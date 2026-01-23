Granie w 5K i 120 FPS bez kupowania komputera? GeForce NOW właśnie zrobiło duży krok

Podsumowanie artykułu . . .

Moc obliczeniowa serwerów GeForce NOW dorównuje lokalnym komputerom

Wydajność nowych serwerów RTX 5080 ma być o około jedną trzecią wyższa od poprzedniej generacji – w praktyce oznacza to, że subskrybenci zyskują dostęp do pełnego śledzenia promieni i śledzenia ścieżek oraz zaawansowanych technik upscalingu DLSS, bez konieczności wydawania kilku tysięcy złotych na nowy komputer.

Parametry streamingu także odpowiednio wzrosły – użytkownicy kosztującej 109 zł miesięcznie wersji Ultimate mogą korzystać z rozdzielczość sięgającej 5K przy 120 klatkach na sekundę, a w trybie 1080p możliwe jest nawet osiągnięcie 360 fps z technologią NVIDIA Reflex, przy sesjach mogących trwać nawet 8 godzin i minimalnych opóźnieniach. Dla mniej wymagających przeznaczony jest plan Performance (54 zł miesięcznie), gwarantujący stream w 1440p przy 60 FPS i sześciogodzinne sesje. Istnieje też darmowa opcja, ograniczająca użytkownika do rozdzielczości 1080p, 60 klatek na sekundę i godzinnych sesji grania.

Sam model działania GeForce NOW pozostaje niezmieniony: płacisz za dostęp do mocy obliczeniowej, a gry uruchamiasz ze swoich kont na platformach takich jak Steam, Epic Games Store czy GOG.

Teraz z pomocą GeForce NOW zagrasz też na Linuksie i Fire TV Stick

Znaczącym poszerzeniem dostępności jest wprowadzenie natywnej aplikacji beta dla systemu Linux, zaczynając od dystrybucji Ubuntu 24.04 i nowszych. Dotychczasowi użytkownicy „pingwina” mogli korzystać z usługi wyłącznie przez przeglądarkę, co nie zawsze było optymalne. Teraz kompatybilny komputer z Linuxem może stać się pełnoprawną stacją do streamowania gier z technologią RTX, nawet w 5K.

Oficjalne wsparcie otryzmał też Amazon Fire TV Stick – w Polsce niezbyt popularny, jednak ta niewielka i stosunkowo tania przystawka po podłączeniu kontrolera może zamienić niemal każdy telewizor w terminal do gier AAA. To rozwiązanie może być atrakcyjne dla osób, które nie chcą podłączać komputera do telewizora w salonie.

Nvidia myśli również o niszowych grupach odbiorców – w GeForce NOW wprowadzona została obsługa zaawansowanych joysticków lotniczych (HOTAS), co otwiera drogę do chmurowych sesji z symulatorami takimi jak Microsoft Flight Simulator czy DCS World.

Ponad 4000 gier na wielu platformach

Biblioteka gier kompatybilnych z usługą przekroczyła już 4000 pozycji. W jej skład wchodzi ponad 2000 tytułów „Ready-to-Play”, które uruchamiają się natychmiast, oraz ponad 2200 gier „Install-to-Play” dostępnych przez Steam Cloud Streaming. Usługa integruje się z najpopularniejszymi sklepami i launcherami: Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, GOG, aplikacją EA, wybranymi grami z Xbox Game Pass oraz Battle.net. Dla wygody użytkowników wprowadzono funkcję Single Sign-On dla Battle.net, która eliminuje potrzebę powtarzania logowania. W najbliższym czasie planowana jest także integracja z Gaijin.net, co uprości dostęp do tytułów tego wydawcy.

GeForce NOW działa na imponująco szerokiej gamie urządzeń. Oprócz komputerów z systemami Windows, macOS i Linux, dostępna jest w przeglądarkach internetowych, na smartfonach i tabletach z Androidem oraz iOS, na przenośnych konsolach jak Steam Deck czy ASUS ROG Ally, a także na telewizorach Samsung, LG i Sony. Rozszerzenie wsparcia na gogle do rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, takie jak Apple Vision Pro czy Meta Quest, wskazuje na zainteresowanie NVIDII graniem w technologiach XR.