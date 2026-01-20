Jakie słuchawki nauszne do pracy zdalnej? Modele z mikrofonem i ANC w różnym budżecie

Podsumowanie artykułu . . .

Wybrałeś słuchawki, które po dwóch godzinach zaczynają uwierać? Wbudowany mikrofon brzmi, jakbyś mówił zza ściany? Szybko uświadamiamy sobie wtedy, że komfort akustyczny jest równie ważny, jak wygodne krzesło czy dobry monitor. Nauszne modele słuchawek wyposażone w system ANC i porządny mikrofon potrafią znacząco poprawić komfort dnia pracy – pomagają w skupieniu się i odcinają od szumu tła. Poniżej wybrałem pięć modeli słuchawek nausznych polecanych do pracy zdalnej w szerokim przedziale budżetowym, tak aby każdy znalazł coś dla siebie.

Soundcore Q20i – najtańszy sposób na ciszę

fot. Soundcore

Q20i już przy niskiej cenie oferują redukcję szumów ANC, która pomaga lepiej skupić się na pracy, zwłaszcza przy jednostajnych dźwiękach tła. Mikrofon nie aspiruje do poziomu biznesowego, ale w codziennych rozmowach na Teams czy Zoom wypada poprawnie i zrozumiale. Konstrukcja jest lekka, nauszniki miękkie, a docisk umiarkowany. Brzmienie jest raczej neutralne, bez przesadnego basu, co w pracy będzie raczej zaletą niż wadą

Bateria to kolejny mocny punkt. Przy normalnym użytkowaniu trudno je rozładować w ciągu jednego dnia. Słuchawki nie próbują udawać droższych modeli, po prostu robią swoje. Dla wielu osób to dokładnie tyle, ile potrzeba.

Cena: ok. 150–180 zł

Najważniejsze cechy:

Aktywna redukcja szumów ANC w niskiej cenie

Wbudowany mikrofon do rozmów

Długi czas pracy na baterii

Dla kogo?

Osoby zaczynające pracę zdalną

Użytkownicy z ograniczonym budżetem

Dla tych, którzy chcą ciszy bez dużych wydatków

JBL Tune 770NC – środek stawki bez niespodzianek

fot. JBL

Model, który trafia w złoty środek. W sensowym budżecie ANC działa skutecznie i dobrze radzi sobie z hałasem domowym oraz biurowym. Mikrofon oferuje czysty, stabilny dźwięk, który sprawdza się w dłuższych rozmowach. Kolejnym dużym plusem jest komfort. Słuchawki są lekkie, dobrze leżą na głowie i nie powodują dyskomfortu nawet po kilku godzinach.

Charakter brzmienia jest uniwersalny, dzięki czemu po pracy bez problemu można wykorzystać je do muzyki czy filmów. Obsługa jest prosta i przewidywalna, bez zbędnych komplikacji. To sprzęt dla osób, które chcą jednego zestawu do pracy i codziennego użytku..

Cena: ok. 290–350 zł

Najważniejsze cechy:

Uniwersalne brzmienie

Mikrofon z redukcją hałasu tła

Wygodne, lekkie nauszniki

Dla kogo?

Osoby pracujące wiele godzin dziennie w słuchawkach

Użytkownicy szukający uniwersalnego modelu

Ci, którzy chcą dobrego balansu ceny i jakości

Jabra Evolve2 65 Flex – rozmowy na pierwszym miejscu

fot. Jabra

Jabra Evolve2 65 Flex to słuchawki zaprojektowane z myślą o pracy i to słychać od pierwszego połączenia. Mikrofon jest tu kluczowym elementem i oferuje bardzo dobrą jakość głosu, szczególnie w rozmowach biznesowych. ANC pomaga odciąć się od tła, ale nie dominuje nad naturalnym brzmieniem rozmów.



Osoby pracujące hybrydowo docenią lekką i składaną konstrukcję. Sterowanie jest intuicyjne i szybkie. Jeśli Twoja praca to głównie spotkania, prezentacje i rozmowy z klientami, Jabra bardzo szybko Cię do siebie przekona i potwierdzi, dlaczego tak często wybierana jest właśnie w środowiskach biurowych.

