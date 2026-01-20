Nowości Dreame. Odkurzacz V30 Essential i airfryer Tasti DZ30

Podsumowanie artykułu . . .

Odkurzacz Dreame V30 Essential – 30 000 Pa mocy ssania i system wykrywania brudu

Model V30 Essential, który trafia do Polski, to nieco okrojona wersja flagowego V30 – nie znajdziemy w nim na przykład szczotki ze zrobotyzowanym ramieniem. Producent postawił na moc i rozwiązania, które mają usprawnić rutynowe sprzątanie – sercem urządzenia jest silnik, który może rozkręcić się do 150 000 obrotów na minutę w szczycie, generując przy tym siłę ssania 330 AW i podciśnienie rzędu 30 000 Pascali.

Dzięki systemowi Smart Dirt Detection uirządzenie ma samodzielnie rozpoznawać stopień zabrudzenia podłogi i odpowiednio modulować moc – takie rozwiązanie, jeśli działa niezawodnie, jest w stanie znacząco wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu. Kolejnym elementem jest szczotka główna OmniX 2.0, której konstrukcja ma zapobiegać owijaniu się włosów i nici wokół wałka, szczególnie na dywanach o długim runie.

Podświetlenie CelesTect i ergonomia

Firma Dreame zastosowała w odkurzaczu technologię podświetlenia CelesTect o szerokim kącie 140 stopni. Pomysł polega na tym, że światło LED ma uwidaczniać drobinki kurzu i okruchy niewidoczne przy świetle naturalnym – miałem okazję sprawdzać takie rozwiązanie w praktyce (co prawda nie u Dreame, ale to bez znaczenia) i rzeczywiście, można odkurzać dzięki temu znacznie dokładniej, choć przy okazji zajmuje to trochę więcej czasu. V30 Essential wyposażony został w składaną rurę, którą można zgiąć pod kątem 90 stopni – Umożliwia to sprzątanie pod niskimi meblami bez schylania się.

Gotowy do pracy Dreame V30 Essential waży 2,3 kilograma – toi raczej typowa waga dla tej klasy sprzętu. Akumulator ma wystarczyć na 90 minut pracy, co według producenta wystarczy na oczyszczenie do 270 metrów kwadratowych. Pięciostopniowy system filtracji zatrzymuje 99,99% zanieczyszczeń.

Dwukomorowy Airfryer Tasti DZ30 – komu cyklon do ogrzewania potraw?

Przechodząc do kuchni, Dreame proponuje airfryer Tasti DZ30 o łącznej pojemności 11 litrów, podzielonej na dwie niezależne komory po 5,5 litra. Główną innowacją ma być technologia 360 Dual-Source Cyclonic Heat. Łączy ona górną spiralę nawiewu gorącego powietrza z dolną płytą grzewczą – ma to zapewnić równomierne opiekanie potrawy ze wszystkich stron, eliminując potrzebę jej ręcznego obracania w połowie procesu.

Drugim interesującym rozwiązaniem jest zintegrowany system nawilżania parą – jego zadaniem jest zachowanie wilgoci wewnątrz potrawy, dzięki czemu skórka ma być chrupiąca, a środek soczysty. Urządzenie oferuje moc 3000 W i maksymalną temperaturę 240 stopni Celsjusza. Wnętrze koszy airfryera pokryto powłoką tytanowo-ceramiczną, która ma być odporna na zarysowania i łatwa do czyszczenia. Urządzenie dysponuje ośmioma programami, w tym funkcją suszenia owoców.

Obie nowości są już dostępne w sprzedaży. Sugerowana cena odkurzacza V30 Essential to 2099 złotych, a airfryera Tasti DZ30 – 639 złotych. Do 31 stycznia obowiązuje jednak promocja, obniżająca ceny odpowiednio do 1799 i 579 złotych.