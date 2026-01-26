Szukasz robota sprzątającego? Propozycje do mieszkań małych, dużych i wielopoziomowych.

Podsumowanie artykułu . . .

Nie każdy robot musi być gotowy na ekstremalne scenariusze. W większości domów liczy się regularność, przewidywalność i brak konieczności ciągłego pilnowania sprzętu. To zestawienie powstało z myślą o takich właśnie warunkach. Wybrałem modele do małych i dużych powierzchni oraz w różnych przedziałach cenowych, tak aby każdy znalazł coś dla siebie.

Philips Aqua 7000 XU7100/01 – małe mieszkanie, spokojna głowa

fot. Philips

Aqua 7000 to robot, który bardzo dobrze rozumie, czym jest codzienne sprzątanie w niewielkiej przestrzeni. Nie próbuje imponować nadmiarem funkcji, tylko skupia się na tym, żeby poruszać się logicznie i sprzątać bez zbędnych przestojów. W małym mieszkaniu każdy niepotrzebny manewr szybko zaczyna przeszkadzać, a tutaj tego problemu po prostu nie ma.

Robot mapuje przestrzeń w sposób uporządkowany i trzyma się wyznaczonego planu. Nie krąży losowo, nie wraca do tych samych miejsc bez potrzeby. Odkurzanie jest dokładne na twardych podłogach i niskich dywanach, a mopowanie pełni rolę regularnego odświeżania podłogi.

Docenisz też rzeczy, których nie ma w tabelkach – aplikacja nie bombarduje powiadomieniami, czyszczenie robota nie zajmuje dłużej niż kilka minut, a cały proces sprzątania odbywa się w tle.

Cena: ok. 1600 zł

Najważniejsze cechy:

stabilne i logiczne mapowanie

nieskomplikowana aplikacja

przewidywalna praca

dobra zwrotność w małych przestrzeniach

Dla kogo?

dla kawalerek i małych mieszkań

dla osób, które nie chcą zagłębiać się w ustawienia

dla użytkowników ceniących spokój i prostotę

MOVA S10 Plus – jeden robot na kilka lat

fot. Mova

Bardzo ciekawa propozycja dla osób, które nie chcą kupować robota „na teraz”, tylko sprzęt, który poradzi sobie także wtedy, gdy zmieni się metraż albo układ mieszkania. To model wyraźnie nowocześniejszy niż proste roboty do małych przesrzeni, ale jeszcze bez wchodzenia w ekstremalnie drogi segment premium.

Nawigacja oparta na technologii LiDAR i czujnikach przeszkód działa stabilnie i przewidywalnie. Robot mapuje mieszkanie dokładnie, potrafi zapamiętać kilka pięter i po przeniesieniu na inne kondygnacje nie traci orientacji. To bardzo ważne w mieszkaniach wielopoziomowych, gdzie chaos w mapach potrafi skutecznie zniechęcić do korzystania z robota.

S10 Plus dobrze radzi sobie zarówno z odkurzaniem, jak i mopowaniem. Stacja automatyczna przejmuje sporą część obsługi, więc codzienne sprzątanie faktycznie odbywa się bez Twojego udziału.

Cena: ok. 2000 zł

Najważniejsze cechy:

zaawansowana nawigacja LiDAR

obsługa wielu map

stacja automatyczna

skuteczne odkurzanie i mopowanie

Dla kogo:

dla małych i średnich mieszkań „na zapas”

dla mieszkań wielopoziomowych

dla osób, które chcą spokój na lata

Roborock Qrevo – duże mieszkanie bez codziennej obsługi

fot. Roborock

Roborock Qrevo od pierwszego dnia pokazuje, że został zaprojektowany z myślą o większym metrażu. Nie chodzi tylko o moc ssania czy pojemność baterii, ale o cały sposób pracy. Mapowanie jest bardzo dokładne, a poruszanie się po przestrzeni uporządkowane. Robot nie gubi się w otwartych pomieszczeniach, dobrze radzi sobie z dywanami i logicznie planuje trasę. Obrotowe pady mopujące świetnie sprawdzają się przy twardych podłogach – efekt jest zauważalnie lepszy niż przy prostym przeciąganiu wilgotną szmatką.

