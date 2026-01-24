powrót

Jaki oczyszczacz powietrza wybrać do miasta? 5 sprawdzonych modeli

Rafał Jodłowski
24.01.2026|Przeczytasz w 7 minut
Miasto ma swój zapach. Rano czuć go przy otwartym oknie, wieczorem wraca razem z ruchem ulicznym i dymem z okolicznych kominów. Nawet jeśli nie widzisz smogu, on i tak jest obecny w powietrzu, którym oddychasz w salonie i sypialni. Do tego kurz, pył, alergeny i wszystko to, co przynosisz do domu na ubraniach. Oczyszczacz powietrza w takim otoczeniu nie jest gadżetem do testów, tylko urządzeniem, które ma działać spokojnie w tle i nie wymagać uwagi.
...
Jaki oczyszczacz powietrza

Dobry model nie musi udowadniać swojej mocy wykresami ani świecić się jak konsola do gier. Liczy się to, że po kilku dniach przestajesz budzić się z zatkanym nosem, a wieczorem łatwiej oddycha się przy zamkniętych oknach. I to jest ten moment, kiedy technologia zaczyna pracować na Twój komfort, zamiast go komplikować. Do tego zestawienia wybrałem pięć popularnych i godnych polecenia oczyszczaczy, ale różniących się podejściem do tematu. Są tu modele skupione wyłącznie na filtracji, urządzenia łączące kilka funkcji oraz sprzęt projektowany z myślą o większych, miejskich metrażach. Każdy z nich odpowiada na inny scenariusz życia w mieście.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro – spokój i wydajność

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro
fot. Xiaomi

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro oferuje bardzo wysoką wydajność oczyszczania przy zachowaniu rozsądnej ceny i minimalistycznej formy. W miejskim mieszkaniu sprawdza się zwłaszcza tam, gdzie przestrzeń jest otwarta i potrzeba realnej mocy.

Xiaomi dobrze radzi sobie z pyłem PM2.5 i alergenami, a filtr węglowy pomaga w walce z zapachami. Urządzenie szybko reaguje na zmiany jakości powietrza i potrafi w krótkim czasie poprawić warunki w pomieszczeniu. Jednocześnie przy pracy automatycznej nie zachowuje się nerwowo, co doceni każdy, kto nie chce ciągłego szumu w tle.

Dużym atutem jest aplikacja, która pozwala kontrolować pracę oczyszczacza z poziomu telefonu. Nie jest to funkcja niezbędna, ale w codziennym użytkowaniu bywa wygodna.

Cena: 850 zł

Najważniejsze cechy:

  • Filtr HEPA i filtr węglowy
  • Sterowanie aplikacją mobilną
  • Czytelny wyświetlacz jakości powietrza
  • Dobry stosunek ceny do możliwości

Dla kogo?

  • Dla mieszkań w centrum miasta
  • Dla osób oczekujących wysokiej wydajności
  • Dla użytkowników lubiących funkcje smart

Klarta Stor 3 – cisza i nacisk na filtrację

Klarta Stor 3
fot. Klarta

Klarta Stor 3 to jeden z tych oczyszczaczy, które nie próbują nikogo uwodzić dodatkami. Skupia się na tym, co najważniejsze: skutecznej filtracji i pracy dopasowanej do warunków w mieszkaniu. To sprzęt projektowany z myślą również o polskich realiach, czyli smogu, sezonowym pyle i alergiach. W środku pracuje klasyczny zestaw filtrów HEPA i węgla aktywnego, a całość zamknięto w obudowie, która nie dominuje wizualnie przestrzeni.

Na co dzień Stor 3 przekonuje kulturą pracy. Przy niższych ustawieniach jest niemal niesłyszalny, więc sprawdzi się w sypialni lub salonie połączonym z kuchnią. Automatyka działa sensownie i reaguje na pogorszenie jakości powietrza bez nerwowych skoków mocy. To ważne, bo oczyszczacz ma pomagać, a nie przypominać o sobie co pięć minut.

Plusem jest też rozsądna relacja ceny do wydajności. W swojej klasie powierzchniowej Klarta nie odstaje od droższych marek, a często wygrywa prostotą obsługi.

Cena: 1350 zł

Najważniejsze cechy:

  • Filtr HEPA H13 i filtr węglowy
  • Wysoka wydajność do dużych pomieszczeń
  • Cicha praca przy niskich obrotach
  • Prosta obsługa bez zbędnych dodatków

Dla kogo?

  • Dla alergików mieszkających w mieście
  • Dla osób ceniących ciszę i stabilną pracę
  • Dla tych, którzy nie potrzebują rozbudowanych funkcji smart

Philips AMF765/10 Air Performer– komfort oczyszczania

Philips AMF765/10 Air Performer
fot. Philips

Philips Air Performer to propozycja dla tych, którzy chcą jednego urządzenia do kilku zadań. Oczyszczanie, wentylacja i ogrzewanie zamknięto w jednej, dopracowanej konstrukcji. Philips stawia tu na komfort użytkownika i bardzo wysoką kulturę pracy.

