Głośniki Bluetooth do domu, na balkon i na wyjazdy. Najciekawsze propozycje!

Jedni potrzebują czegoś, co zawsze leży pod ręką, inni szukają głośnika, który uniesie rozmowy na balkonie, a jeszcze inni chcą zabrać muzykę ze sobą bez myślenia o kablach i delikatnym traktowaniu. Do tego dochodzi chaos nazw, generacji i ofert, które na papierze wyglądają podobnie, a w praktyce różnią się charakterem.

Dlatego w moim poniższym zestawieniu nie chodzi o wyścig na parametry, tylko o sensowne dopasowanie sprzętu do swojego stylu. Każdy z opisanych głośników pełni określoną funkcję i odpowiada na trochę inne potrzeby:

JBL Go 4 po prostu jest pod ręką

fot. JBL

Cena: ok. 150 zł

JBL Go 4 to jeden z tych produktów, które bardzo szybko zaczniesz traktować jak element codzienności. Nie planujesz jego użycia, on po prostu zawsze jest pod ręką. Leży w torbie, czasem na biurku, czasem na półce w łazience, czasem ląduje na parapecie, kiedy chcesz puścić muzykę na balkon. I dokładnie w tym tkwi jego siła.

Brzmieniowo Go 4 nie próbuje czarować ani udawać większej konstrukcji. Gra tak, jak pozwala mu rozmiar, ale robi to w sposób uczciwy. Jest wystarczająco czysto, żeby muzyka była przyjemna, i wystarczająco głośno, żeby wypełnić małą przestrzeń. Nie jest to sprzęt do robienia klimatu na imprezie, tylko do towarzystwa w codziennych czynnościach. Dużą zaletą jest też odporność wilgoć i kurz, a to oznacza brak stresu związanego z użytkowaniem. Go 4 możesz postawić tam, gdzie inne głośniki szkoda byłoby kłaść.

Łączność: Bluetooth 5.3

Czas pracy na baterii: do ok. 7 godzin

Odporność: IP67 (woda i kurz)

Moc: ok. 4,2 W RMS

Ładowanie: USB-C

Funkcje dodatkowe: JBL Auracast (łączenie wielu głośników)

Waga: ok. 190 g

Sony SRS-XB100. Mały, ale przyjemnie brzmi

fot. Sony

Cena: ok. 150 zł

Sony SRS-XB100 jest świetnym przykładem na to, że mały głośnik nie musi brzmieć ostro, płasko i męcząco. Od pierwszych minut Sony daje nam wrażenie spokoju. Muzyka nie atakuje, nie próbuje się przebić za wszelką cenę, nie męczy przy dłuższym słuchaniu.

Ten model najlepiej sprawdza się wtedy, gdy słuchamy muzyki długo. Przy pracy, przy gotowaniu, przy spokojnym wieczorze w domu. Nie jest to urządzenie do robienia hałasu ani do rywalizacji z rozmowami, ale do budowania nastroju. Sony od lat ma wyczucie w strojeniu małych konstrukcji i tutaj to słychać. Dźwięk jest miękki, poukładany, zaskakująco pełny jak na tak niewielką obudowę.

XB100 jest też bardzo wdzięczny w użytkowaniu. Możesz go przenosić, stawiać w różnych miejscach, zabierać na wyjazdy bez zastanawiania się, czy to dobry pomysł. Jeśli Go 4 jest bardziej surowy i użytkowy, Sony jest wyraźnie bardziej „muzyczny”. To różnica subtelna, ale dla wielu osób bardzo istotna.

