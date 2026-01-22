Najlepsze akcesoria do konsoli i PC. Popraw komfort, wrażenia i dostępność!

Podsumowanie artykułu . . .

fot. Unsplash

Poniżej znajdziesz propozycje popularnych urządzeń, które mogą znaczącą poprawić Twoje doświadczenia w graniu zarówno na konsoli, jak i na komputerze stacjonarnym. Bardziej zaawansowany kontroler sprawi, że wszystko lepiej układa się w rękach i masz więcej kontroli. Kierownica pozwoli Ci w końcu poczuć tempo i napięcie wyścigu. Jeśli kochasz granie i chcesz, żeby każda sesja była po prostu przyjemniejsza, te akcesoria są naturalnym kolejnym krokiem.

PlayStation DualSense Edge

Kontroler DualSense Edge to odpowiedź Sony dla graczy, którzy chcą czegoś więcej niż standardowy kontroler. Od razu widać, że to nie jest kosmetyczny upgrade. Regulowane triggery, dodatkowe łopatki z tyłu i możliwość zapisywania profili zmieniają sposób, w jaki podchodzisz do sterowania. Wszystko jest tu zaprojektowane z myślą o precyzji, ale bez odrywania od charakteru klasycznego DualSense.

Największą zaletą Edge jest elastyczność. W jednej grze skracasz skok triggerów do minimum, w innej wracasz do pełnego zakresu. Łopatki szybko stają się naturalnym przedłużeniem palców, szczególnie w strzelankach i grach akcji. Co ważne, całość nie sprawia wrażenia sprzętu turniejowego, który wymaga przyzwyczajenia. Tu wszystko działa intuicyjnie i bez walki z ustawieniami.

Cena: 950 zł

Najważniejsze cechy:

Wymienne analogi i łopatki

Regulowane triggery

Profile ustawień zapisane w padzie

Wysoka jakość wykonania

Dla kogo?

Dla graczy PS5 grających regularnie

Dla fanów strzelanek i gier akcji

Dla tych, którzy chcą większej kontroli bez nauki od zera

Xbox Elite Wireless Controller Series 2

fot. Xbox

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 od lat uchodzi za jeden z najlepszych padów premium i wciąż trzyma poziom. To sprzęt, który bardzo dobrze odnajduje się zarówno na konsoli, jak i na PC. Jego siłą jest solidność i przewidywalność. Nic tu nie jest przypadkowe, a każdy element ma jasno określoną funkcję.

Elite Series 2 oferuje regulację napięcia analogów, wymienne elementy i rozbudowaną konfigurację profili. Możesz dostosować pada dokładnie pod siebie, bez konieczności kombinowania z ustawieniami w każdej grze. To kontroler, który lubi długie sesje i nie męczy dłoni nawet po kilku godzinach.

Cena: 650 zł

Najważniejsze cechy:

Wymienne elementy sterujące

Regulacja oporu analogów

Kilka profili ustawień

Szeroka kompatybilność

Dla kogo?

Dla graczy PC i Xbox

Dla osób grających długo i regularnie

Dla tych, którzy cenią stabilność i przewidywalność

Kierownica Logitech G923

fot. Logitech

Logitech G923 to kierownica, którą wielu graczy zna jeszcze zanim zacznie interesować się simracingiem. Jest popularna nie bez powodu. Oferuje bardzo dobry balans między ceną, jakością wykonania i wrażeniami z jazdy. System TrueForce dodaje informacji zwrotnej, która sprawia, że nawierzchnia i praca zawieszenia stają się bardziej czytelne.

G923 jest sprzętem przyjaznym. Nie wymaga skomplikowanej konfiguracji, dobrze współpracuje z popularnymi grami wyścigowymi i daje satysfakcję już od pierwszego okrążenia. Pedały są solidne, a całość sprawia wrażenie sprzętu, który wytrzyma lata użytkowania.

To kierownica, która świetnie sprawdzi się jako punkt wejścia. Nie przytłacza, nie komplikuje, a jednocześnie pozwala poczuć, że granie w wyścigi to coś więcej niż operowanie analogiem.

Cena: 1350 zł

Najważniejsze cechy:

System TrueForce

Solidna konstrukcja

Pełny zestaw pedałów

Sprawdzona ergonomia

Dla kogo?

