Luksus, który masz w kuchni. Ten wynalazek XIX wieku był niegdyś przerażający dla portfela

Zmywarkę trudno nazwać sprzętem specjalnie ekscytującym. W wielu domach to po prostu kolejny prostokąt w zabudowie kuchennej, a na dodatek sprzęt tak oczywisty, że przestaje się go na co dzień zauważać. Tymczasem stojący za nim pomysł jest starszy niż żarówka, a przez większość swojej historii traktowano go raczej jak ciekawostkę dla hoteli i popularnych restauracji niż podstawowy element wyposażenia typowych mieszkań i domów.

Historia zmywarki dobrze pokazuje, jak wolno potrafi poruszać się technologia, gdy zderza się z przyzwyczajeniami, układem mieszkań i społecznymi normami. Chociaż ta “maszyna do mycia naczyń” mogła oszczędzać czas, wodę i skórę na dłoniach milionów ludzi już w XIX wieku, to potrzebowała do tego taniego prądu, stabilnej instalacji wodnej i przeprojektowanych kuchni, zanim naprawdę się zadomowiła. Żeby zrozumieć, czemu tak prosty z dzisiejszej perspektywy pomysł czekał ponad sto lat na swoją szansę, trzeba wyjść poza same schematy techniczne i spojrzeć na to, jak budujemy mieszkania i dzielimy obowiązki w domu.

XIX-wieczny wynalazek, który nie miał jeszcze gdzie stanąć

Pierwsze poważniejsze próby zautomatyzowania procesu zmywania pojawiły się już w 1850 roku, kiedy to amerykański wynalazca Joel Houghton opatentował drewniane, ręcznie napędzane urządzenie, które rozprowadzało wodę po naczyniach ułożonych w prostym koszu. Było powolne, nieszczelne i niewiele wygodniejsze od zdeterminowanej osoby z kuchenną gąbką, ale pokazywało, że tę pracę da się automatyzować. Jednak naprawdę przełomową konstrukcję stworzyła kilka dekad później Josephine Garis Cochrane, zamożna Amerykanka, która była bardziej zirytowana obtłukiwaniem porcelany przez swoją służbę niż zmęczeniem własnych rąk. W 1886 roku opatentowała maszynę, w której talerze i filiżanki trafiały do metalowych koszy, a gorąca woda z detergentem pod wysokim ciśnieniem obmywała je znacznie skuteczniej niż samo moczenie.

Cochrane od początku celowała swoim dziełem w hotele, restauracje i duże instytucje. Tylko one miały wystarczająco miejsca, sensowne przyłącze wody, a do tego pieniądze, żeby wstawić do kuchni urządzenie wielkości dzisiejszego bojlera. Tak też przełom w popularyzacji zmywarki nastąpił na Wystawie Światowej w Chicago w 1893 roku, gdzie jej maszyny pracowały bez przerwy w restauracjach na terenie targów i zdobyły nagrodę za konstrukcję i niezawodność. Dla kuchni, w których brudne talerze piętrzyły się w stosach, takie rozwiązanie było wręcz na wagę złota, bo jedna maszyna potrafiła zastąpić kilku zmywających, a tym samym pozwolić im zajmować się innymi zajęciami. Trudno jednocześnie określić, jak wiele osób straciło pracę właśnie przez zmywarkę.

Europa próbuje, ale przegrywa z instalacją i metrażem

Po drugiej stronie Atlantyku, czyli w Europie, brytyjski inżynier William Howard Livens opracował w 1924 roku kompaktową, domową zmywarkę bez napędu elektrycznego. Miała uchylny front, metalowe kosze i obrotowy spryskiwacz, czyli elementy, które dziś wyglądają zadziwiająco znajomo. Z kolei w 1929 roku niemiecki Miele pokazał w Europie jedną z pierwszych elektrycznych zmywarek: metalową wannę z koszami, ręcznie zalewaną gorącą wodą, w której proces mycia realizował wirujący wirnik.

Z perspektywy konstrukcyjnej większość pomysłów, które dziś uznajemy za standard, istniała już w latach 20. XX wieku. Problem w tym, że poza kuchniami restauracyjnymi mało kto był zainteresowany ich zakupem. Wczesne zmywarki były głośne, wielkie i drogie. Wymagały dużej ilości prądu, wysokiego ciśnienia w instalacji wodnej i co równie ważne, osobnego fragmentu kuchni, który można im było poświęcić. W ówczesnych domach mieszczańskich naczynia myli często lokaje, kucharki lub po prostu kobiety, których nieodpłatną pracę uznawano za naturalną część domowego porządku. Skoro przy zlewie i tak stał ktoś z gąbką, trudno było uzasadnić wydatek równy kilku pensjom na stalową skrzynię o niepewnej trwałości.

