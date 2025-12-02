Sony w końcu prezentuje wyczekiwany korpus A7 V. Wewnątrz nowa matryca i więcej AI

Podsumowanie artykułu . . .

Sony A7 V naprawia bolączki poprzedniego modelu, ale nie wszystkie

Sony A7 V wyposażony został w zupełnie nową matrycę CMOS Exmor RS 33 Mpix, częściowo warstwową, współpracującą z także nowym procesorem BIONZ XR2. Sensor odczytuje dane około 4,5 razy szybciej niż w starszych modelach, radząc sobie ze zdjęciami seryjnymi 30 fps w trybie migawki elektronicznej, obsługuje 14-bitowy zapis danych w RAW i ma oferować do 16 EV zakresu dynamicznego. Aparat wyposażony został w funkcję wstępnego przechwytywania o długości do 1 sekundy, a podczas zdjęć seryjnych nie następuje zaciemnienie podglądu w wizjerze nawet przy najwyższej prędkości zdjęć. Maksymalna szybkość zdjęć seryjnych działa niestety tylko z obiektywami Sony, użytkownicy sprzętu innych marek skazani będą na 10 fps.

Nowy układ przetwarzania obrazu integruje w swojej strukturze także chip AI, który wspomagał autofocus w ostatnich modelach Alf, upraszczając konstrukcję i zwiększając znacznie wydajność – Sony twierdzi, że to połączenie zapewnia nawet 30% większą skuteczność systemu automatycznego ustawiania ostrości w porównaniu z poprzednikami. AI odpowiada także za wspomaganie automatycznego balansu bieli, który powinien być wykrywany lepiej, niż w tradycyjnych rozwiązaniach.

System AF opiera się na 759 punktach pomiaru fazowego, które pokrywają aż 94% obszaru kadru. W praktyce oznacza to, że aparat jest w stanie błyskawicznie i precyzyjnie złapać ostrość praktycznie w dowolnym miejscu kompozycji. System działa już od wartości -4 EV – to warunki, w których ludzkie oko widzi już tylko zarysy, a A7 V powinien sobie w nich radzić z namierzaniem i śledzeniem obiektów.

Sony A7 V i filmowanie

Jeśli chodzi o nagrywanie wideo, A7 V oferuje zapis 4K 60 fps z oversamplingiem z materiału 7K. Dla ujęć w zwolnionym tempie przeznaczony jest tryb 4K 120 fps, wykorzystujący crop do formatu APS-C. Zabrakło natomiast coraz popularniejszego Open Gate, rejestrującego obraz w natywnym formacie matrycy do późniejszego przycięcia w postprocesie. Zamiast tego pojawiła się także automatyczna funkcja kadrowania, sterowana przez AI. Aparat ma sam analizować scenę i w razie potrzeby delikatnie przycinać obraz, aby utrzymać obiekt w optymalnej kompozycji.

Wbudowany stabilizator obrazu dla video zyskał nowy tryb „Aktywny dynamiczny”, który ma lepiej radzić sobie z kompensacją drgań podczas filmowania z ręki w ruchu dzięki rejestrowaniu poruszeń i automatycznym przycinaniu obrazu.

Inne nowości

Pod względem komunikacji aparat został wyposażony w moduł Wi-Fi 6, obsługujący pasmo 6 GHz, mniej zatłoczone i szybsze – ma to zapewniać szybsze i stabilniejsze przesyłanie plików. Znajdziemy też dwa porty USB-C (jeden w standardzie 3.2 Gen 2, drugi 2.0, najlepszy do ładowania. Sony A7 V ma też pełnowymiarowe złącze HDMI, gniazda mikrofonu i słuchawek no i gorącą stopkę z multi interface. Pojemność akumulatora pozwala na wykonanie około 630 ujęć według standardu CIPA.

Sony A7 V ma usprawniony system odprowadzania ciepła – w najbardziej energożernym trybie 4K aparat powinien wytrzymać co najmniej godzinę bez ryzyka wyłączenia z powodu przegrzania.

Specyfikacja techniczna Sony A7 V

Matryca: 33 MPix, pełna klatka (35,9 × 23,9 mm), Exmor RS CMOS

33 MPix, pełna klatka (35,9 × 23,9 mm), Exmor RS CMOS Procesor: BIONZ XR2 z jednostką AI

BIONZ XR2 z jednostką AI Autofokus: 759 punktów fazowych, pokrycie 94% kadru, czułość od -4 EV

759 punktów fazowych, pokrycie 94% kadru, czułość od -4 EV Zdjęcia seryjne: Do 30 kl./s z AF/AE, z funkcją wstępnego przechwytywania

Do 30 kl./s z AF/AE, z funkcją wstępnego przechwytywania Wideo: 4K/60p z oversamplingiem 7K, 4K/120p (tryb APS-C), 16-stopniowy zakres dynamiczny

4K/60p z oversamplingiem 7K, 4K/120p (tryb APS-C), 16-stopniowy zakres dynamiczny Stabilizacja: 5-osiowy system IBIS z trybem Active Dynamic

5-osiowy system IBIS z trybem Active Dynamic Łączność: Wi-Fi 6 GHz, 2×USB-C, Bluetooth

Wi-Fi 6 GHz, 2×USB-C, Bluetooth Bateria: NP-FZ100, ok. 630 zdjęć (CIPA)

NP-FZ100, ok. 630 zdjęć (CIPA) Wyświetlacz: 3,2 cala, dotykowy, dotykowy, odchylany i obracany

3,2 cala, dotykowy, dotykowy, odchylany i obracany Wizjer: Elektroniczny OLED, 9,44 mln punktów

Wraz z nowym korpusem Sony zapowiada też odświeżony, kompaktowy obiektyw FE 28-70 mm f/3.5-5.6 OSS II. Usprawnienia dotyczą przede wszystkim zgodności z dynamiczną stabilizacją obrazu z A7 V, dodaną zdolnością do pracy w trybie zdjęć seryjnych do 120 fps z AF/AE, niezbędną do pracy z aparatem A9 III oraz kompensacją oddychania w trybach filmowych. Na lepszą jakość obrazu w kitowym obiektywie raczej jednak nie ma co liczyć.