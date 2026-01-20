powrót

XPeng rozpoczyna produkcję robota humanoidalnego ET1, sprzedaż na masową skalę planowana jeszcze w 2026 roku

Andrzej Libiszewski
20.01.2026|Przeczytasz w 2 minuty
Chińska firma XPeng, znana głównie z samochodów elektrycznych, wkroczyła w świat robotyki. Z linii produkcyjnych zjechał pierwszy egzemplarz humanoidalnej maszyny ET1. Założyciel i CEO firmy, He Xiaopeng, podkreśla, że kluczowe w tym projekcie jest zastosowanie standardów znanych z motoryzacji. Ma to być gwarancja niezawodności i – co równie ważne – zdolności do wytwarzania urządzeń na dużą skalę.
Od XPeng IRON do XPeng ET1

Poważna przygoda XPeng z robotyką humanoidalną rozpoczęła się w 2024 roku od modelu o nazwie IRON. Tamten prototyp, pokazany na AI Day 2024, dysponował ponad 60 przegubami i oferował 200 stopni swobody. Była to ciekawa zapowiedź, ale prawdziwy skok jakościowy nastąpił w kolejnej generacji, gdy podczas AI Day 2025 zaprezentowano robota opartego na modelu VLA 2.0 i wewnętrznych układach AI. Nowa konstrukcja otrzymała między innymi humanoidalny kręgosłup, bioniczne mięśnie i elastyczną skórę, co ma przekładać się na płynność i naturalność ruchów zbliżoną do ludzkiej.

W przeciwieństwie do niektórych konkurentów, którzy marzą o uniwersalnym pomocniku domowym, XPeng kieruje się raczej w stronę komercyjnych zastosowaniach usługowych. Głównymi rynkami docelowymi mają być bowiem handel detaliczny, branża hotelarska oraz wybrane zadania w przemyśle. Firma twierdzi (nie bez racji), że łatwiej jest zaprogramować i wdrożyć robota do ściśle określonych, powtarzalnych zadań w kontrolowanym środowisku biznesowym i przemysłowym, niż do nieprzewidywalnego życia w domu.

XPeng postrzega robotykę humanoidalną jako jeden z elementów ekosystemu składającego się także z pojazdów autonomicznych i usług typu robotaxi. Plany przewidują masową produkcję ET1 do końca 2026 i jeśli się uda je zrealizować XPeng – dzięki motoryzacyjnemu know-how w zakresie produkcji seryjnej – może uzyskać istotną przewagę nad firmami, które takiego doświadczenia nie mają. Pozostaje pytanie, czy rynek znajdzie opłacalne zastosowania dla tak dużej liczby humanoidalnych robotów, jednak sądząc po liczbie testowych wdrożeń w przemyśle, jest to jak najbardziej realne.