Cena: ok. 700–950 zł

Najważniejsze cechy:

Mikrofon klasy biznesowej

Dobrze wyważone ANC

Składana, lekka konstrukcja

Dla kogo?

Osoby spędzające większość dnia na rozmowach

Pracownicy zdalni i hybrydowi

Użytkownicy stawiający na jakość komunikacji

Sony WH-1000XM5 – cisza w wersji zaawansowanej

fot. Sony

Sony WH-1000XM5 od lat uchodzą za jeden z punktów odniesienia, jeśli chodzi o ANC. Redukcja szumów jest tu na bardzo wysokim poziomie i wyraźnie odcina od otoczenia. Szczególnie odczujesz to w hałaśliwym domu albo przy otwartym oknie. Mikrofony skutecznie skupiają się na głosie, dzięki czemu rozmowy brzmią naturalnie i klarownie. Komfort noszenia stoi na wysokim poziomie. Pałąk i nauszniki są zaprojektowane tak, by nacisk był równomiernie rozłożony. Nawet po kilku godzinach nie ma potrzeby robienia przerwy tylko dlatego, że słuchawki zaczynają przeszkadzać.

Do tego dochodzi wygodna obsługa i możliwość korzystania z kilku urządzeń.

To model, który docenisz szczególnie wtedy, gdy pracujesz w trudnych warunkach akustycznych. Cisza, jaką oferują, pozwala skupić się na zadaniach zamiast na dźwiękach z otoczenia.

Cena: ok. 900–1200 zł

Najważniejsze cechy:

Bardzo skuteczna redukcja szumów ANC

Zaawansowany system mikrofonów

Wysoki komfort przy długim noszeniu

Obsługa wielu urządzeń

Dla kogo?

Osoby pracujące w hałaśliwym otoczeniu

Użytkownicy spędzający wiele godzin na rozmowach

Ci, którzy szukają maksymalnej ciszy

AirPods Max – komfort i ekosystem w jednym

fot. Apple

AirPods Max to najdroższy model w tym zestawieniu, ale też bardzo charakterystyczny. ANC działa skutecznie i konsekwentnie, a mikrofony oferują wysoką jakość rozmów nawet w trudnych warunkach. Komfort noszenia to jeden z najmocniejszych punktów tego modelu. Słuchawki dobrze rozkładają ciężar i nie męczą przy długim użytkowaniu.



Największą przewagą jest jednak integracja z ekosystemem Apple. Przełączanie między urządzeniami odbywa się płynnie i bez zastanawiania. To sprzęt, który w pracy po prostu znika z myśli i pozwala skupić się na zadaniach. Cena jest wysoka, ale dla użytkowników MacBooka i iPhone to często wybór naturalny, wynikający z wygody i spójności całego środowiska pracy.

Cena: ok. 1900–2200 zł

Najważniejsze cechy:

Skuteczna redukcja szumów ANC

Bardzo dobra jakość mikrofonów

Wysoki komfort przy długim noszeniu

Integracja z ekosystemem Apple

Dla kogo?

Użytkownicy sprzętu Apple

Osoby pracujące wiele godzin w słuchawkach

Ci, którzy stawiają na maksymalną wygodę

Cisza, wygoda i skupienie

Dobre nauszne słuchawki mają szansę szybko stać się Twoim codziennym narzędziem do pracy i nie tylko. Redukcja szumów ANC to wyjątkowo udana technologia – pomaga się odciąć od hałasu, zwłaszcza jeśli mieszkasz przy ruchliwej ulicy lub np. pracujesz w kawiarni. Wygodna konstrukcja ochroni Cię przed zmęczeniem, a dobry mikrofon oszczędzi Ci nerwów podczas rozmów.

Warto wybrać sprzęt dopasowany do własnego stylu pracy, liczby spotkań i środowiska, w którym pracujesz. Gdy raz przyzwyczaisz się do ciszy i komfortu, powrót do przypadkowych słuchawek staje się zaskakująco trudny.