Łączność: Bluetooth 5.3

Czas pracy na baterii: do ok. 16 godzin

Odporność: IP67 (woda i kurz)

Moc: brak oficjalnie podanej wartości

Ładowanie: USB-C

Funkcje dodatkowe: EXTRA BASS, pasek do przenoszenia

Waga: ok. 274 g

JBL Flip 6. Najbezpieczniejszy wybór

fot. JBL

Cena: ok. 390 zł

Flip 6 od lat pełni rolę punktu odniesienia w swojej klasie i nie bez powodu. To sprzęt, który nie ma jednej spektakularnej cechy, ale za to bardzo dobrze radzi sobie w niemal każdej sytuacji. W domu jest wystarczająco kulturalny, na balkonie wystarczająco głośny, a na wyjeździe wystarczająco mobilny. Nie narzuca się, ale też nie zawodzi.

Jego największą zaletą jest przewidywalność. Wiesz, czego się po nim spodziewać i dokładnie to dostajesz. Brzmienie jest energetyczne, ale nie agresywne. Bas jest obecny, ale nie dominuje. Głośność wystarcza na spotkanie ze znajomymi, ale nie zmienia muzyki w hałas. To właśnie dlatego Flip 6 tak często pojawia się w zestawieniach jako „pierwszy poważniejszy głośnik Bluetooth”.

Jeśli nie chcesz analizować rynku, porównywać dziesiątek modeli i zastanawiać się, czy dany wybór będzie trafiony, Flip 6 jest jedną z najmniej ryzykownych decyzji.

Łączność: Bluetooth 5.1

Czas pracy na baterii: do ok. 12 godzin

Odporność: IP67 (woda i kurz)

Moc: 30 W RMS (20 W woofer + 10 W tweeter)

Ładowanie: USB-C

Funkcje dodatkowe: JBL PartyBoost (łączenie głośników)

Waga: ok. 550 g

JBL Charge 5 może być Twoim głównym źródłem muzyki

fot. JBL

Cena: ok. 500 zł

Charge 5 to wyraźny krok dalej od modeli „na okazję”. To głośnik, który spokojnie może odgrywać rolę głównego źródła muzyki wszędzie tam, gdzie akurat jesteś. W domu może spokojnie zastąpić prosty zestaw audio, na balkonie bez problemu wypełnia przestrzeń, a na wyjeździe nie masz poczucia, że czegoś brakuje.

Jest większy, cięższy i bardziej konkretny niż Flip 6, ale w zamian daje dźwięk, który lepiej radzi sobie z otwartą przestrzenią. Nie wymaga ciągłego podkręcania głośności. Dobrze znosi różne warunki i różne style słuchania, od spokojnego tła po głośniejsze granie.

Charge 5 często wybierają osoby, które wiedzą, że będą z głośnika korzystać regularnie. To nie jest zakup impulsowy, tylko świadoma decyzja: jeden głośnik, wiele zastosowań. I w tej roli sprawdza się wyjątkowo dobrze.

Łączność: Bluetooth 5.1

Czas pracy na baterii: do ok. 20 godzin

Odporność: IP67 (woda i kurz)

Moc: 40 W RMS

Ładowanie: USB-C

Funkcje dodatkowe: powerbank (ładowanie innych urządzeń), JBL PartyBoost

Waga: ok. 960 g

Soundcore Boom 2. Głośnik, który nie udaje subtelności

fot. Soundcore

Cena: ok. 400 zł

Boom 2 od początku jasno komunikuje, czym chce być. To głośnik do grania głośno, wyraźnie i bez skrępowania. Najlepiej czuje się na zewnątrz, czyli tam, gdzie dźwięk potrzebuje mocy, żeby nie zginąć w otoczeniu. Balkon, taras, działka, wyjazd ze znajomymi – to jego naturalne środowisko.

Nie jest to sprzęt do budowania delikatnego klimatu w tle. Boom 2 ma charakter i nie próbuje go ukrywać. Gra dynamicznie, z energią, która dobrze pasuje do muzyki elektronicznej, popu czy rocka. Jeśli w domu bywa momentami zbyt bezpośredni, to w plenerze pokazuje swoje najmocniejsze strony.

