Windows 11 23H2 sprawia, że niektóre komputery nie będą się chciały wyłączyć

Co dokładnie powoduje błędne działanie komputera

Na szczęście dla zwykłych użytkowników, a niestety dla administratorów, sprawa nie dotyczy domowych edycji systemu – problem występuje w wersjach Windows 11 23H2 Enterprise oraz IoT, czyli tych przeznaczonych dla firm i urządzeń specjalizowanych. Winowajcą jest zaawansowana funkcja bezpieczeństwa o nazwie System Guard Secure Launch., której zadaniem jest stworzenie odizolowanego środowiska podczas uruchamiania systemu, chroniącego przed wyrafinowanymi atakami na poziomie firmware’u. Paradoksalnie, to właśnie ten mechanizm obronny po ostatniej aktualizacji zaczyna przeszkadzać w poprawnym zakończeniu pracy systemu – po wybraniu opcji „Zamknij” lub „Hibernuj” maszyna ignoruje polecenie i uruchamia się na nowo.

Tymczasowe rozwiązanie przypomina dawne czasy

Microsoft potwierdził błąd, ale nie udostępnił jeszcze oficjalnej poprawki. Zamiast tego, zaproponował obejście, które może wywołać uśmiech na twarzach tych, którzy pamiętają czasy MS-DOS – aby wyłączyć komputer, trzeba bowiem uruchomić terminal lub wiersz poleceń i ręcznie wpisać komendę shutdown /s /t 0.

Trudno nie odnieść wrażenia, że to dość kuriozalna sytuacja – Microsoft w konsumenckiej wersji Windows pcha AI, gdzie tylko się da, a tymczasem do wyłączenia komputera potrzebny jest stary, dobry terminal. Co prawda, akurat dla administratorów nie jest to przeważnie problem. A może zajmie się tym AI i w kolejnej edycji będziemy mieli specjalną aplikację CoPilot Shutdown?

Na poważnie: nie wiadomo, kiedy Microsoft wyda odpowiednią łatkę – na razie użytkownicy, których maszyny dotknięte zostały usterką, muszą korzystać z tymczasowego rozwiązania. A Microsoft może powiesić kolejne osiągnięcie w Hall of Shame.