Do tego dochodziła infrastruktura. Bieżąca ciepła woda, syfony, odpływy i stałe przyłącza zlewu upowszechniały się w dużych miastach dopiero w pierwszej połowie XX wieku, a w wielu krajach dopiero znacznie później. Livens projektował swoją domową zmywarkę z myślą o świecie, w którym kanalizacja dopiero się upowszechniała, więc nic dziwnego, że jego wynalazek pozostał ciekawostką. Model Miele trafił na rynek tuż przed Wielkim Kryzysem, czyli w momencie, kiedy luksusowe urządzenie wymagające prądu i dużej kuchni miało mizerne szanse na szeroką sprzedaż.

Boom powojenny i marzenie o kuchni w zabudowie

Prawdziwa zmiana w kwestii “zmywarkowej powszechności” przyszła dopiero po II wojnie światowej. Gospodarczy boom w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej przyniósł większe domy, seryjnie produkowaną zabudowę kuchenną i modę na urządzenia, które oszczędzają czas. Zmywarka zaczęła pojawiać się w katalogach sklepów tuż obok lodówki i piekarnika, powoli stając się nieodłącznym elementem nowoczesnej kuchni. Reklamy podkreślały już nie tylko miano zmywarki w formie “cudu techniki”, ale także obiecywały, że “wieczory z rodziną spędzimy w salonie, a nie przy zlewie”.

W latach 70. zmywarki stały się standardem w wielu domach klasy średniej na Zachodzie, a w kolejnych dekadach odsetek gospodarstw domowych posiadających ten sprzęt rósł. W Stanach Zjednoczonych i Niemczech na początku drugiej dekady XXI wieku przekraczał trzy czwarte. Jednocześnie analizy Międzynarodowej Agencji Energetycznej pokazywały, że nawet wtedy mniej więcej jedna trzecia amerykańskich domów i około połowy gospodarstw w Unii Europejskiej wciąż obywała się bez zmywarki. Poza najzamożniejszymi rynkami maszyna do naczyń nadal była raczej wygodą niż absolutną koniecznością.

W Europie Środkowo-Wschodniej, w tym także w Polsce, proces był jeszcze wolniejszy. W realiach PRL ciasne mieszkania i ograniczony dostęp do sprzętów AGD sprawiały, że zmywarka pozostawała marzeniem. Na poważnie wkroczyła do polskich kuchni dopiero w latach 90. i 2000, kiedy rosły pensje, a wraz z remontami i wymianą mebli pojawiało się miejsce na sprzęt do zabudowy. Dla wielu rodzin była częścią szerszego pakietu “doganiania Zachodu” i to tuż obok automatycznej pralki, mikrofalówki i nowej lodówki.

Od pożeracza wody do ekologicznej wizytówki

Pierwsze generacje domowych zmywarek miały ogromny problem, bo zużywały sporo wody i prądu. Typowy model z zeszłego wieku potrafił zużyć około 20-25 litrów na cykl, działał głośno i oferował kilka prostych programów odliczanych zwykłym zegarem. Współczesne urządzenia, szczególnie w trybie eko, są dużo oszczędniejsze. Producenci i agencje energetyczne podają dziś najczęściej wartości rzędu 11-19 litrów na pełne mycie, co naturalnie zależy od pojemności i wybranego programu.

Różnicę zużycia czuć dopiero w porównaniu z ręcznym myciem. Standardowa bateria kuchenna potrafi wypuścić około 6 litrów wody na minutę, więc dziesięć minut przy zlewie z odkręconą wodą to już 60 litrów. Jednocześnie nawet bardziej “ekonomiczne” mycie w misce, z osobnym płukaniem, często kończy się zużyciem 30-40 litrów na tyle naczyń, ile zmieściłoby się w pełnej zmywarce. Niezależne poradniki i kampanie edukacyjne wracają do tej kwestii w kółko, podkreślając, że przy pełnym załadunku nowoczesna zmywarka praktycznie zawsze zużyje mniej wody niż zlew, bo często mniej niż połowę.

Podobnie jest z energią. Badania cyklu życia, w których porównywano dziesięć lat zmywania ręcznego i automatycznego w typowym domu, pokazują, że przy pełnych wsadach i wyłączonym wstępnym opłukiwaniu zmywarka generuje mniej więcej połowę emisji CO₂ w stosunku do zlewu. Kluczowe jest to, że urządzenie podgrzewa wodę do 60-70 stopni Celsjusza, czyli wyraźnie powyżej temperatury, którą większość ludzi zniesie przy ręcznym myciu. To poprawia higienę, ale też oznacza, że każdy dodatkowy litr wody staje się cenny i musi być użyty jak najefektywniej.

