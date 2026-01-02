Samsung wywraca rynek monitorów do góry nogami prezentując nową linię monitorów Odyssey

Podsumowanie artykułu . . .

Mamy tu pierwszy na świecie monitor 6K z technologią 3D bez okularów oraz częstotliwości odświeżania, które sprawiają, że standardowe 144 Hz wygląda przy nich jak pokaz slajdów. Samsung ewidentnie chce utrzymać pozycję lidera rynku (którą piastuje już siódmy rok z rzędu) i robi to w iście spektakularnym stylu.

Odyssey 3D – Poczuj głębię bez zbędnych akcesoriów

Gwiazdą zestawienia jest bez wątpienia Odyssey 3D (model G90XH). To 32-calowa bestia o rozdzielczości 6K (6144 x 3456), która rozwiązuje największy problem technologii trójwymiarowej – konieczność zakładania niewygodnych okularów. System wykorzystuje zaawansowane śledzenie oczu i konwersję obrazu 2D do 3D w czasie rzeczywistym. Efekt? Obraz dosłownie wychodzi z ekranu, a Ty nie musisz wyglądać jak pilot myśliwca z lat 80..

Pod względem technicznym monitor oferuje:

Rozdzielczość – 6K na matrycy IPS.

Dual Mode — standardowe odświeżanie 165 Hz można podbić do 330 Hz przy przełączeniu na rozdzielczość 3K.

Złącza — porty HDMI 2.1 oraz najnowszy DisplayPort 2.1.

Samsung współpracuje już z twórcami gier takich jak „Stellar Blade” czy „Lies of P: Overture”, aby w pełni wykorzystać potencjał nowej głębi.

G6 i G8 – prędkość światła na biurku

Dla tych, którzy zamiast trzeciego wymiaru wolą ekstremalną płynność w e-sporcie, przygotowano model Odyssey G6 (G60H). Ten 27-calowy monitor QHD (2560 x 1440) posiada matrycę IPS o natywnym odświeżaniu 600 Hz. Ale to nie koniec – w trybie Dual Mode (przy rozdzielczości HD) potrafi osiągnąć kosmiczne 1040 Hz. To parametry, które pozwalają dostrzec detale w ruchu, o jakich inni gracze mogą tylko pomarzyć.

Z kolei linia Odyssey G8 oferuje trzy ciekawe ścieżki:

G80HS (32”) – klasyczne 6K z odświeżaniem do 330 Hz w trybie 3K. G80HF (27”): Bardzo ostry obraz 5K (5120 x 2880) z odświeżaniem do 180 Hz (lub 360 Hz przy rozdzielczości QHD). OLED G8 (G80SH) – dla fanów idealnej czerni – 32-calowy panel QD-OLED 4K z odświeżaniem 240 Hz i matrycą bezodblaskową. Model ten wyróżnia się jasnością 300 nitów oraz certyfikatem DisplayHDR True Black 500.

Wszystkie nowe modele G8 wspierają technologie AMD FreeSync Premium Pro oraz NVIDIA G-Sync Compatible, co gwarantuje stabilny obraz bez rwania klatek.

Czy warto szykować miejsce na biurku?

Samsung nową linią Odyssey na 2026 rok udowadnia, że nie boi się eksperymentować. O ile tryb 3D bez okularów to świetny dodatek dla osób szukających immersji, o tyle odświeżanie powyżej 1000 Hz w modelu G6 to jasny sygnał dla profesjonalnych graczy. Całe portfolio zostanie zaprezentowane na żywo podczas targów CES 2026 w Las Vegas (6–9 stycznia), gdzie dowiemy się więcej o cenach i dostępności. Jedno jest pewne – jeśli twój komputer jest w stanie wygenerować tyle klatek na sekundę, to Samsung ma wreszcie ekran, który za nim nadąży.