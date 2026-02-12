Apple pracuje nad modemem C2. iPhone 18 Pro może otrzymać satelitarne 5G

Podsumowanie artykułu . . .

Modem Apple C2 może wreszcie dorównać rozwiązaniom Qualcomma

Kluczem do realizacji tej wizji ma być nowy, autorski modem oznaczony kodem C2. Doniesienia sugerują, że układ ten będzie wspierał łączność satelitarną w pełnym standardzie 5G. Gdyby te plany się ziściły, pojęcie braku zasięgu mogłoby odchodzić do lamusa.

Modem C2 ma być trzecim, najbardziej zaawansowanym układem komunikacyjnym opracowanym wewnątrz Apple. W porównaniu z obecnie używanymi modemami C1 i C1X nowy chip ma być bezpośrednio zintegrowany z głównym procesorem smartfona. Taka architektura, od lat stosowana przez konkurentów takich jak Qualcomm, zwykle przekłada się na lepszą wydajność energetyczną i pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń wewnątrz obudowy – do tej pory Apple musiało polegać na zewnętrznych układach i w tej konkretnej kwestii jedynie może doganiać branżowy standard.

Wdrożenie pełnej łączności satelitarnej w rodzinie iPhone 18 Pro byłoby ukoronowaniem długoterminowych planów firmy.

Dla użytkownika oznaczałoby to możliwość skorzystania z internetu w miejscach, gdzie dziś nie ma żadnej sieci komórkowej, przy czym prędkości transmisji raczej nie będą na poziomie naziemnego 5G.

Wyścig o niebo – kto pierwszy zaoferuje satelitarny internet w smartfonie?

Apple nie jest jedyną firmą, która dostrzega potencjał w tej technologii. Inni giganci, jak Huawei, również prowadzili zaawansowane testy własnych systemów. Można się spodziewać, że w nadchodzących latach kilku producentów będzie chciało pochwalić się podobną funkcją w swoich flagowcach. Rozwój globalnych konstelacji satelitów, takich jak Starlink, tworzy ku temu sprzyjające warunki infrastrukturalne.

Warto przy tym pamiętać, że obecna satelitarna funkcja Emergency SOS w iPhone’ach ma bardzo ograniczony, awaryjny charakter. Pełnoprawny dostęp do internetu via satelita to zupełnie inny poziom komplikacji i wymagań. Premiera iPhone’a 18 Pro planowana jest na jesień 2026 roku, więc Apple ma jeszcze trochę czasu na dopracowanie szczegółów.