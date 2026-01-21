Królewski zegarek w królewskiej cenie. Huawei wprowadza na rynek nową wersję Watch Ultimate

Podsumowanie artykułu . . .

Za taką kwotę można kupić przyzwoity używany samochód, ale tutaj płacimy za unikalne połączenie 18-karatowego złota, zaawansowanych materiałów i funkcji, których nie znajdziemy w “zwykłych” zegarkach. To propozycja dla tych, dla których Apple Watch Ultra jest zbyt pospolity, a tradycyjne zegarki luksusowe zbyt… analogowe.

18-karatowe złoto i sonar dla nurków. Co kryje obudowa Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold?

Nowy wariant Royal Gold odróżnia się od swojego poprzednika odważną, fioletowo-złotą kolorystyką. Huawei nie oszczędzało na materiałach – kopertę wykonano z ciekłego metalu na bazie cyrkonu, który jest nie tylko niesamowicie twardy, ale też odporny na korozję, co ma kluczowe znaczenie przy kontakcie ze słoną wodą. Co ciekawe, mimo solidnych materiałów, konstrukcja jest stosunkowo lekka dzięki zastosowaniu wydrążonej struktury obudowy.

Detale, które uzasadniają astronomiczną cenę, to przede wszystkim złoto. Ceramiczny pierścień zdobią wstawki z 18-karatowego i 24-karatowego złota, a koronka zegarka została pokryta 18-karatowym kruszcem. Tarczę chroni grube szkło szafirowe, a całość spoczywa na fioletowo-złotym pasku wykonanym ze stopu tytanu, co zapewnia trwałość na lata. Jednak, co warto pamiętać, to nie jest tylko “biżuteria”. Zegarek wytrzyma zanurzenie na głębokość do 150 metrów. Smartwatch oferuje też unikalny system komunikacji podwodnej oparty na sonarze, pozwalający nurkom na przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych pod wodą.

Pod względem technologicznym otrzymujemy jasny wyświetlacz LTPO AMOLED o przekątnej 1,5”, który bez problemu poradzi sobie z pełnym słońcem. Zegarek wspiera technologię eSIM, co pozwala na rozmowy telefoniczne bez smartfona w pobliżu, a nowa funkcja “Smart gesture controls” pozwala sterować aplikacjami czy aparatem za pomocą prostych ruchów dłoni w powietrzu.

Dla osób dbających o zdrowie Huawei przygotowało funkcję Health Glance. W zaledwie 60 sekund zegarek generuje raport z 10 kluczowych parametrów, takich jak tętno, natlenienie krwi (SpO2), poziom stresu czy wskaźniki sercowe. Fani sportu również nie będą zawiedzeni – urządzenie posiada dedykowane tryby dla golfistów, biegaczy i rowerzystów, wspierane przez precyzyjną nawigację GPS.

Ile kosztuje królewski design?

Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold jest już dostępny w oficjalnych sklepach internetowych marki w takich krajach jak Hiszpania, Francja i Niemcy. Cena 3 299 euro (czyli około 14 000 zł) stawia go na szczycie drabinki cenowej segmentu wearables. W najbliższych tygodniach zegarek ma trafić również na rynek brytyjski. Co z polskim? Nie wiadomo, ale Huawei całkiem lubi nasz rynek, więc jeśli brakuje wam luksusu, jest szansa, że będziecie mogli kupić ten model również w polskich sklepach.