Czujniki i oprogramowanie, czyli niewidzialny algorytm pod blatem

Największą zmianę w zmniejszaniu poziomu zużycia energii oraz wody w zmywarkach wprowadziła coraz to bardziej zaawansowana elektronika. Od końca lat 90. producenci zaczęli montować czujniki zmętnienia wody, które weryfikują to, ile resztek jedzenia krąży w obiegu i na tej podstawie wydłużają albo skracają cykl, podnoszą lub obniżają temperaturę, dobierają liczbę płukań. W praktyce lekko zabrudzone talerze z kolacji po kanapkach są myte szybciej i chłodniej, a np. takie garnki po gulaszu czy z zaschniętym olejem na patelni dostają zdecydowanie mocniejsze traktowanie.

Z punktu widzenia użytkownika niewiele się zmieniło, choć z punktu widzenia zasobów różnica jest ogromna. Zamiast mechanicznego zegara, który odbębnia zawsze tyle samo minut, dziś mamy mały komputer, który w czasie rzeczywistym optymalizuje zużycie wody i energii. Bez tej warstwy inteligencji ekologiczny argument za zmywarką wyglądałby dużo słabiej, bo mielibyśmy do dyspozycji tylko jeden konserwatywny, długi program.

Oszczędność wody, prądu i… pieniędzy

Dla wielu gospodarstw domowych równie ważne, jak środowisko są rachunki. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska szacuje, że przejście z mycia ręcznego na nowoczesną, energooszczędną zmywarkę może obniżyć koszty wody i energii nawet o około 465 dolarów rocznie, o ile urządzenie jest rozsądnie użytkowane. Przy kursie rzędu 3,6 zł za dolara daje to mniej więcej 1650-1700 zł rocznie. Z kolei średni koszt zakupu i montażu zmywarki na rynku USA szacuje się na około 970 dolarów, czyli w przeliczeniu około 3500-3600 zł. W takim scenariuszu sprzęt potrafi “zwrócić się” w nieco ponad dwa lata i to nie wliczając zaoszczędzonego czasu, którego można spożytkować lepiej niż np. scrollując TikToka czy inną wyżerającą mózg aplikację.

Nie oznacza to jednak, że zmywarki opanowały kuchnie na całym świecie. W wielu domach zmywarki wciąż nie ma i wcale nie chodzi tylko o pieniądze. W małych mieszkaniach, a to szczególnie w starych kamienicach i blokach, trudno wygospodarować nawet tych 60 centymetrów szafki na pełnowymiarowy sprzęt bez rezygnacji z ważnej przestrzeni do przechowywania. Część osób zwyczajnie też nie ufa temu, że taka “magiczna skrzynka na wodę i prąd” poradzi sobie lepiej z kryształowymi kieliszkami, nożami szefa kuchni czy odziedziczoną zastawą niż własne ręce.

Nawet najnowocześniejsze urządzenie ma też swoje ograniczenia. Nie lubi żeliwnych patelni, które nie powinny długo moczyć się w wodzie, nie radzi sobie dobrze z tanim plastikiem odkształcającym się w wysokiej temperaturze, a bardzo duże garnki lub blachy do pieczenia często i tak trzeba domywać osobno.

Co przyszłość zmywarki mówi o przyszłości domu?

Jeśli spojrzeć w przyszłość, to okazuje się, że nawet tak dobrze oswojony sprzęt, jak zmywarka wciąż może się zmieniać. W najdroższych modelach pojawia się już technologia pomp ciepła, pozwalająca odzyskiwać energię z gorącej wody odpływającej z komory, dzięki czemu kolejne cykle wymagają mniej prądu. Trwają eksperymenty z instalacjami szarej wody, w których lekko zużyta woda ze zmywarki mogłaby trafiać do spłukiwania toalety lub podlewania ogrodu, choć tu na drodze stoją przepisy sanitarne. Producenci coraz chętniej integrują też zmywarki z “inteligentną” siecią energetyczną, dzięki czemu urządzenie uruchomione wieczorem może automatycznie poczekać na godziny z tańszym prądem.

W tle jest jeszcze jedno niewygodne pytanie. Zmywarka naprawdę spełnia swoje ekologiczne obietnice tylko wtedy, gdy korzystamy z niej z głową. Niepełne wsady, nadużywanie najgorętszych programów przy lekko zabrudzonych naczyniach i obsesyjne wstępne opłukiwanie wszystkiego pod gorącą wodą potrafią zniwelować większość teoretycznych oszczędności. Maszyna nie jest magicznym pudełkiem niwelującym złe nawyki, więc trzeba korzystać z niej z głową. Jednak sam pomysł zamknięcia gorącej wody i detergentów w stalowej skrzyni, która myje za nas naczynia, jest po prostu stary. Nowa jest kompaktowa forma, elektronika w środku i przede wszystkim gotowość milionów gospodarstw, by przeorganizować kuchnię właśnie pod kątem tego sprzętu AGD. Wynalazek z XIX wieku zdemokratyzował się dopiero wtedy, gdy wspólnie uznaliśmy, że nasz czas, nasza woda i nasze nadgarstki są zasobem, o który warto bardziej zadbać.