliwości

Skoro tegoroczny iPhone 17 jest tak dobry, to dla kogo jest wariant Pro? Przede wszystkim dla osób potrzebujących lepszej jakości zdjęć i filmów.

Aparat główny ma rozdzielczość 48 Mpix, jak iPhone 17, ale posiada większą matrycę 1/1.28″, a to bardzo solidny rozmiar. Do tego mamy aparat 48 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz trzeci aparat o rozdzielczości 48 Mpix z peryskopowym zoomem o ogniskowej 100 mm, co daje aż 5-krotne przybliżenie względem aparatu głównego. Taki zestaw daje nam wyższą jakość zdjęć niż w modelu podstawowym oraz topową jakość nagrań wideo wraz z dostępem do płaskiego profilu Apple Log 2 oraz ProRes. To formaty pozwalające na zaawansowaną edycję filmów, które śmiało można wykorzystać w co najmniej półprofesjonalnych produkcjach.

Druga przewaga modelu Pro to wydajność. Mocniejszy procesor Apple 19 Pro z dodatkowym rdzeniem układu graficznego (6-rdzeniowy) oferuje wyższą wydajność w najbardziej wymagających grach oraz pozwala na edytowanie zdjęć czy filmów prosto na smartfonie w sposób znacznie wygodniejszy.

iPhone 17 Pro 256 GB to koszt 5799 zł za urządzenie – 399 zł na start, z miesięczną ratą 449,99 zł przez 12 miesięcy.

iPhone Air to model dla osób, które chcą się wyróżnić

iPhone Air nie był pierwszym ekstremalnie cienkim smartfonem na rynku w tym roku, ale zdecydowanie był pierwszym, który miał w sobie efekt WOW!

iPhone Air jest smartfonem kompromisowym. Z jednej strony to inżynieryjna perełka, bo cała elektronika – płyta główna, procesor, pamięć… jest schowana w wyspie na górnej części tylnego panelu. Mamy tu między innymi procesor Apple A19 Pro, jak w modelach iPhone 17 Pro oraz Pro Max. Z drugiej mamy jeden aparat o rozdzielczości 48 Mpix, taki sam jak w iPhonie 17. Do tego dostajemy ekran OLED o przekątnej 6,5 cala i dodajmy, że obudowa, która jest wodoodporna zgodnie z normą IP68, ma zaledwie 5,6 mm grubości i waży 165 gramów.

Trzeba uczciwie przyznać, że iPhone Air nie jest smartfonem dla każdego. To model dla osób, które chcą się wyróżnić, pokazać, mieć kawałek unikatowej elektroniki i są w stanie poświęcić niektóre elementy specyfikacji.

Apple iPhone Air 256 GB kosztuje w Plusie 4999 zł za urządzenie – 399 zł na start i 383,32 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy.

Wybierając telefon w Plusie warto skorzystać z oferty z abonamentem głosowym. Przykładowo, w ramach opłaty 60 zł/mies. otrzymuje się pakiet internetu mobilnego 60 GB/mies., nielimitowane rozmowy SMS-y, MMS-y oraz roaming w UE – do 17,44 GB.