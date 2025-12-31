Wybrałem najlepsze słuchawki TWS z ANC. Modele do pracy, miasta i podróży

Podsumowanie artykułu . . .

Problem polega na tym, że marketing obiecuje niemal całkowitą ciszę, a rzeczywistość bywa brutalna. Dlatego w tym zestawieniu nie ma przypadkowych modeli – wybrałem siedem słuchawek dostępnych w polskich sklepach z najlepszym według mnie działaniem trybu ANC w kategoriach cenowych. Każdy model oferuje nieco inne wrażenie i każdy celuje w inny budżet. Na pewno znajdziecie coś dla siebie:

Sony WF-1000XM5 – najbliżej idealnej ciszy w świecie TWS

Model, który bardzo często traktowany jest jako punkt odniesienia dla całej tej kategorii. Sony konsekwentnie rozwija swoje systemy redukcji hałasu i w WF-1000XM5 widać to na każdym kroku. ANC działa tu wyjątkowo skutecznie w zakresie niskich i średnich częstotliwości, czyli dokładnie tam, gdzie znajduje się szum ulicy, klimatyzacja czy jednostajny hałas komunikacji publicznej. Oznacza to, że po założeniu słuchawek miasto wyraźnie „oddala się”, a praca przy laptopie staje się mniej męcząca. Dużym plusem jest brak agresywnego efektu ciśnienia w uszach, który potrafi zniechęcić do długiego noszenia.

Brzmieniowo to słuchawki bardzo dojrzałe. Bas jest obecny, ale nie dominuje, średnica jest czytelna, a wysokie tony nie męczą nawet przy wielogodzinnym słuchaniu. WF-1000XM5 sprawdzają się zarówno do muzyki, jak i do podcastów czy pracy w skupieniu bez dźwięku. To sprzęt dla osób, które spędzają dużo czasu w hałasie i chcą maksymalnie się od niego odciąć, nawet kosztem wysokiej ceny.

Cena: ok. 1300–1450 zł

Apple AirPods Pro 3 – wygoda i ANC w dopracowanej formie

fot. Apple

Słuchawki, które nie próbują imponować agresywną redukcją hałasu, ale stawiają na stabilność i naturalność działania. ANC działa skutecznie w mieście, w biurze i podczas podróży, a tryb kontaktu brzmi wyjątkowo realistycznie, co ma ogromne znaczenie przy częstym poruszaniu się po mieście.

Pro 3 są bardzo wygodne i lekkie, dzięki czemu można nosić je przez wiele godzin bez uczucia zmęczenia. Jakość rozmów stoi na wysokim poziomie, a to czyni je bardzo solidnym narzędziem do pracy zdalnej i wideokonferencji. Świetny wybór dla posiadaczy iPhone lub Macbooka i osób, które cenią bezproblemowe działanie i spójne doświadczenie użytkowe, a niekoniecznie maksymalnie agresywne ANC.

Cena: ok. 1050–1200 zł

Bose QuietComfort Ultra Earbuds – gdy podróż jest głównym scenariuszem

fot. Bose

Bose od lat buduje swoją reputację wokół redukcji hałasu i QuietComfort Ultra Earbuds są tego bardzo dobrym przykładem. Bose postawiło tu na mocne, wyraźne ANC, które najlepiej pokazuje swoje możliwości w podróży. Szum silników, monotonne dźwięki pociągu czy samolotu są skutecznie tłumione, co znacząco zmniejsza zmęczenie podczas długich przejazdów. To słuchawki, które wręcz zachęcają do tego, by założyć je i „zniknąć” na kilka godzin.

Brzmienie jest raczej neutralne i spokojne, nastawione na komfort, a nie efektowność. To dobry wybór do długiego słuchania muzyki, audiobooków czy po prostu do pracy w ciszy. Trzeba jednak liczyć się z większymi obudowami słuchawek i wysoką ceną. W zamian dostajesz jednak jedno z najbardziej konsekwentnych i skutecznych ANC na rynku.

Cena: ok. 1 400–1 600 zł

Samsung Galaxy Buds3 Pro – nowa generacja w końcu ma sens

fot. Samsung

Samsung wprowadził Galaxy Buds3 Pro jako następcę Buds2 Pro i w tym przypadku faktycznie widać wyraźny krok naprzód. ANC jest skuteczniejsze, bardziej stabilne i lepiej radzi sobie w zróżnicowanym hałasie miejskim. To słuchawki stworzone z myślą o codziennym użytkowaniu – lekkie, wygodne i bardzo szybkie w reakcji.

Brzmienie jest uniwersalne, dobrze zbalansowane i przyjemne nawet przy długim słuchaniu. Buds3 Pro to sensowny wybór dla osób, które chcą nowoczesnych słuchawek TWS z ANC bez wchodzenia w najwyższy pułap cenowy, ale jednocześnie oczekują aktualnej generacji sprzętu.

Cena: ok. 850–1 000 zł

Jabra Elite 10 – dla pracujących w słuchawkach

fot. Jabra

Elite 10 to słuchawki zaprojektowane z myślą o długim noszeniu. Jabra bardzo mocno akcentuje ergonomię i to czuć już po kilku minutach użytkowania. ANC jest tu mniej agresywne, ale za to bardzo „łagodne” dla uszu, co ma ogromne znaczenie przy wielogodzinnej pracy. Redukcja hałasu skutecznie ogranicza tło, nie powodując zmęczenia.

Dużym atutem jest jakość rozmów. Mikrofony radzą sobie dobrze nawet w trudniejszych warunkach, a to sprawia, że Elite 10 będą solidnym narzędziem do pracy zdalnej i wideokonferencji. Brzmieniowo to model zrównoważony i bezpieczny, nastawiony na funkcjonalność. To słuchawki dla osób, które spędzają w nich pół dnia i oczekują komfortu ponad wszystko.

Cena: ok. 900–1 050 zł

Nothing Ear (2) – ich wartość nie kończy się na wyglądzie

fot. Nothing

Nothing Ear (2024) to słuchawki, które oferują wyraźnie poprawione ANC względem wcześniejszych generacji i bardzo dobrą aplikację do personalizacji dźwięku. Redukcja hałasu sprawdza się w mieście i podczas pracy przy laptopie, choć nie aspiruje do poziomu topowych modeli.

Ich największą zaletą jest stosunek ceny do możliwości. To dobry wybór dla osób, które chcą nowoczesnych TWS z ANC, ale nie planują wydawać czterocyfrowych kwot.

Cena: ok. 600–700 zł

Soundcore Liberty 4 NC – rozsądny start z ANC

fot. Soundcore

Jeśli budżet masz ograniczony, Liberty 4 NC są jednym z najbezpieczniejszych wyborów. Model ten oferuje świetnie działające ANC w cenie, która jeszcze kilka lat temu była nieosiągalna dla tej funkcji. Redukcja hałasu dobrze radzi sobie z miejskim tłem i pozwala komfortowo pracować lub słuchać muzyki w komunikacji publicznej.

Brzmienie jest poprawne i uniwersalne, a bateria pozwala na długie użytkowanie bez ciągłego sięgania po etui. To słuchawki, które nie próbują udawać flagowca, ale uczciwie spełniają swoją rolę. Idealne jako pierwsze TWS z ANC albo jako codzienny, bezpieczny wybór.

Cena: ok. 400–500 zł