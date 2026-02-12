powrót

Apple pracuje nad modemem C2. iPhone 18 Pro może otrzymać satelitarne 5G

Andrzej Libiszewski
12.02.2026
Są takie miejsca, gdzie zasięgu tradycyjnej sieci komórkowej nie ma i raczej nigdy nie będzie. Stąd producenci smartfonów flirtują z komunikacją satelitarną. Do tej pory była ona jednak mocno ograniczona. Apple jak się zdaje ma jednak plan, by to zmienić w ciągu najbliższych kilku lat.
Modem Apple C2 może wreszcie dorównać rozwiązaniom Qualcomma

Kluczem do realizacji tej wizji ma być nowy, autorski modem oznaczony kodem C2. Doniesienia sugerują, że układ ten będzie wspierał łączność satelitarną w pełnym standardzie 5G. Gdyby te plany się ziściły, pojęcie braku zasięgu mogłoby odchodzić do lamusa.

Modem C2 ma być trzecim, najbardziej zaawansowanym układem komunikacyjnym opracowanym wewnątrz Apple. W porównaniu z obecnie używanymi modemami C1 i C1X nowy chip ma być bezpośrednio zintegrowany z głównym procesorem smartfona. Taka architektura, od lat stosowana przez konkurentów takich jak Qualcomm, zwykle przekłada się na lepszą wydajność energetyczną i pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń wewnątrz obudowy – do tej pory Apple musiało polegać na zewnętrznych układach i w tej konkretnej kwestii jedynie może doganiać branżowy standard.

Wdrożenie pełnej łączności satelitarnej w rodzinie iPhone 18 Pro byłoby ukoronowaniem długoterminowych planów firmy.

Dla użytkownika oznaczałoby to możliwość skorzystania z internetu w miejscach, gdzie dziś nie ma żadnej sieci komórkowej, przy czym prędkości transmisji raczej nie będą na poziomie naziemnego 5G.

Apple

Wyścig o niebo – kto pierwszy zaoferuje satelitarny internet w smartfonie?

Apple nie jest jedyną firmą, która dostrzega potencjał w tej technologii. Inni giganci, jak Huawei, również prowadzili zaawansowane testy własnych systemów. Można się spodziewać, że w nadchodzących latach kilku producentów będzie chciało pochwalić się podobną funkcją w swoich flagowcach. Rozwój globalnych konstelacji satelitów, takich jak Starlink, tworzy ku temu sprzyjające warunki infrastrukturalne.

Warto przy tym pamiętać, że obecna satelitarna funkcja Emergency SOS w iPhone’ach ma bardzo ograniczony, awaryjny charakter. Pełnoprawny dostęp do internetu via satelita to zupełnie inny poziom komplikacji i wymagań. Premiera iPhone’a 18 Pro planowana jest na jesień 2026 roku, więc Apple ma jeszcze trochę czasu na dopracowanie szczegółów.

