Threads po raz pierwszy wyprzedza X na mobile i dobrze tak Elonowi

Same liczby dotyczące Threads to nie wszystko, bardziej liczy się tempo zmian

Dane z początku 2026 roku nie pozostawiają wątpliwości – w styczniu doszło do historycznego zdarzenia, które jeszcze dwa lata temu wydawało się mało prawdopodobne. Threads nie tylko dogonił legendarnego rywala, ale go znacząco wyprzedził.

W pierwszych dniach stycznia 2026 roku Threads odnotował średnio 143,2 miliona dziennych aktywnych użytkowników na urządzeniach mobilnych. To o prawie 17 milionów więcej niż w przypadku X, który zatrzymał się na poziomie 126,2 miliona. Różnica jest na tyle duża, że trudno mówić o przypadku czy chwilowej fluktuacji. Interesujące jest także tempo zmian – roczny wzrost Threads wyniósł imponujące 37,8%. Dla porównania X w tym samym okresie odnotował spadek na poziomie niemal 12%.

Pierwsza mijanka miejsce już we wrześniu 2025 roku i od tamtej pory dystans między aplikacjami rósł. Sukces Threads nie jest zaskoczeniem dla obserwatorów rynku. Platforma od Meta trafiła na doskonały moment – rosnącą frustrację części społeczności X po przejęciu serwisu przez Elona Muska. Ogromną przewagą okazała się też bezpośrednia integracja z Instagramem – miliony osób mogły założyć konto jednym kliknięciem, korzystając z istniejących danych logowania, część kont zresztą powstała zapewne nieco przez przypadek, ci jednak nie wykazują się aktywnością i nie odbijają się w statystykach użytkowania. Meta nie musiała budować bazy użytkowników od zera, a jedynie przekonać ich do skorzystania z nowej usługi i to z pewnością zaprocentowało.

fot: Gage Skidmore, https://flic.kr/p/2rwgjVV

Ameryka to wciąż twierdza X, ale i tam szykują się zmiany

Globalna przewaga Threads nie przekłada się w pełni na sytuację za oceanem. W Stanach Zjednoczonych X wciąż ma lekką przewagę, z 21,2 milionami dziennych użytkowników mobilnych na początku stycznia, wobec 19,5 miliona dla aplikacji Meta. To jednak może być ostatni bastion, który wkrótce padnie, także i tam dynamika jest bowiem bezlitosna dla starszej platformy. W USA Threads rośnie w tempie około 42% rocznie, podczas gdy X tylko o 18%. W samym styczniu 2026 liczba użytkowników dawnego Twittera w tym regionie spadła o ponad 18%, co sugeruje gwałtowne przyspieszenie negatywnego trendu.

Tyle, jeśli chodzi o statystyki użytkowników mobilnych. Co ciekawe, X trzyma się mocno na komputerach – serwis przyciąga około 150 milionów dziennych wizyt na całym świecie. Threads w tej kategorii pozostaje daleko w tyle z zaledwie 9 milionami użytkowników. Ta przepaść pokazuje, jak silne przyzwyczajenia wciąż panują wśród części społeczności, która woli śledzić wiadomości na większym ekranie. Być może swoją cegiełkę dokłada też raczej toporna przeglądarkowa wersja Threads, która nie dorównuje pod względem wygody działania X.

Inne platformy, jak założony przez Jacka Dorseya Bluesky, nie zdołały skorzystać na zamieszaniu i po początkowym entuzjazmie odnotowały gwałtowny, ponad 44% spadek liczby aktywnych użytkowników.

Afera z chatbotem Grok nie pomogła wizerunkowi X

Problemy platformy Elona Muska nie kończą się na statystykach użytkowników. Na początku roku świat obiegła informacja o kontrowersjach związanych z chatbotem Grok, należącym do firmy xAI. Okazało się, że przez tygodnie system generował na żądanie nieodpowiednie, seksualizowane obrazy kobiet i nieletnich, korzystając bez zgody ze zdjęć prawdziwych osób. Skala zjawiska była ogromna, a reakcja zbyt późna – przyszła dopiero po interwencji Prokuratora Generalnego Kalifornii, który wszczął oficjalne dochodzenie i po wyłączeniu dostępu w Indonezji i Malezji. X ostatecznie wyłączył funkcję generowania obrazów dla użytkowników bez płatnej subskrypcji i zaostrzył zabezpieczenia. Szkoda wizerunkowa była już jednak ogromna

Co dalej z rywalizacją?

Threads zdobył silną pozycję, świetnie wykorzystując moment słabości rywala i dysponując potężnym zapleczem w postaci użytkowników Instagrama. X wciąż ma kilka atutów – lojalną bazę użytkowników desktopowych, silną pozycję w USA i rozpoznawalną markę. Nie bez znaczenia jest także jakość rozmów – by Threads przestał przypominać śmietnik z przypadkowymi, zautomatyzowanymi wpisami obliczonymi na wywołanie reakcji, trzeba dużo pracy i budowana sobie listy obserwowanych. Tego niestety w statystykach użycia nie widać.