Jaki oczyszczacz powietrza wybrać do miasta? 5 sprawdzonych modeli

Dobry model nie musi udowadniać swojej mocy wykresami ani świecić się jak konsola do gier. Liczy się to, że po kilku dniach przestajesz budzić się z zatkanym nosem, a wieczorem łatwiej oddycha się przy zamkniętych oknach. I to jest ten moment, kiedy technologia zaczyna pracować na Twój komfort, zamiast go komplikować. Do tego zestawienia wybrałem pięć popularnych i godnych polecenia oczyszczaczy, ale różniących się podejściem do tematu. Są tu modele skupione wyłącznie na filtracji, urządzenia łączące kilka funkcji oraz sprzęt projektowany z myślą o większych, miejskich metrażach. Każdy z nich odpowiada na inny scenariusz życia w mieście.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro – spokój i wydajność

fot. Xiaomi

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro oferuje bardzo wysoką wydajność oczyszczania przy zachowaniu rozsądnej ceny i minimalistycznej formy. W miejskim mieszkaniu sprawdza się zwłaszcza tam, gdzie przestrzeń jest otwarta i potrzeba realnej mocy.

Xiaomi dobrze radzi sobie z pyłem PM2.5 i alergenami, a filtr węglowy pomaga w walce z zapachami. Urządzenie szybko reaguje na zmiany jakości powietrza i potrafi w krótkim czasie poprawić warunki w pomieszczeniu. Jednocześnie przy pracy automatycznej nie zachowuje się nerwowo, co doceni każdy, kto nie chce ciągłego szumu w tle.

Dużym atutem jest aplikacja, która pozwala kontrolować pracę oczyszczacza z poziomu telefonu. Nie jest to funkcja niezbędna, ale w codziennym użytkowaniu bywa wygodna.

Cena: 850 zł

Najważniejsze cechy:

Filtr HEPA i filtr węglowy

Sterowanie aplikacją mobilną

Czytelny wyświetlacz jakości powietrza

Dobry stosunek ceny do możliwości

Dla kogo?

Dla mieszkań w centrum miasta

Dla osób oczekujących wysokiej wydajności

Dla użytkowników lubiących funkcje smart

Klarta Stor 3 – cisza i nacisk na filtrację

fot. Klarta

Klarta Stor 3 to jeden z tych oczyszczaczy, które nie próbują nikogo uwodzić dodatkami. Skupia się na tym, co najważniejsze: skutecznej filtracji i pracy dopasowanej do warunków w mieszkaniu. To sprzęt projektowany z myślą również o polskich realiach, czyli smogu, sezonowym pyle i alergiach. W środku pracuje klasyczny zestaw filtrów HEPA i węgla aktywnego, a całość zamknięto w obudowie, która nie dominuje wizualnie przestrzeni.

Na co dzień Stor 3 przekonuje kulturą pracy. Przy niższych ustawieniach jest niemal niesłyszalny, więc sprawdzi się w sypialni lub salonie połączonym z kuchnią. Automatyka działa sensownie i reaguje na pogorszenie jakości powietrza bez nerwowych skoków mocy. To ważne, bo oczyszczacz ma pomagać, a nie przypominać o sobie co pięć minut.

Plusem jest też rozsądna relacja ceny do wydajności. W swojej klasie powierzchniowej Klarta nie odstaje od droższych marek, a często wygrywa prostotą obsługi.

Cena: 1350 zł

Najważniejsze cechy:

Filtr HEPA H13 i filtr węglowy

Wysoka wydajność do dużych pomieszczeń

Cicha praca przy niskich obrotach

Prosta obsługa bez zbędnych dodatków

Dla kogo?

Dla alergików mieszkających w mieście

Dla osób ceniących ciszę i stabilną pracę

Dla tych, którzy nie potrzebują rozbudowanych funkcji smart

Philips AMF765/10 Air Performer– komfort oczyszczania

fot. Philips

Philips Air Performer to propozycja dla tych, którzy chcą jednego urządzenia do kilku zadań. Oczyszczanie, wentylacja i ogrzewanie zamknięto w jednej, dopracowanej konstrukcji. Philips stawia tu na komfort użytkownika i bardzo wysoką kulturę pracy.

Filtr NanoProtect HEPA skutecznie wyłapuje alergeny i drobne pyły, a czujniki precyzyjnie monitorują jakość powietrza. Sprzęt pracuje płynnie i przewidywalnie, bez nagłych zmian głośności. To ważne, bo Air Performer często trafia do salonów i sypialni, gdzie hałas szybko staje się problemem.

