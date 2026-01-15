OPPO Reno15 w Polsce. Cztery modele smartfonów z naciskiem na fotografię i AI

Podsumowanie artykułu . . .

W premierze biorą udział cztery różne modele, a sprzedaż startuje niebawem. Producent przygotował również specjalne oferty wprowadzające, które mogą przyciągnąć uwagę nawet najbardziej wymagających klientów.

Seria OPPO Reno15 to cztery modele o zróżnicowanych parametrach i rozmiarach

Najnowsza odsłona serii Reno składa się z modeli Reno15 Pro 5G, Reno15 5G, Reno15 FS 5G oraz Reno15 F 5G. Wersja Pro wyróżnia się kompaktowym ekranem o przekątnej 6,32 cala i ramką wykonaną z aluminium lotniczego, co ma ułatwiać operowanie urządzeniem jedną ręką. Pozostałe modele dysponują większymi wyświetlaczami – 6,59 lub 6,57 cala – we wszystkich modelach panele pracują z odświeżaniem do 120 Hz.

Telefony wyposażono w baterie o pojemności do 6500 mAh, obsługujące szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 80 W. Sercem modelu Pro jest układ MediaTek Dimensity 8450, wspomagany przez technologię AI HyperBoost 2.0, mającą stabilizować płynność gier na poziomie 120 klatek na sekundę.

System fotograficzny stawia na szerokokątne selfie i portrety z naturalnym rozmyciem

Jedną z głównych nowości jest przedni aparat selfie o rozdzielczości 50 MP i polu widzenia wynoszącym 100 stopni. Ma on pozwolić na uchwycenie szerszej grupy osób lub obszernego tła bez korzystania z dodatkowych akcesoriów. W modelach Reno15 Pro i Reno15 zastosowano także peryskopowy teleobiektyw portretowy 50 MP, symulujący ogniskową zbliżoną do 85 mm. Ma to zapewniać bardziej naturalną perspektywę i realistyczny efekt bokeh.

Wersja Pro idzie o krok dalej, oferując główny moduł o rozdzielczości 200 MP, który teoretycznie umożliwia swobodne kadrowanie bez utraty szczegółów. Cały system wspiera funkcja AI Flash Photography 2.0, wykorzystująca podwójną lampę błyskową z tyłu oraz podświetlenie ekranem z przodu. Algorytmy takie jak AI Portrait Glow mają analizować sceny w trudnym świetle i nakładać precyzyjne efekty, podczas gdy Silnik Reno Portrait Engine oraz Skin Tone Improvement mają dbać o naturalny wygląd skóry.

Sztuczna inteligencja w służbie twórców treści i edycji wideo

OPPO wyposażyło smartfony w zestaw narzędzi opartych na AI. Funkcja Popout pozwala łączyć kilka ujęć w wielowarstwowe kompozycje, w których główny obiekt sprawia wrażenie trójwymiarowego. Rozszerza to AI Motion Photo Popout, umożliwiające tworzenie animowanych kolaży. Dla osób usuwających niechciane elementy z nagrań przeznaczono AI Motion Photo Eraser, który ma radzić sobie z tym jednym dotknięciem. Z kolei AI Motion Photo Slow-Mo wykorzystuje algorytmy do generowania dodatkowych klatek, przekształcając zwykłe wideo w płynny slow-motion. Dla amatorów filmowania dostępne są również: nagrywanie 4K HDR z zaawansowaną stabilizacją, tryb Dual-View Video rejestrujący obraz z obu kamer jednocześnie, płynne przełączanie między aparatami podczas nagrywania (Seamless Camera Switch) oraz odświeżony Edytor Wideo 2.0 do szybkiej obróbki w galerii.

Wzornictwo nawiązujące do zorzy polarnej i wysoka odporność na warunki atmosferyczne

Wygląd serii Reno15 zainspirowany został zjawiskiem świetlnym występującym na biegunach. Powłoka telefonów ma zmieniać odcień w zależności od kąta padania światła, tworząc efekt „ożywania” urządzenia w dłoni. Wyspa aparatów, nazwana Dynamic Stellar Ring, wykonana jest z jednego kawałka szkła i otoczona poświatą. Smartfony posiadają certyfikaty odporności na pył i wodę (IP66, IP68 lub IP69), a technologia Splash Touch ma zapewniać reakcję na dotyk nawet przy mokrym ekranie. Kolorystyka obejmuje odcienie Aurora Blue (niebieski), Aurora White (biały) oraz Dusk Brown (brązowy).

System i funkcje AI mające podnieść codzienną produktywność

Telefony działają pod kontrolą systemu ColorOS 16 z silnikiem Trinity Engine 2.0, który ma gwarantować płynność działania przez długi czas. Producent deklaruje, że płynność będzie utrzymywana przez okres nawet 6 lat dzięki regularnym aktualizacjom. Centrum produktywności AI Mind Space, aktywowane przesunięciem trzema palcami, służy do szybkiego zapisywania i organizowania treści z różnych aplikacji. W pakiecie znajdują się także: Tłumacz AI, Rejestrator AI oraz AI VoiceScribe. Wszystkie funkcje AI działają na prywatnych serwerach OPPO, co ma zwiększać bezpieczeństwo danych. Łączność między urządzeniami ułatwia funkcja O+ Connect, pozwalająca na szybkie transfery plików między smartfonami OPPO a produktami Apple. Modele Pro i podstawowy umożliwiają także płynne klonowanie ekranu oraz zdalne sterowanie komputerami z systemami macOS i Windows. Za optymalizację połączeń sieciowych odpowiada technologia AI LinkBoost 3.0.

Cennik i ograniczone czasowo promocje dla pierwszych nabywców

Seria OPPO Reno15 będzie dostępna w kolorach: Aurora Blue (Niebieski), Aurora White (Biały) oraz Dusk Brown (brązowy). Wszystkie modele dostępne będą w sprzedaży od 15 stycznia, a dla pierwszych kupujących została przygotowana atrakcyjna oferta cenowa.

Ceny bazowe

OPPO Reno15 Pro: 3299 PLN

OPPO Reno15: 2799 PLN

OPPO Reno15 FS: 1799 PLN

OPPO Reno15 F: 1599 PLN

Oferta na początek sprzedaży

W dniach 15.01-15.02 kupujący modele Pro i podstawowy z serii Reno15 otrzymają:

500 PLN cashbacku w przypadku zakupu modelu Reno15 Pro (realnie za smartfon zapłacą 2799 PLN)

200 PLN cashbacku w przypadku zakupu modelu Reno15 (realnie zapłacą za smartfon 2599 PLN)

W dniach 16.01-16.02 kupujący modele FS i F z serii Reno15 zapłacą: