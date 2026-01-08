Nvidia weszła na CES 2026 z przytupem i przyświstem, prezentując DLSS 4.5 i RTX Remix Logic

Podsumowanie artykułu . . .

Sześć klatek zamiast jednej dzięki DLSS 4.5

Generowanie dodatkowych klatek pośrednich na dobre zagościło już w układach graficznych. DLSS 4.5 pozwala wygenerować do pięciu dodatkowych klatek na każdą tradycyjnie renderowaną klatkę, co w praktyce oznacza możliwość rozgrywki w jakości ponad 240 klatek na sekundę z włączonym path tracingiem na kartach GeForce RTX serii 50. A ponieważ path tracing to jedna z najbardziej wymagających technik renderowania dostępnych obecnie w grach, taki skok wydajności może okazać się bardzo przydatny.

Nowy model Transformer drugiej generacji w funkcji Super Resolution ma zapewniać najwyższą jakość obrazu w ponad 400 grach i aplikacjach. Od debiutu DLSS 4 na CES 2025 technika ta została wdrożona w ponad 250 tytułach, co czyni ją najszybciej implementowaną technologią w historii NVIDIA. Lista gier, które otrzymają wsparcie dla technik RTX, stale się wydłuża – wśród zapowiedzianych tytułów znajdziemy 007 First Light z DLSS 4 i Multi Frame Generation, Pragmata z path tracingiem, czy Resident Evil Requiem, którego premiera zaplanowana jest na 27 lutego 2026 roku. Phantom Blade Zero pojawi się 9 września z ray tracingiem i DLSS 4, a Active Matter, Screamer i Defect również dołączą do grona gier wykorzystujących najnowsze technologie NVIDIA.

RTX Remix Logic otwiera nowe możliwości dla modderów

System Logic w platformie RTX Remix sprawia, że mody reagują wizualnie na bieżącą akcję w grze, oferując ponad 900 konfigurowalnych ustawień. To przełom, który eliminuje barierę dostępu do kodu źródłowego – dotychczas modyfikowanie grafiki w reakcji na wydarzenia w czasie rzeczywistym było zarezerwowane dla osób z pełnym dostępem do silnika gry.

Teraz modderzy mogą dostosowywać grafikę w ponad 165 klasycznych grach bez ingerencji w oryginalny kod. Aktualizacja będzie dostępna jeszcze w styczniu 2026 roku za pośrednictwem narzędzia NVIDIA App. Jeśli modderzy dopiszą, to może oznaczać to drugą młodość dla wielu kultowych tytułów, które otrzymają nie tylko odświeżoną oprawę wizualną, ale też dynamiczne efekty reagujące na to, co dzieje się na ekranie.

Technika NVIDIA ACE również rozwija skrzydła. Demo technologiczne Total War: Pharaoh pokazuje, jak sztuczna inteligencja może pomóc graczom w poznaniu mechanizmów rozgrywki, a aktualizacja Ally do PUBG: Battlegrounds, która pojawi się w pierwszej połowie 2026 roku, doda pamięć długotrwałą dla AI członków drużyny. Czyżby w końcu boty miały zacząć zachowywać się naprawdę inteligentnie?

Monitory G-SYNC Pulsar i ekspansja GeForce NOW

Nowością są także Monitory G-SYNC Pulsar dostępne od 7 stycznia 2026 roku od producentów takich jak Acer, AOC, ASUS i MSI – oferują one lepszą jakość i wyrazistość obrazu w ruchu dzięki stroboskopowemu podświetleniu o zmiennej częstotliwości nawet powyżej 1000 Hz. Każdy z monitorów wyposażono w technikę G-SYNC Ambient Adaptive, która automatycznie dostosowuje temperaturę barwową i jasność do warunków oświetleniowych. Nowy sterownik Game Ready oraz aktualizacja NVIDIA App (oficjalnie 13 stycznia, wersja beta dostępna już 8 stycznia 2026) wprowadzają obsługę DLSS 4.5 Super Resolution i dodają wsparcie dla 63 nowych wyświetlaczy zgodnych z G-SYNC, w tym telewizorów LG i Samsung z 2026 roku.

Usługa GeForce NOW również rozszerza swój zasięg. Pełny dostęp do serwerów klasy GeForce RTX 5080 otrzymały komputery z systemem Linux oraz urządzenia Amazon Fire TV. Dodano wsparcie dla kontrolerów HOTAS używanych w symulatorach lotniczych oraz automatyczne logowanie do platformy Gaijin.net. Katalog usługi przekroczył 4500 gier, w tym nadchodzące tytuły AAA jak 007 First Light, Active Matter, Resident Evil Requiem czy Crimson Desert.

Sztuczna inteligencja przyspiesza tworzenie treści 4K

Optymalizacje PyTorch CUDA oraz natywne wsparcie precyzji NVFP4 i FP8 w ComfyUI zapewniają nawet trzykrotnie wyższą płynność i do 60 procent niższe zużycie pamięci VRAM podczas generowania obrazów i wideo. RTX Video Super Resolution zintegrowano z ComfyUI, a optymalizacje NVFP8 dla modelu LTX-2 firmy Lightricks zwiększają efektywność pracy z tym narzędziem do generowania wideo z dźwiękiem. Nowa ścieżka przetwarzania umożliwia generowanie materiałów AI w rozdzielczości 4K bezpośrednio z trójwymiarowych scen w Blenderze, co daje twórcom precyzyjną kontrolę nad każdym kadrem.

Deweloperzy budujący małe modele językowe mogą liczyć na do 35 procent szybsze wnioskowanie w Ollama i llama.cpp. Akceleracja RTX obsługuje teraz funkcję Hyperlink do wyszukiwania wideo w Nexa.ai, umożliwiając szybsze odkrywanie treści. To wszystko sprawia, że komputery z układami RTX AI stają się coraz potężniejszym narzędziem dla twórców, którzy cenią sobie bezpieczeństwo i prywatność lokalnego przetwarzania danych.