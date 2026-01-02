Chiński reaktor EAST wyszedł poza teoretyczne limity. Stabilna plazma w niewyobrażalnych okolicznościach

Podsumowanie artykułu . . .

Fuzja jądrowa od dziesięcioleci przypomina nieuchwytny święty Graal energetyki. Kolejne doniesienia o rekordach budzą nadzieję, ale prawdziwy przełom wciąż zdaje się być za horyzontem. Tym razem jednak chińscy badacze donoszą o osiągnięciu, które może oznaczać coś więcej niż tylko kolejny punkt na wykresie. Eksperymentalny reaktor EAST z Hefei utrzymał plazmę fuzyjną w stanie stabilnym przy gęstościach znacznie przekraczających dotychczasowe, uważane za graniczne. Co kluczowe, udało się tego dokonać bez wywołania gwałtownych niestabilności, które zazwyczaj natychmiast przerywały podobne próby. O wynikach poinformowano na łamach Science Advances.

Granica gęstości plazmy została w końcu pokonana

Podstawowy problem w reaktorach tokamakowych jest znany od lat. Aby doszło do wydajnej syntezy deuteru z trytem, plazmę trzeba ogrzać do temperatur rzędu 150 milionów stopni Celsjusza. W takich warunkach ilość wytworzonej energii rośnie z kwadratem gęstości: im więcej cząstek paliwa w danej przestrzeni, tym lepiej. Niestety, próby przekroczenia pewnej, empirycznie ustalonej granicy gęstości kończyły się zawsze katastrofalnymi zaburzeniami, które rozpraszały plazmę i groziły uszkodzeniem instalacji.

Chińskim fizykom udało się ominąć to ograniczenie. Zespół pod kierunkiem Ping Zhu z Huazhong University of Science and Technology oraz Ning Yana z Hefei Institutes of Physical Science opracował procedurę, która pozwoliła na bezpieczne przekroczenie dawnego limitu. Sekretem okazała się niezwykle precyzyjna kontrola warunków początkowych, w tym ciśnienia gazu paliwowego, oraz specyficzna metoda podgrzewania plazmy na samym starcie procesu.

Teoria samoorganizacji plazmy i ściany znajduje potwierdzenie

Przez lata inżynierowie kurczowo trzymali się starych, ostrożnych limitów, ponieważ ich przekroczenie oznaczało niepowodzenie. Teoria, znana jako samoorganizacja plazmy-ściany (PWSO), sugerowała jednak, że przy odpowiedniej równowadze między gorącym gazem a metalową obudową reaktora, wyższe gęstości są możliwe do osiągnięcia. Eksperyment na reaktorze EAST dostarczył pierwszego namacalnego dowodu, że ta koncepcja działa w praktyce. Metoda polega na ścisłym zarządzaniu interakcjami plazmy z wnętrzem komory już od pierwszej chwili jej wytworzenia. Dzięki takiemu podejściu udało się zminimalizować napływ zanieczyszczeń i utratę energii. W efekcie, pod koniec fazy rozruchu, gęstość mogła rosnąć, a reaktor wszedł w przewidywany przez teorię stan, w którym ograniczenia gęstości przestają obowiązywać.

EAST kontynuuje serię imponujących wyników

Najnowszy sukces wpisuje się w ciąg rekordów ustanawianych przez chińskie „sztuczne słońce”. Na początku ubiegłego roku ten sam reaktor utrzymał plazmę w trybie wysokiego uwięzienia przez blisko 18 minut, bijąc swój własny rekord. Długotrwała, stabilna praca to jeden z filarów, na których ma oprzeć się przyszła energetyka fuzyjna. Teraz naukowcy chcą połączyć oba osiągnięcia: zastosować metodę wysokiej gęstości podczas długotrwałych operacji.

Gdyby się to udało, przybliżylibyśmy się do kolejnego kamienia milowego, czyli zapłonu fuzyjnego, gdy reakcja zaczyna się samodzielnie podtrzymywać. Cel jest wciąż ten sam: odtworzenie na Ziemi procesów zachodzących w gwiazdach, aby pozyskać niemal niewyczerpane źródło czystej energii. Przełamanie bariery gęstości to bez wątpienia znaczący postęp w dziedzinie, w której każdy krok naprzód jest wywalczony z wielkim trudem. Czy oznacza to, że fuzyjne elektrownie pojawią się za naszego życia?