Ten model wyróżnia się też estetyką, wpisuje się w nowoczesne wnętrza. Jeśli zależy Ci na jednym sprzęcie na cały rok, Philips ma tu bardzo mocną propozycję.

Cena: 1500 zł

Najważniejsze cechy:

Funkcja wentylacji i ogrzewania

Bardzo cicha praca

Precyzyjne czujniki jakości powietrza

Nowoczesny design

Dla kogo?

Dla osób szukających urządzenia całorocznego

Dla alergików ceniących ciszę

Dla nowoczesnych, otwartych wnętrz

Samsung AX60R5080WD – mocna odpowiedź na smog i duże metraże

fot. Samsung

Oczyszczacz zaprojektowany z myślą o większych mieszkaniach i intensywnym zanieczyszczeniu powietrza. Samsung stawia tu na wysoką wydajność i rozbudowany system filtracji, który dobrze radzi sobie ze smogiem i alergenami.

Urządzenie szybko oczyszcza powietrze nawet w dużych pomieszczeniach, a tryb automatyczny skutecznie dopasowuje pracę do aktualnych warunków. Czujniki działają sprawnie, a użytkownik ma jasny podgląd sytuacji. To sprzęt, który nie udaje subtelności, tylko jasno komunikuje swoją skuteczność.

Model AX60R5080WD nie jest najmniejszy ani najlżejszy, ale w zamian oferuje realną moc. Jeśli mieszkasz przy ruchliwej ulicy lub w rejonie o wysokim poziomie smogu, ten model potrafi przynieść zauważalną ulgę.

Cena: około 1 500 zł

Najważniejsze cechy:

Wysoka wydajność do dużych powierzchni

Wielostopniowy system filtracji HEPA

Skuteczna praca w trybie automatycznym

Solidna konstrukcja

Dla kogo?

Dla dużych mieszkań w mieście

Dla osób zmagających się ze smogiem

Dla użytkowników oczekujących szybkich efektów

Dyson Purifier Cool PC2 – oczyszczacz, który gra według własnych zasad

fot. Dyson

Dyson Purifier Cool PC2 to sprzęt, który zawsze stoi trochę obok klasycznych oczyszczaczy. Z jednej strony skutecznie filtruje powietrze, z drugiej pełni rolę wentylatora, co w miejskim mieszkaniu bywa zaskakująco praktyczne. Dyson stawia na własne rozwiązania technologiczne, charakterystyczny design i bardzo dopracowaną automatykę.

Filtracja stoi tu na wysokim poziomie. HEPA wychwytuje drobne pyły i alergeny, a warstwa węglowa radzi sobie z zapachami i zanieczyszczeniami gazowymi. Czujniki działają precyzyjnie, a czytelny ekran pokazuje, co dokładnie dzieje się z powietrzem w pomieszczeniu. To jeden z tych modeli, które uczą użytkownika świadomości jakości powietrza, zamiast ograniczać się do jednej diody.

Trzeba jednak jasno powiedzieć: Dyson nie jest najtańszą drogą do czystego powietrza. Płacisz tu również za wzornictwo, funkcję chłodzenia i bardzo wysoką jakość wykonania. Jeśli jednak cenisz sprzęty wielofunkcyjne i lubisz rozwiązania premium, ten model potrafi się obronić w codziennym użytkowaniu.

Cena: 2800 zł

Najważniejsze cechy:

Filtr HEPA i filtr węglowy

Funkcja wentylatora

Wysoka jakość wykonania

Nowoczesny, charakterystyczny design

Dla kogo?

Dla osób szukających sprzętu 2 w 1

Dla użytkowników ceniących design i technologię

Dla mieszkań, gdzie liczy się również funkcja chłodzenia

Miasto zostaje za drzwiami

Na końcu i tak wszystko sprowadza się do codziennych drobiazgów. Do tego, czy wchodząc do swojego mieszkania po całym dniu czujesz ulgę, czy masz ochotę od razu otworzyć okno mimo hałasu z ulicy. Oczyszczacz powietrza potrafi wyraźnie zmienić to, jak funkcjonujesz we własnym domu. Dobrze dobrany sprzęt nie wymaga ciągłej kontroli, nie narzuca się dźwiękiem ani światłem i nie staje się kolejnym obowiązkiem.

Różnice między modelami nie zawsze widać od razu, ale z czasem zaczynasz je czuć. W jakości snu, w mniejszym zmęczeniu, w tym, że kurz osiada wolniej, a powietrze w mieszkaniu nie ma ciężkiego tła. I to jest chyba najlepszy znak, że wybór był trafiony!