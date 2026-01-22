Microsoft odświeża Notatnik i Paint dodając testowe funkcje AI

Podsumowanie artykułu . . .

Notatnik z rozszerzoną składnią Markdown

Notatnik w wersji 11.2512.10.0 otrzymał kilka udoskonaleń dla osób korzystających z języka znaczników Markdown. Do listy wspieranych elementów dołączyły przekreślenie fragmentów tekstu oraz tworzenie wielopoziomowych, zagnieżdżonych list – przydatna sprawa dla użytkowników na co dzień pracujących w tym formacie. Aplikacja dostała też odświeżony ekran powitalny, który ma za zadanie zapoznać użytkownika z nowymi możliwościami. Informacje o nowościach można też znaleźć, klikając ikonę megafonu w interfejsie

Najbardziej zauważalna zmiana w Notatniku dotyczy działania narzędzi opartych na AI, takich jak pomoc w pisaniu, przepisywaniu czy skracaniu treści. Zaimplementowano ulepszone strumieniowanie wyników – tekst generowany przez model pojawia się na ekranie stopniowo, litera po literze. Nie musimy już czekać w nieskończoność, aż system przetworzy całe zapytanie i wypluje gotową odpowiedź.

Działa to zarówno gdy przetwarzanie odbywa się lokalnie, jak i w chmurze. Możemy wcześniej zorientować się, w jakim kierunku zmierza generowana wypowiedź i w razie potrzeby przerwać ten proces – przy dłuższych tekstach jest to znaczne udogodnienie. Aby skorzystaćw Notatniku z funkcji AI, niezbędne jest oczywiście wcześniejsze zalogowania na konto Microsoft.

Paint z generowaniem kolorowanek i precyzyjnym wypełnianiem obszarów

Aplikacja Paint w wersji 11.2512.191.0 zaskakuje nową funkcją o nazwie Coloring Book. Pozwala ona na generowanie konturowych rysunków, gotowych do pokolorowania, na podstawie opisu tekstowego. Pomysł jest skierowany głównie do rodziców szukających szybkiej rozrywki dla dzieci lub dla użytkowników lubiących takie formy odprężenia. Nowa funkcja jest dostępna wyłącznie na na komputerach z certyfikatem Copilot+ PC, czyli wyposażonych w specjalne procesory do zadań AI. Ponownie, wymagane jest też konto Microsoft.

Druga nowość jest bardziej przyziemna, ale za to powszechnie dostępna – mowa o suwaku regulującym tolerancję narzędzia Wypełnij. Pozwala on precyzyjnie kontrolować, jak bardzo „rozlewający się” kolor ma przylegać do granic obszaru. To rozwiązanie od dawna oczekiwanego problemu, gdy kolor czasami wychodził daleko poza linię, a innym razem pozostawiał niezamalowane piksele.

Obie aktualizacje są na razie w fazie testów. Trudno powiedzieć, kiedy trafią do wszystkich użytkowników stabilnej wersji Windows 11. Microsoft zazwyczaj zbiera opinie testerów przez kilka tygodni, zanim zdecyduje się na szersze wdrożenie. To rozsądne podejście, bo nie każda nowość, nawet napędzana AI, okazuje się hitem.