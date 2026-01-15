Wi-Fi 7 wchodzi na salony w pięknym stylu. HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro debiutuje w Polsce

Podsumowanie artykułu . . .

Inspiracja ośnieżonymi szczytami górskimi i dynamiczne podświetlenie mają sprawić, że router stanie się pełnoprawnym elementem dekoracyjnym. Ale umówmy się, wygląd to tylko połowa sukcesu. Pod tą elegancką, matową obudową kryje się najnowszy standard Wi-Fi 7, który ma raz na zawsze rozwiązać problemy z “martwymi strefami” w większych mieszkaniach.

Estetyka górskich szczytów i technologia Wi-Fi 7. Co oferuje HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro?

Projektanci Huawei poszli w stronę minimalizmu, który ma kojarzyć się ze spokojem natury. Smukła forma z delikatnie wyprofilowanymi krawędziami i matowe wykończenie to jedno, ale prawdziwym bajerem jest podświetlenie. Router potrafi zmieniać temperaturę barwową światła, naśladując wschody i zachody słońca, co można dowolnie konfigurować w zależności od nastroju czy pory dnia. Co ciekawe, system antenowy został ukryty w formie przezroczystej metalowej siatki, co pozwoliło zachować czystość formy bez wystających “patyków”.

Jeśli chodzi o czyste parametry, HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro oferuje:

Standard Wi-Fi 7 – zapewniający łączną prędkość do 3,6 Gb/s.

System Mesh w zestawie — w Polsce router sprzedawany jest od razu z satelitą, co pozwala pokryć stabilnym zasięgiem powierzchnię do 120 m².

Technologia MLO (Multi-Link Operations) – to jeden z fundamentów Wi-Fi 7, pozwalający na jednoczesne przesyłanie danych w dwóch pasmach, co drastycznie zmniejsza opóźnienia i zwiększa płynność, np. w grach online.

Zaawansowane chłodzenie — wewnątrz obudowy pracuje wentylator o kształcie inspirowanym płetwami rekina, który dba o to, by sprzęt nie przegrzewał się przy dużym obciążeniu.

Urządzenie obsługuje autorski system HUAWEI WiFi Mesh+, co oznacza, że jeśli twoje mieszkanie przypomina labirynt, możesz łatwo dołożyć kolejne punkty dostępowe. System sam zadba o to, by twój telefon płynnie przełączał się między routerem a satelitą bez zrywania połączenia.

Inteligentne zarządzanie z aplikacji AI Life

Całym tym “domowym centrum dowodzenia” zarządza się z poziomu aplikacji AI Life. Huawei oddaje w ręce użytkowników całkiem sporo narzędzi – od prostego sprawdzania siły sygnału w poszczególnych pokojach, po zaawansowaną diagnostykę sieci. Na smartfonie możemy też ustawić harmonogram działania podświetlenia, by router nie rozświetlał salonu w środku nocy, oraz skonfigurować kontrolę rodzicielską czy sieć dla gości.

To, co może przekonać wahających się, to oferta premierowa. Standardowa cena zestawu (router + satelita) została ustalona na 999 zł. Jednak w ramach promocji startowej, która potrwa od dzisiaj do 8 marca 2026 roku, sprzęt można kupić za 799 zł w oficjalnym sklepie huawei.pl oraz na Allegro.