To głośnik dla osób, które nie chcą dopłacać za markę, ale oczekują konkretnego efektu. Nie udaje sprzętu uniwersalnego, za to bardzo dobrze realizuje swoje zadanie. I właśnie dzięki temu jest uczciwą propozycją w swoim segmencie.

Łączność: Bluetooth 5.3

Czas pracy na baterii: do ok. 24 godzin

Odporność: IPX7 (odporność na wodę)

Moc: do 80 W (tryb BassUp)

Ładowanie: USB-C

Funkcje dodatkowe: aplikacja Soundcore, korektor EQ

Waga: ok. 1,5 kg

Marshall Emberton III. Głośnik, który pasuje do wnętrza

fot. Marshall

Cena: ok. 450 zł

Emberton III częściej stoi na widoku niż w torbie. Marshall od początku stawia na wygląd i tutaj to widać. To sprzęt, który nie próbuje udawać outdoorowego gadżetu ani sportowego akcesorium. Dobrze odnajduje się w mieszkaniu, na półce, na komodzie, w przestrzeni, w której estetyka ma znaczenie.

Brzmieniowo Emberton III jest spokojny i poukładany. Nie imponuje głośnością ani basem, ale też nie męczy. To głośnik do długiego słuchania, do grania w tle, do muzyki, która ma towarzyszyć, a nie dominować. Sprawdza się przy różnych gatunkach i nie narzuca własnego charakteru w agresywny sposób.

Jeśli szukasz głośnika, który będzie częścią wnętrza, a nie tylko sprzętem wyciąganym „na okazję”, Emberton III ma bardzo dużo sensu.

Łączność: Bluetooth 5.3

Czas pracy na baterii: ponad 30 godzin

Odporność: IP67 (woda i kurz)

Moc: brak oficjalnie podanej wartości

Ładowanie: USB-C

Funkcje dodatkowe: tryb Stack Mode (łączenie głośników)

Waga: ok. 670 g

Sonos Roam 2. Dla świadomych

fot. Sonos

Cena: ok. 700 zł

Roam 2 to propozycja dla osób, które wiedzą, czego chcą od dźwięku. To głośnik, który nie krzyczy ceną ani wyglądem, ale od początku stawia na jakość i przewidywalność. Brzmi uporządkowanie, czysto i bardzo „domowo”, nawet wtedy, gdy zabierzesz go poza dom.

Największą zaletą Roam 2 jest spójność. Jeśli lubisz konkretne brzmienie i chcesz, żeby było ono podobne niezależnie od miejsca, ten model trafia dokładnie w ten punkt. Nie próbuje robić show, nie imponuje głośnością, za to daje poczucie kontroli i kultury grania. To głośnik, który wybierasz świadomie.

Łączność: Bluetooth 5.2, Wi-Fi

Czas pracy na baterii: do ok. 10 godzin

Odporność: IP67 (woda i kurz)

Moc: brak oficjalnie podanej wartości

Ładowanie: USB-C, ładowanie indukcyjne (Qi)

Funkcje dodatkowe: automatyczna kalibracja dźwięku, integracja z ekosystemem Sonos

Waga: ok. 430 g

Nie najlepszy na papierze, tylko najlepszy dla Ciebie

Wybór głośnika Bluetooth rzadko sprowadza się do jednej najlepszej decyzji. Częściej jest to kwestia uczciwego spojrzenia na to, jak i gdzie faktycznie słuchasz muzyki. Inaczej korzysta się ze sprzętu, który gra przez cały dzień w tle, inaczej z takiego, który wyciągasz tylko na spotkania ze znajomymi albo wyjazdy.

Dobrze dobrany głośnik szybko przestaje być przedmiotem, a zaczyna być stałym elementem codzienności. Nie myślisz o nim, nie analizujesz ustawień, po prostu włączasz muzykę wtedy, gdy masz na to ochotę. I to jest najlepszy możliwy scenariusz!