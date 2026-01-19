Airbus będzie testował roboty Walker S2 w swoich zakładach lotniczych

Podsumowanie artykułu . . .

Walker S2 w fabryce samolotów – nie ma przebacz, to będzie prawdziwy sprawdzian możliwości

Montaż samolotów to ekstremalnie trudne wyzwanie dla automatyzacji. Wymaga nie tylko milimetrowej precyzji, ale też adaptacji do zmiennych warunków i spełnienia rygorystycznych norm bezpieczeństwa. To właśnie w takim otoczeniu ma pracować robot Walker S2, którego Airbus zakupił i planuje wprowadzić do swoich zakładów.

Maszyna, mająca około 1,76 metra wzrostu, została zaprezentowana w połowie 2025 roku. Jej projektanci skupili się na cechach kluczowych dla przemysłu: zręczności, wytrzymałości i samodzielności. Robot może przenosić elementy o wadze do 15 kilogramów, a jego system wizyjny ma naśladować ludzką percepcję otoczenia. Prawdziwym game-changerem w fabryce pracującej non-stop może okazać się jednak funkcja autonomicznej wymiany baterii, która powinna pozwolić robotowi na ciągłą pracę.

Airbus deklaruje, że Walker S2 przejmie powtarzalne i ciężkie fizycznie zadania, odciążając w ten sposób ludzi – robot ma wspierać załogi, a nie je zastępować. Trudno jednak nie dostrzec, że każde takie wdrożenie przybliża wizję w pełni zautomatyzowanych hal montażowych. Na razie jednak obie firmy będą wspólnie testować możliwości maszyn w realnych warunkach produkcyjnych.

Rynek zareagował na wiadomość współpracy zgodnie z przewidywaniami – akcje UBTech poszły w górę o niemal 7 procent. To już drugie ważne partnerstwo chińskiej firmy w krótkim czasie, po współpracy z Texas Instruments zawartej pod koniec zeszłego roku.

UBTech Robotics chce być największy i może mu się to udać

Historia UBTech Robotics to w pewnym sensie kwintesencja chińskiego sukcesu technologicznego. Firma powstała w Shenzhen w 2012 roku, a pod koniec 2023 roku, jako pierwszy krajowy startup z tej branży, zadebiutowała na giełdzie w Hongkongu. Prawdziwego impetu nabrała jednak w ostatnim czasie.

Zamówienia na humanoidalne roboty UBTech przekroczyły już pułap 1,4 miliarda juanów, co według niektórych wyliczeń daje firmie pozycję światowego lidera. Do końca grudnia 2025 roku z fabryki w Liuzhou wyjechało 1000 egzemplarzy modelu Walker S2, a plany są jeszcze śmielsze – na 2026 rok zapowiedziano dostawy dziesiątek tysięcy takich maszyn. Maszyna nie jest nowicjuszem w fabrykach – ten model pracuje już dla takich potentatów jak producent aut elektrycznych BYD czy Foxconn. W branży lotniczej jednak dopiero debiutuje.

Umowa między UBTech a Airbusem to przede wszystkim kamień probierczy dla całej branży. Produkcja samolotów to zupełnie inna liga niż montaż smartfonów czy nawet samochodów i inne wymagania dotyczące standardów bezpieczeństwa i certyfikacji procesów produkcyjnych i gotowych urządzeń. Jeśli roboty humanoidalne poradzą sobie, choćby w ramach testów, w tak wymagającym otoczeniu, otworzy to drzwi do kolejnych, jeszcze śmielszych wdrożeń..