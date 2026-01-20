AMD prezentuje AI Bundle, zunifikowany instalator narzędzi AI w sterownikach Radeon Adrenaline

Podsumowanie artykułu . . .

AMD Radeon AI Bundle

Pakiet AI Bundle przeznaczony jest dla użytkowników kart Radeon oraz procesorów Ryzen AI i ma być kompletnym zestawem narzędzi gotowym do działania po jednym kliknięciu. AMD obiecuje, że znajdziemy w nim wszystko, co niezbędne do generowania obrazów, uruchamiania dużych modeli językowych (LLM) oraz obsługę struktury programistycznej PyTorch na Windows. Firma nie ujawniła jak na razie pełnej listy komponentów, ale kluczową obietnicą jest wyeliminowanie konieczności ręcznej konfiguracji środowiska AI.

AI Bundle ma współpracować z najnowszym sprzętem, czyli kartami Radeon RX 9000 z architekturą RDNA 4 oraz procesorami Ryzen AI 400. Pakiet pozostaje opcjonalny – gracze, którzy nie interesują się sztuczną inteligencją, nie muszą się nim przejmować.

Czytaj też: Galaxy S26 nadchodzi. Nowości będą, ale bez szału

ROCm 7.2 i ComfyUI

Sercem całego przedsięwzięcia jest zaktualizowana platforma programowa ROCm w wersji 7.2. Jej najważniejszą nowością jest obsługa ComfyUI na systemie Windows oraz ujednolicone wydania dla Linuxa i Windows. To o tyle istotne, że historycznie ROCm na Windowsie pozostawał daleko w tyle za stabilnością i funkcjonalnością rozwiązań opartych na CUDA od NVIDIA, frustrując użytkowników.

ComfyUI oferuje nieliniowy, modularny interfejs, który daje dużą kontrolę nad przepływem pracy. Pozwala on na generowanie nie tylko obrazów, ale też wideo, plików 3D i audio. Jedną z ciekawszych funkcji jest osadzanie metadanych w wynikowych plikach – można je potem przeciągnąć z powrotem do programu, aby odtworzyć cały proces tworzenia – rzecz niezmiernie przydatna zarówno do nauki, jak i pracy grupowej

NVIDIA w tym wyścigu ma Pole Position, AMD chce się ścigać, startując z ostatniego miejsca, a ja życzę im powodzenia

AMD wchodzi pokłusować na pole, które od dłuższego czasu zajęte przez NVIDIĘ – od lutego 2024 roku użytkownicy kart GeForce RTX mogą korzystać z narzędzia Chat with RTX do uruchamiania lokalnych chatbotów. Dwa lata przewagi przekłada się na dojrzały ekosystem, lepszą optymalizację i ogromną społeczność deweloperów skupioną wokół CUDA.

Główną bolączką AMD zawsze była platforma ROCm, która przez lata uchodziła za niedojrzałą, szczególnie w środowisku Windows. AI Bundle i ujednolicenie wydań to wyraźna próba nadgonienia tych zaległości i zachęcenia deweloperów do korzystania z rozwiązań AMD. W jakim stopniu to się sprawdzi, będziemy mogli zacząć sprawdzać już jutro.

Sterowniki z pakietem AI trafią do pobrania 21 stycznia. AMD stawia na otwarte standardy i prostotę, co w dłuższej perspektywie może być atutem. Jednak droga do prawdziwej konkurencji z dobrze ugruntowanym ekosystemem NVIDIA jest jeszcze długa. To krok w dobrym kierunku, ale zobaczymy, jak sprawdzi się w praktyce.