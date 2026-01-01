Monitory dla graczy. 144, 165 i 240 Hz w dobrych cenach. Sprawdź te 6 modeli.

Podsumowanie artykułu . . .

Źródło: KTC

Wybrałem dla Was 6 monitorów, które da się dziś kupić w polskich sklepach i które mają sens w swoich przedziałach cenowych. Często pojawiają się one w rekomendacjach graczy, w testach i w codziennym użytkowaniu. Celowo sięgnąłem tu po różne przekątne, rozdzielczości i częstotliwości odświeżania – od propozycji typu “entry level” aż po 240 Hz dla najbardziej wymagających. Dzięki temu niezależnie od budżetu i stylu grania łatwiej Wam będzie znaleźć monitor, który faktycznie pasuje do Waszego komputera i sposobu grania.

LG UltraGear 24G411A-B – Najtańsze sensowne wejście w 144 Hz

fot. LG

Oto przykład sprzętu, który nie próbuje udawać czegoś, czym nie jest. 24 cale, rozdzielczość Full HD i odświeżanie 144 Hz czynią z niego naprawdę dobry punkt startowy dla osób przesiadających się z 60 Hz. Matryca IPS zapewnia przyzwoite kolory i szerokie kąty widzenia – docenisz to nie tylko w grach, ale też przy codziennym użytkowaniu. To nie jest model do profesjonalnej obróbki grafiki, ale do grania, przeglądania Internetu i pracy biurowej sprawdza się zaskakująco dobrze.

Cena w okolicach 330–360 zł sprawia, że ciężko będzie znaleźć coś sensowniejszego w tym budżecie. Jeśli masz ograniczone środki, a chcesz realnie poczuć różnicę w płynności, to jest jeden z najbezpieczniejszych wyborów!

MSI G242L E14 – 144 Hz w bardziej gamingowym wydaniu

fot. MSI

Nadal Full HD i 144 Hz, ale całość jest wyraźnie bardziej dopracowana. Obudowa wygląda solidniej, a elektronika lepiej radzi sobie z redukcją smużenia w dynamicznych scenach. To monitor skierowany do osób, które sporo grają w strzelanki sieciowe, ale nie chcą jeszcze inwestować w droższe konstrukcje. 24-calowy rozmiar dobrze pasuje do biurek o ograniczonej przestrzeni i pozwala utrzymać wysoką ostrość obrazu.

W cenie około 450–480 zł dostajesz sprzęt, który spokojnie wystarczy na kilka lat grania bez poczucia, że coś Cię ogranicza.

AOC Q27G42ZE – 144 Hz i 1440 dla chętnych na większy ekran

fot. AOC

Propozycja dla osób, które chcą wyjść poza Full HD. 27 cali i rozdzielczość 2560 × 1440 pikseli dają znacznie więcej przestrzeni roboczej i wyraźnie ostrzejszy obraz w grach jednoosobowych. Odświeżanie 144 Hz nadal zapewnia bardzo dobrą płynność, choć trzeba uczciwie powiedzieć, że do komfortowej gry w tej rozdzielczości potrzebna jest już solidniejsza karta graficzna. To monitor, który dobrze sprawdzi się u graczy ceniących detale, większe mapy i bardziej filmowe wrażenia.

Cena około 800 zł jest uczciwa jak na taki zestaw parametrów i często pojawia się w rankingach „najlepszy monitor 1440p w rozsądnej cenie”.

Xiaomi G27i – 165 Hz w zaskakującej cenie

fot. Xiaomi

G27i to jeden z monitorów, które trudno zignorować. 27 cali, Full HD i odświeżanie 165 Hz w cenie około 480–520 zł to bardzo mocna propozycja. Xiaomi jest idealnym przykładem, że nie zawsze trzeba dopłacać do wyższej rozdzielczości, jeśli priorytetem jest płynność.

Sprawdzi się świetnie w grach sieciowych, a większy ekran daje więcej komfortu niż klasyczne 24 cale. To monitor dla osób, które chcą maksymalnej płynności w rozsądnym budżecie i nie planują wymiany karty graficznej tylko po to, by uciągnąć 1440p.

Koorui 34E6UC – ultrapanorama i 165 Hz w zaskakującej cenie

fot. Koorui

Jeśli marzy Ci się coś więcej niż klasyczny ekran, ten model zasługuje na uwagę. 34 cale w proporcjach ultrapanoramicznych i odświeżanie 165 Hz to połączenie, które robi ogromne wrażenie w grach wyścigowych, symulatorach i RPG. Obraz dosłownie otacza gracza, a dodatkowa przestrzeń robocza przydaje się także poza grami.

Cena około 900 zł jest jedną z najniższych w tej kategorii, choć trzeba pamiętać, że taki monitor wymaga sporo miejsca na biurku i mocniejszego komputera. To wybór dla osób, które chcą zanurzenia i efektu „wow”, a niekoniecznie rywalizacji na najwyższym poziomie.

BenQ Zowie XL2540K – 240 Hz dla świadomych graczy

fot. BenQ

Niemal synonim e-sportu. 24,5 cala, Full HD i 240 Hz to zestaw, który ma sens tylko wtedy, gdy Twój komputer jest w stanie generować bardzo wysoką liczbę klatek. Ten model stawia na minimalne opóźnienia i maksymalną czytelność ruchu, kosztem kolorów i kontrastu.

Cena około 1200–1300 zł jasno pokazuje, że to sprzęt dla wąskiej grupy odbiorców. Jeśli grasz głównie rekreacyjnie, nie wykorzystasz jego potencjału. Jeśli jednak liczy się każda milisekunda, to jeden z najbardziej sprawdzonych wyborów na rynku.

Jak wybrać mądrze i nie przepłacić?

Przy wyborze monitora warto zadać sobie kilka prostych pytań. W jakie gry grasz najczęściej i ile klatek faktycznie generuje Twój komputer? Czy wolisz większy ekran i lepsze wrażenia wizualne, czy maksymalną płynność?

Dla większości graczy najlepszym wyborem będzie dziś monitor 144 lub 165 Hz, bo oferuje świetny balans między ceną a komfortem. 240 Hz to sprzęt specjalistyczny, który ma sens tylko w bardzo konkretnych zastosowaniach. Jeśli podejdziesz do wyboru świadomie, monitor stanie się jednym z tych elementów zestawu, których nie będziesz chciał wymieniać przez długi czas!