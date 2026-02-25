Europejski rynek smartfonów w 2025 roku należał do dwóch gigantów. Reszta nie miała szans

Podsumowanie artykułu . . .

Najnowszy raport firmy analitycznej Omdia rzuca światło na to, jak Samsung zdołał nie tylko obronić tytuł lidera, ale i powiększyć swoje udziały w roku, który dla całej branży był raczej okresem stagnacji. Zmiany w rankingu TOP 5 oraz zestawienie najchętniej kupowanych modeli pokazują wyraźnie, że w Europie liczy się przede wszystkim rozpoznawalność marki i stabilność, nawet jeśli mniejsi producenci, tacy jak Nothing czy Fairphone, zaczynają coraz śmielej podgryzać rynek.

Samsung na szczycie podium – zaskoczeń nie ma

Południowokoreański gigant rok 2025 jako niekwestionowany król europejskiej dystrybucji, dostarczając na rynek 46,6 mln urządzeń. Pozwoliło to firmie zwiększyć swój udział w rynku do 35% (z 34% w roku ubiegłym), co jest wynikiem imponującym w obliczu faktu, że cały rynek skurczył się o 1% do poziomu 134,2 mln sztuk. Tuż za plecami giganta z Korei uplasował się Apple, który z dostawami na poziomie 36,9 mln iPhone’ów zaliczył największy roczny wzrost (6%) w czołówce i zgarnął dla siebie 27% rynku.

Warto zwrócić uwagę na pozostałych graczy, u których bywało dość różnie:

Xiaomi uplasował się na trzecim miejscu z 16% udziałem, choć liczba wysłanych sztuk spadła do 21,8 mln (spadek o 1% rok do roku).

Motorola zajęła czwarte miejsce z wynikiem 7,7 mln sztuk (6% rynku), notując jednak wyraźny, 5-procentowy spadek dostaw.

Honor po raz pierwszy w historii wskoczył do TOP 5, notując wzrost o 4% (do 3,8 mln sztuk) i utrzymując 3% udziału w rynku.

Ciekawie działo się pod koniec roku. Czwarty kwartał 2025 (4Q25) należał do Apple’a, który swoim zwyczajem, dzięki premierze nowej serii zdominował okres świąteczny z 34% udziałem w rynku (13,4 mln sztuk). Samsung w tym samym czasie musiał zadowolić się drugą pozycją z wynikiem 31%, choć to raczej nikogo nie dziwi, bo pod koniec roku producent z Korei nie wypuszcza już niczego nowego, przygotowując się na premierę nowych modeli Galaxy S w pierwszym kwartale. Co istotne, Honor wykazał w ostatnim kwartale największą dynamikę wzrostu, skacząc aż o 24% w porównaniu do końcówki 2024 roku.

TOP 10 modeli — Samsung zgarnia pierwsze miejsce, Apple bierze resztę

Analizując listę najpopularniejszych konkretnych modeli, widać miażdżącą przewagę dwóch liderów. Najchętniej kupowanym smartfonem w Europie w 2025 roku został Samsung Galaxy A56 5G. Ten model ze średniej półki wyprzedził flagowego iPhone’a 16 oraz budżetowego Samsunga Galaxy A16. Warto jednak odnotować, że w całym TOP 10 znalazło się sześć urządzeń od Apple’a i cztery od Samsunga. Żadna inna marka nie zdołała wprowadzić swojego modelu do tej elitarnej grupy, co jest zmianą względem 2024 roku, kiedy to Xiaomi zaistniało na liście modelem Redmi Note 13 4G.

A tak przy okazji warto wspomnieć o Huawei, które mimo braku obecności w smartfonowym rankingu, prężnie działa w segmencie wearables, wprowadzając modele takie jak Huawei Band 11 i Band 11 Pro z ekranami AMOLED 1,62 cala. Wracając jednak do smartfonów, cieszy fakt, że mniejsi producenci, jak Nothing czy Fairphone, notują dwucyfrowe wzrosty sprzedaży, co daje nadzieję na większą różnorodność w nadchodzących latach.