W dużym mieszkaniu docenisz to, że robot nie wymaga codziennego zainteresowania. Harmonogram działa, stacja robi swoje, a Ty po prostu cieszysz się efektem. To sprzęt dla osób, które chcą mieć porządek, ale nie chcą zajmować się sprzątaniem.

Cena: ok. 2300 zł

Najważniejsze cechy:

bardzo precyzyjne mapowanie

obrotowe pady mopujące

dobra praca na dywanach

wysoka autonomia

Dla kogo?

dla dużych mieszkań

dla otwartych przestrzeni

Roborock Saros 10R – gdy metrów zaczyna przybywać

fot. Roborock

Saros 10R to robot stworzony do naprawdę dużych przestrzeni. Tam, gdzie inne modele zaczynają się gubić albo skracać trasę, on zachowuje porządek i rytm pracy. Nawigacja jest bardzo dopracowana, a planowanie sprzątania przypomina raczej metodyczne przejście niż losowe przejazdy.

Robot dobrze zarządza energią, co przy dużym metrażu ma ogromne znaczenie. Nie wraca nerwowo do stacji, nie przerywa pracy bez powodu. Sprzątanie jest równomierne i przewidywalne. To propozycja dla osób, które mają dużo przestrzeni i chcą, żeby robot ogarniał ją regularnie. Saros 10R bez problemu weźmie na siebie ciężar dużego metrażu.

Cena: ok. 3700 zł

Najważniejsze cechy:

wysoka wydajność

stabilna praca na dużych powierzchniach

dobra organizacja sprzątania

obsługa wielu map

Dla kogo?

dla bardzo dużych mieszkań

dla domów z otwartą przestrzenią

dla osób stawiających na wydajność

Dreame X50 Ultra – wielopoziomowo bez chaosu

fot. Dreame

Domach wielopoziomowy szybko weryfikuje słabości robotów sprzątających. Albo radzą sobie z mapami, albo po przeniesieniu na inne piętro zaczynają wszystko od nowa. Dreame X50 Ultra należy do tej pierwszej grupy. Obsługa wielu map jest stabilna, a przełączanie między kondygnacjami odbywa się bez nerwów i resetów.

Robot dobrze odnajduje się w złożonych układach, z długimi korytarzami i wieloma pomieszczeniami. Nawigacja jest precyzyjna, sprzątanie powtarzalne, a stacja automatyczna sprawia, że codzienna obsługa ogranicza się do minimum. Odkurzanie i mopowanie stoją na wysokim poziomie, ale kluczowe jest poczucie kontroli nad całością procesu.

Oczywiście robota trzeba przenosić ręcznie między piętrami, ale na tym lista obowiązków się kończy. Resztą zajmuje się już sam, dokładnie tak, jak powinien.

Cena: ok. 3400 zł

Najważniejsze cechy:

bardzo dobra obsługa wielu map

precyzyjna nawigacja

skuteczne mopowanie

wysoka autonomia

Dla kogo?

dla domów wielopoziomowych

dla dużych i złożonych przestrzeni

dla osób oczekujących pełnej automatyzacji

Na koniec – kilka słów, które naprawdę pomagają wybrać

Robot sprzątający powinien być sprzętem dobrze dopasowanym do przestrzeni, w której pracuje. Małe mieszkania potrzebują prostoty i przewidywalności, duże – wydajności i dobrej organizacji, a domy wielopoziomowe – pamięci i stabilnego mapowania. To właśnie te cechy decydują o tym, czy robot po miesiącu stanie się codziennym wsparciem, czy kolejnym urządzeniem, które trzeba poprawiać ręcznie.

Wbrew pozorom różnice między modelami rzadko wychodzą na wierzch w pierwszym tygodniu użytkowania. Dobry robot to taki, o którym przestałeś myśleć, bo wykonuje swoją pracę w tle i nie wymaga ciągłej uwagi.