mObywatel zyskuje funkcję zarządzania e-dowodem bez wychodzenia z domu

Aplikacja mObywatel od dawna ułatwia nam życie, przechowując cyfrowe wersje dokumentów w telefonie. Teraz dostaje kolejne, całkiem przydatne narzędzie – jeśli kiedykolwiek zapomniałeś PINu do e-dowodu i czekała cię wizyta w urzędzie, to nowa opcja w mObywatelu zarządzania tzw. warstwą elektroniczną dokumentu z pewnością ci się spodoba.

Zarządzanie e-dowodem w aplikacji mObywatel

Od teraz pięć kluczowych operacji związanych z e-dowodem wykonasz za pomocą smartfona. Aplikacja mObywatel w wersji 4.74 lub nowszej pozwala zmienić czterocyfrowy PIN do profilu osobistego, potrzebny do logowania na portale administracji publicznej. Gdy go zapomnisz, możesz go zresetować w kilka sekund. To samo dotyczy sześciocyfrowego kodu PIN do podpisu osobistego, który służy do elektronicznego podpisywania dokumentów – również można go zmienić lub odblokować. Piątą funkcją jest możliwość sprawdzenia statusu certyfikatów zapisanych w dokumencie. Wszystko bez wizyty w urzędzie i stania w kolejce.

Żeby to działało, trzeba oczywiście spełnić parę warunków – przede wszystkim twój telefon musi mieć aktywną technologię NFC, tę samą co przy płatnościach zbliżeniowych. Niezbędna jest aktualna wersja aplikacji mObywatel oraz aktywowany w niej mDowód. No i ważny e-dowód, czyli dokument wydany po 4 marca 2019 roku.

Pełna procedura zmiany (za stroną mObywatel)

1. Przygotuj swój dowód osobisty. 2. Zaloguj się do aplikacji. Wejdź w mDowód. 3. Naciśnij Dane dowodu osobistego. 4. Wybierz Ustawienia warstwy elektronicznej dowodu. 5. Wpisz numer CAN e-dowodu. Znajdziesz go w prawym dolnym rogu dowodu osobistego. Naciśnij Dalej. 6. Przyłóż dowód osobisty do telefonu. Upewnij się, że masz włączoną funkcję NFC w swoim telefonie. Jeśli masz problem z zeskanowaniem dokumentu, zdejmij etui z telefonu. 7. Teraz możesz zarządzać swoim e-dowodem. Wybierz Sprawdź certyfikat, jeśli chcesz sprawdzić, jakie certyfikaty posiada Twój dokument. 8. Zobacz, jakie certyfikaty są w Twoim e-dowodzie oraz jaki mają status. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o certyfikatach i ich statusach, naciśnij na znak zapytania w prawym górnym rogu. Naciśnij Wróć. 9. PIN-y do profilu osobistego i podpisu osobistego zmienisz w podobny sposób. Wybierz PIN, który chcesz zmienić. 10. Wpisz swój obecny PIN. Jeśli go nie znasz, naciśnij Nie pamiętasz PIN-u lub PIN jest zablokowany? 11. Jeśli nie znasz obecnego PIN-u, wpisz kod PUK, który przekazano Ci podczas odbioru dokumentu w urzędzie. Jeśli nie znasz ani kodu PIN, ani PUK, możesz je uzyskać w urzędzie. Po wpisaniu kodu PUK naciśnij Dalej. 12. Wpisz nowy PIN w obu polach. Pamiętaj, że PIN do profilu osobistego składa się z 4 cyfr, a PIN do podpisu osobistego z 6. 13. Ponownie przyłóż dowód osobisty do telefonu. 14. Gotowe! Twój PIN został zmieniony. Naciśnij Zamknij. 15. To wszystko. Teraz już wiesz, jak sprawdzić certyfikaty w swoim e-dowodzie oraz jak zmienić PIN do profilu osobistego lub podpisu osobistego.

Zasada działania nowego narzędzia gwarantuje bezpieczeństwo całego procesu

Bezpieczeństwo to zawsze najważniejsza kwestia przy tego typu narzędziach. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że konstrukcja systemu opiera się na zasadzie, że kody PIN i PUK nie są przechowywane ani w aplikacji, ani w zewnętrznych systemach. Znajomość tych kodów ma pozostać wyłącznie po stronie użytkownika, co teoretycznie daje nam pełną kontrolę. Podczas każdej operacji aplikacja weryfikuje, czy e-dowód przyłożony do telefonu należy do właściciela profilu w mObywatelu, co ma zapobiegać nieautoryzowanym próbom dostępu.

Trzeba oczywiście pamiętać, że po zablokowaniu kodu PUK nie ma możliwości jego odzyskania. Decyzja projektantów ma na celu zwiększenie ochrony, ale oznacza też, że użytkownik musi być wyjątkowo ostrożny i to dobry moment, żeby przypomnieć sobie, gdzie zapisaliśmy te kody (oby w bezpiecznym miejscu) – strata może oznaczać konieczność wyrobienia nowego dokumentu.

Funkcja nie pojawiła się u wszystkich równocześnie – pełna dostępność dla wszystkich użytkowników mObywatela planowana jest na 26 stycznia 2026 roku.