Dla osób zaczynających przygodę z kierownicą

Dla graczy konsolowych i PC

Dla fanów wyścigów arcade i simcade

Kierownica Thrustmaster T300RS GT

fot. Thrustmaster

Thrustmaster to krok wyżej i czuć to niemal od razu. Mocniejszy force feedback, płynniejsza praca i większa szczegółowość informacji zwrotnej sprawiają, że jazda staje się bardziej angażująca. To sprzęt, który zaczyna mówić językiem symulacji, a nie tylko zabawy.

T300RS GT wymaga trochę więcej miejsca i uwagi przy konfiguracji, ale odwdzięcza się wrażeniami. Każda korekta toru jazdy, każda strata przyczepności jest wyraźnie komunikowana. Jeśli wciągnąłeś się w wyścigi i czujesz, że pad przestał wystarczać, ten model bardzo często okazuje się naturalnym kolejnym krokiem.

Cena: około 1 900 zł

Najważniejsze cechy:

Bardzo precyzyjny force feedback

Płynna i cicha praca

Kompatybilność z symulatorami

Wyraźnie wyższa szczegółowość jazdy

Dla kogo?

Dla graczy wchodzących głębiej w simracing

Dla fanów realistycznych wyścigów

Dla osób gotowych na większe zaangażowanie

Backbone One

fot. Backbone

Backbone One pokazuje, że granie mobilne nie musi oznaczać kompromisu. Ten kontroler zamienia smartfon w coś, co bardzo przypomina przenośną konsolę. Fizyczne przyciski, analogi i ergonomia robią ogromną różnicę w porównaniu do sterowania dotykowego.

Backbone sprawdza się zarówno w grach mobilnych, jak i przy zdalnym graniu z konsoli czy PC. Jest lekki, prosty w obsłudze i gotowy do działania w kilka sekund. To sprzęt, który nie zastąpi pełnowymiarowego grania, ale świetnie je uzupełnia.

Jeśli zdarza Ci się grać poza domem albo po prostu chcesz mieć dostęp do swoich gier bez siadania przed telewizorem, Backbone bardzo szybko znajdzie swoje miejsce w codziennym rytmie.

Cena: 300 zł

Najważniejsze cechy:

Kompatybilność z grami mobilnymi i streamingiem

Lekka i kompaktowa konstrukcja

Szybka konfiguracja

Dobra ergonomia

Dla kogo?

Dla graczy mobilnych

Dla fanów grania zdalnego

Dla osób grających w krótkich sesjach

PlayStation Portal

fot. Sony

Sony PlayStation Portal to sprzęt, który budził wiele emocji, ale z czasem znalazł swoje miejsce. Nie jest to przenośna konsola w klasycznym sensie, tylko urządzenie do zdalnego grania z PS5 lub streamingu gier bezpośrednio od Sony. I właśnie w tej roli sprawdza się najlepiej.

Portal oferuje duży ekran, pełne przyciski DualSense i wygodę, której nie daje smartfon. Grasz tam, gdzie akurat masz chwilę spokoju, bez walki o telewizor. To rozwiązanie specyficzne, ale bardzo logiczne dla osób, które chcą zachować ciągłość grania w domu.

To przykład sprzętu, który nie jest dla wszystkich, ale dla właściwego użytkownika potrafi okazać się zaskakująco trafiony.

Cena: 950 zł

Najważniejsze cechy:

Duży ekran

Pełne sterowanie DualSense

Stabilne granie zdalne

Wygodna forma handhelda

Dla kogo?

Dla posiadaczy PS5

Dla osób dzielących telewizor z innymi

Dla fanów grania w domu, ale poza salonem

Czysta, niczym nieskrępowana frajda

Jeśli grasz dużo, to dobrze wiesz, że najgorsze w graniu wcale nie są porażki. Najgorsze są drobne rzeczy, które wybijają Cię z rytmu i irytują. Pad, który po godzinie zaczyna ciążyć. Kontroler i jego przyciski, które nie nadążają za tym, co masz w głowie.

Powyższe akcesoria sprawiają, że sesja kończy się dlatego, że chciałeś ją zakończyć, a nie byłeś do tego zmuszony. Jeśli gaming jest dla Ciebie czymś więcej niż okazjonalnym klikaniem, to zainwestuj w swoje doświadczenia!