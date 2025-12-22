Xiaomi Home Screen 11 to centrum domowego dowodzenia, które w końcu nie wygląda jak tania zabawka

Podsumowanie artykułu . . .

Nowy Xiaomi Home Screen 11 to nie tylko większy panel – to próba stworzenia „cyfrowego serca domu”, które łączy w sobie elegancję nowoczesnego tabletu z funkcjonalnością stacji kontrolnej. Urządzenie właśnie pojawiło się w ofercie i wiele wskazuje na to, że wraz z nadchodzącą premierą ultraflagowca z serii 17, chiński gigant chce domknąć swój ekosystem produktem z wyższej półki.

Metal, HyperOS 3 i ekran 1200p – specyfikacja Xiaomi Home Screen 11 robi wrażenie

To, co rzuca się w oczy jako pierwsze, to jakość wykonania. Xiaomi zrezygnowało z tanich tworzyw na rzecz metalowej konstrukcji typu unibody. Dzięki przeniesieniu czterech głośników na tył obudowy udało się zmniejszyć jej objętość o ponad 35%, zachowując przy tym smukły profil. Zintegrowana stopka pozwala na regulację nachylenia od 0 do 60 stopni, co jest zbawienne, gdy chcemy uniknąć odblasków światła.

Pod kątem technicznym Home Screen 11 to solidny zawodnik:

Wyświetlacz – 11-calowy panel LCD o rozdzielczości 1920×1200 (1200p) i jasności 400 nitów. Jest na tyle ostry, że urządzenie świetnie sprawdza się jako cyfrowa ramka na zdjęcia lub miniaturowa galeria sztuki (tryb “Painting Mode”).

Wydajność — ośmiordzeniowy procesor wspierany przez 6 GB pamięci RAM. W świecie inteligentnych głośników to sporo mocy, co ma gwarantować płynne przełączanie się między podglądem z kamer a sterowaniem oświetleniem bez irytujących „lagów”.

Prywatność i komunikacja — kamera 8 Mpix do wideorozmów posiada fizyczną zasłonę. To mały, ale kluczowy detal dla każdego, kto obawia się o swoją prywatność w domowym zaciszu.

Urządzenie pracuje pod kontrolą najnowszego systemu HyperOS 3 i korzysta z asystenta Xiao AI. Warto jednak pamiętać, że na ten moment funkcje głosowe są zoptymalizowane pod rynek chiński. Jeśli chodzi o łączność, Xiaomi nie oszczędzało: mamy tu Bluetooth 5.4, Wi-Fi 2,4/5 GHz oraz wbudowany pilot na podczerwień, dzięki któremu sterownik może kontrolować nawet starsze telewizory czy klimatyzatory.

Xiaomi sukcesywnie buduje bardzo zróżnicowaną linię wyświetlaczy

Home Screen 11 dołącza do rodziny, w której znajdziemy już miniaturowy Home Screen Mini (idealny na nocną szafkę) oraz pokazany w sierpniu 2025 roku Smart Home Display Gimbal Edition, wyposażony w obrotową kamerę 360 stopni do monitoringu.

Nowa “jedenastka” pozycjonowana jest jednak jako produkt centralny – tablica informacyjna dla całej rodziny, na której sprawdzimy status robota sprzątającego, odtworzymy muzykę (system czterech głośników radzi sobie z tym całkiem nieźle) czy zostawimy cyfrową notatkę. Oficjalna pełna prezentacja ma się odbyć prawdopodobnie 25 grudnia 2025 roku, co zbiega się z premierą Xiaomi 17 Ultra.

Trzeba przyznać, że Xiaomi Home Screen 11 to dowód na to, że inteligentny dom potrzebuje godnej oprawy wizualnej. Metalowa obudowa i ekran o wysokiej rozdzielczości sprawiają, że urządzenie przestaje być kolejnym “gadżetem”, a staje się integralną częścią wystroju. Wszystko to sprawia, że ta nowość w portfolio firmy może stać się nowym standardem dla domowych centrów dowodzenia, łącząc moc obliczeniową tabletu z prostotą obsługi smart home. Teraz pozostaje tylko czekać na oficjalną premierę i wieści o globalnej dostępności.