5 modeli słuchawek do biegania i na trening. Postaw na pewność w uchu i odporność na pot

Podsumowanie artykułu . . .

fot. Shokz

Poniżej znajdziesz kilka znanych i polecanych modeli słuchawek sportowych. Każdy z nich pasuje do innego stylu biegania i treningu:

Baseus Eli Sport 2

fot. Baseus

Baseus Eli Sport 2 to propozycja dla osób, które chcą słuchać muzyki, a jednocześnie lubią czuć lekkość w uchu. Otwarta konstrukcja sprawia, że ucho ma więcej swobody – docenisz to na dłuższym wybieganiu albo podczas spokojnego marszobiegu. Zauszne prowadzenie trzyma słuchawkę stabilnie, więc ruch głowy i przyspieszenia nie wybijają jej z pozycji. T

Eli Sport 2 świetnie sprawdza się do treningów w terenie, gdzie chcesz słyszeć własny oddech i otoczenie, a muzyka ma być tłem. Brzmienie jest nastawione na czytelność i rytm, a nie na ciężki bas. Przy ćwiczeniach uzupełniających po biegu, typu skipy czy plank, słuchawki pozostają na miejscu i nie wymuszają ciągłego poprawiania. Odporność na pot jest mocną stroną tego modelu, więc trening w cieplejszy dzień nie kończy się nerwowym odkładaniem sprzętu do kieszeni. Czas pracy pozwala spokojnie przejść przez kilka jednostek treningowych bez ładowania.

Cena: około 160 zł

Najważniejsze cechy:

• Typ i dopasowanie: otwarte, zauszne

• Odporność: IP57

• Czas pracy: do 8 godzin i do 45 godzin z etui

• ANC i tryb otoczenia: brak, konstrukcja sprzyja kontaktowi z otoczeniem

• Sterowanie: dotykowe

JBL Endurance Race 2 ANC

fot JBL

JBL prezentuje model dla osób, które lubią mocno wejść w trening i odciąć się od tła. Aktywna redukcja hałasu przydaje się szczególnie na siłowni, na bieżni i ogólnie w miejscach, gdzie dźwięki dookoła potrafią wybić z rytmu. Jednocześnie tryb Ambient pozwala szybko wrócić do kontaktu z otoczeniem, co jest wygodne przy bieganiu po mieście i przy przejściach przez ulicę. Dopasowanie jest nastawione na stabilność, a konstrukcja dobrze trzyma się ucha podczas dynamicznego ruchu.

JBL grają energicznie, łatwo złapać tempo. Wysoka odporność na wodę i pył sprawiają, że to sprzęt, który lubi pot i trening w terenie, a nie tylko klimatyzowaną siłownię. Jeśli lubisz mieć wybór między skupieniem a otwartością na dźwięki z zewnątrz, ten model sprawdzi się idealnie.

Cena: około 200-230 zł

Najważniejsze cechy:

• Typ i dopasowanie: dokanałowe TWS z elementem stabilizującym

• Odporność: IP68

• Czas pracy: do 12 godzin i do 48 godzin z etui

• ANC i tryb otoczenia: ANC, tryb Ambient

• Sterowanie: dotykowe

JLab JBuds Sport ANC 4

fot. JLab

JBuds Sport ANC 4 to słuchawki dla osób, które lubią pewność w uchu. Zaczepy oferują stabilność, którą czuć od pierwszego kroku, zwłaszcza przy interwałach i szybszych zmianach tempa. Typ konstrukcji dobrze znosi ruch i pot. ANC jest na pokładzie i pomaga, gdy trenujesz w hałaśliwych miejscach. Dźwięk jest nastawiony na energię i tempo, a nie delikatne niuanse, które i tak giną przy mocniejszym oddechu.

Sport ANC 4 dobrze sprawdzi się u osób trenujących często, także w krótszych oknach czasowych, gry liczy się szybki start. Jeśli potrzebujesz słuchawek sportowych, które dobrze trzymają się ucha i działają długo na baterii, ten model jest dla Ciebie.