Filtr NanoProtect HEPA skutecznie wyłapuje alergeny i drobne pyły, a czujniki precyzyjnie monitorują jakość powietrza. Sprzęt pracuje płynnie i przewidywalnie, bez nagłych zmian głośności. To ważne, bo Air Performer często trafia do salonów i sypialni, gdzie hałas szybko staje się problemem.

Ten model wyróżnia się też estetyką, wpisuje się w nowoczesne wnętrza. Jeśli zależy Ci na jednym sprzęcie na cały rok, Philips ma tu bardzo mocną propozycję.

Cena: 1500 zł

Najważniejsze cechy:

  • Funkcja wentylacji i ogrzewania
  • Bardzo cicha praca
  • Precyzyjne czujniki jakości powietrza
  • Nowoczesny design

Dla kogo?

  • Dla osób szukających urządzenia całorocznego
  • Dla alergików ceniących ciszę
  • Dla nowoczesnych, otwartych wnętrz

Samsung AX60R5080WD – mocna odpowiedź na smog i duże metraże

Samsung AX60R5080WD
fot. Samsung

Oczyszczacz zaprojektowany z myślą o większych mieszkaniach i intensywnym zanieczyszczeniu powietrza. Samsung stawia tu na wysoką wydajność i rozbudowany system filtracji, który dobrze radzi sobie ze smogiem i alergenami.

Urządzenie szybko oczyszcza powietrze nawet w dużych pomieszczeniach, a tryb automatyczny skutecznie dopasowuje pracę do aktualnych warunków. Czujniki działają sprawnie, a użytkownik ma jasny podgląd sytuacji. To sprzęt, który nie udaje subtelności, tylko jasno komunikuje swoją skuteczność.

Model AX60R5080WD nie jest najmniejszy ani najlżejszy, ale w zamian oferuje realną moc. Jeśli mieszkasz przy ruchliwej ulicy lub w rejonie o wysokim poziomie smogu, ten model potrafi przynieść zauważalną ulgę.

Cena: około 1 500 zł

Najważniejsze cechy:

  • Wysoka wydajność do dużych powierzchni
  • Wielostopniowy system filtracji HEPA
  • Skuteczna praca w trybie automatycznym
  • Solidna konstrukcja

Dla kogo?

  • Dla dużych mieszkań w mieście
  • Dla osób zmagających się ze smogiem
  • Dla użytkowników oczekujących szybkich efektów

Dyson Purifier Cool PC2 – oczyszczacz, który gra według własnych zasad

Dyson Purifier Cool PC2
fot. Dyson

Dyson Purifier Cool PC2 to sprzęt, który zawsze stoi trochę obok klasycznych oczyszczaczy. Z jednej strony skutecznie filtruje powietrze, z drugiej pełni rolę wentylatora, co w miejskim mieszkaniu bywa zaskakująco praktyczne. Dyson stawia na własne rozwiązania technologiczne, charakterystyczny design i bardzo dopracowaną automatykę.

Filtracja stoi tu na wysokim poziomie. HEPA wychwytuje drobne pyły i alergeny, a warstwa węglowa radzi sobie z zapachami i zanieczyszczeniami gazowymi. Czujniki działają precyzyjnie, a czytelny ekran pokazuje, co dokładnie dzieje się z powietrzem w pomieszczeniu. To jeden z tych modeli, które uczą użytkownika świadomości jakości powietrza, zamiast ograniczać się do jednej diody.

Trzeba jednak jasno powiedzieć: Dyson nie jest najtańszą drogą do czystego powietrza. Płacisz tu również za wzornictwo, funkcję chłodzenia i bardzo wysoką jakość wykonania. Jeśli jednak cenisz sprzęty wielofunkcyjne i lubisz rozwiązania premium, ten model potrafi się obronić w codziennym użytkowaniu.

Cena: 2800 zł

Najważniejsze cechy:

  • Filtr HEPA i filtr węglowy
  • Funkcja wentylatora
  • Wysoka jakość wykonania
  • Nowoczesny, charakterystyczny design

Dla kogo?

  • Dla osób szukających sprzętu 2 w 1
  • Dla użytkowników ceniących design i technologię
  • Dla mieszkań, gdzie liczy się również funkcja chłodzenia

Miasto zostaje za drzwiami

Na końcu i tak wszystko sprowadza się do codziennych drobiazgów. Do tego, czy wchodząc do swojego mieszkania po całym dniu czujesz ulgę, czy masz ochotę od razu otworzyć okno mimo hałasu z ulicy. Oczyszczacz powietrza potrafi wyraźnie zmienić to, jak funkcjonujesz we własnym domu. Dobrze dobrany sprzęt nie wymaga ciągłej kontroli, nie narzuca się dźwiękiem ani światłem i nie staje się kolejnym obowiązkiem.

Różnice między modelami nie zawsze widać od razu, ale z czasem zaczynasz je czuć. W jakości snu, w mniejszym zmęczeniu, w tym, że kurz osiada wolniej, a powietrze w mieszkaniu nie ma ciężkiego tła. I to jest chyba najlepszy znak, że wybór był trafiony!