Cena: około 260-400 zł

Najważniejsze cechy:

• Typ i dopasowanie: dokanałowe TWS z zaczepem na ucho

• Odporność: IP66

• Czas pracy: do 14 godzin i do 60 godzin z etui

• ANC i tryb otoczenia: ANC, tryb przepuszczania dźwięków

• Sterowanie: dotykowe

Soundcore Sport X20

fot. Soundcore

Soundcore zaproponowało słuchawki dla tych, którzy lubią intensywny trening. Regulowane zaczepy pozwalają dopasować pozycję do ucha. Fizyczne przyciski potrafią uratować humor, bo sterowanie działa pewnie także wtedy, gdy ręce są spocone albo masz rękawiczki. ANC pomaga na siłowni i w komunikacji, a tryb otoczenia ułatwia trening na zewnątrz, gdy chcesz zachować czujność. Brzmienie jest energiczne i motywujące, z wyraźnym basem. Odporność na wodę i pył jest wysoka, a czas pracy wypada solidnie.

Aplikacja pozwala dopasować dźwięk i sterowanie do swoich przyzwyczajeń, jeśli używasz słuchawek też poza sportem. To słuchawki, które pasują do osób traktujących trening serio, z planem i regularnością. Jeśli chcesz po prostu ruszyć w trasę i mieć poczucie pełnej kontroli nad sprzętem, wybierz Soundcore Sport X20.

Cena: około 350-400 zł

Najważniejsze cechy:

• Typ i dopasowanie: dokanałowe TWS z regulowanymi zaczepami

• Odporność: IP68

• Czas pracy: do 12 godzin i do 48 godzin z etui

• ANC i tryb otoczenia: ANC, tryb otoczenia

• Sterowanie: fizyczne przyciski

Shokz OpenRun Pro 2

Shokz OpenRun Pro 2 to wybór dla osób, które chcą biegać z muzyką i jednocześnie zachować pełną świadomość otoczenia. Konstrukcja oparta o przewodnictwo kostne zostawia ucho otwarte, więc słyszysz ruch uliczny, rowery, ludzi i własny oddech. To daje spokój, zwłaszcza gdy trenujesz w mieście albo na trasach, gdzie dużo się dzieje. Sama konstrukcja jest lekka i stabilna, a pałąk trzyma się głowy pewnie także przy dłuższym biegu.

Odporność na pot i zachlapania stoi na dobrym poziomie, więc treningi w różnych warunkach nie będą problemem. Czas pracy pozwala spokojnie trenować przez kilka dni, a szybkie ładowanie pomaga, gdy masz mało czasu przed wyjściem. To sprzęt, który poleciłbym szczególnie osobom, które stawiają nie tylko na rozrywkę, ale i na bezpieczeństwo.

Cena: około 700-800 zł

Najważniejsze cechy:

• Typ i dopasowanie: przewodnictwo kostne, konstrukcja otwarta

• Odporność: IP55

• Czas pracy: do 12 godzin

• ANC i tryb otoczenia: konstrukcja otwarta, stały kontakt z otoczeniem

• Sterowanie: fizyczne przyciski

W biegu

Skąd wiedzieć, że wybrałeś dobrze? Wtedy, kiedy wracasz z treningu i orientujesz się, że przez całą trasę nie miałeś potrzeby niczego poprawiać. Słuchawki siedziały pewnie, sterowanie było pod ręką, a muzyka poprawiała nastrój.

Pamiętaj, aby dopasować sprzęt do swojej rutyny. Zadaj sobie pytanie: gdzie biegasz, kiedy biegasz, czy potrzebujesz odciąć się od otoczenia. Jeśli po kilku dniach treningu jedyną rzeczą, którą pamiętasz, jest fajna trasa, to znaczy, że słuchawki spełniły swoją rolę wzorowo.