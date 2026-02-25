Seria Galaxy Buds 4 oficjalnie. Rewolucja w sterowaniu i inteligentny dźwięk

Podsumowanie artykułu . . .

Słuchawki może i na pierwszy rzut oka nie są tak ekscytującą premierą jak smartfony, ale to właśnie one towarzyszą nam każdego dnia, czy to w drodze do pracy, podczas aktywności fizycznych czy domowych czynności. A Samsung zadbał, by niezależnie od tego, co robimy, korzystało się z nich przyjemnie, nie tylko dzięki długiemu czasowi pracy, ale też inteligentnym funkcjom. Przyjrzyjmy się więc bliżej tym nowościom.

Galaxy Buds 4 stawiają na inteligentne gesty i jeszcze lepszy dźwięk

Od razu trzeba zaznaczyć, że seria Galaxy Buds 4, obejmująca model douszny oraz dokanałowy wariant Pro, nie jest jedynie kosmetycznym odświeżeniem poprzedników. To gruntowne przebudowanie konstrukcji, które ma na celu uczynienie interakcji z urządzeniem tak naturalną, jak to tylko możliwe. Samsung stawia na „ucieleśnioną AI”, wprowadzając sterowanie, które nie wymaga już sięgania do telefonu ani nawet dotykania samych słuchawek.

Największą nowością w tej generacji jest obsługa gestów głową. Dzięki wbudowanym czujnikom, słuchawki pozwalają na intuicyjne zarządzanie połączeniami bez użycia rąk – wystarczy skinięcie głową, aby odebrać telefon, lub potrząśnięcie nią, by odrzucić przychodzącą rozmowę. To rozwiązanie, w połączeniu z rozbudowanymi komendami głosowymi w modelu Pro (umożliwiającymi sterowanie muzyką i głośnością), sprawia, że słuchawki stają się niemal autonomicznym asystentem podczas treningu czy jazdy na rowerze.

Galaxy Buds 4 Pro

A skoro już jesteśmy przy korzystaniu ze słuchawek w głośniejszym otoczeniu, to nie można nie wspomnieć, że w tym roku Samsung mocno dopracował warstwę audio i izolację od otoczenia. Funkcja Adaptive Noise Control automatycznie reguluje poziom redukcji szumów, dostosowując siłę wyciszenia do natężenia hałasu w miejscu, w którym aktualnie przebywamy. Tu ważna zmiana – adaptacyjnego dźwięku otoczenia trafił teraz także do standardowego modelu Buds 4. Oczywiście dla równowagi wariant Pro dostał coś więcej, w tym przypadku 2-drożną konstrukcję głośnika z nowym, większym przetwornikiem niskotonowym (11 mm) i wysokotonowym (5,4 mm), co przy zminimalizowanej ramce zwiększyło efektywny obszar głośnika o prawie 20%. W rezultacie użytkownicy będą mogli liczyć na bogatsze brzmienie i mniejsze zniekształcenia przy odtwarzaniu dźwięku wysokiej.

Dla osób, które często rozmawiają przez słuchawki ważna będzie implementacja technologii Super-Wideband oraz zaawansowane algorytmy głębokiego uczenia, które w połączeniu z jednostką Voice Pickup Unit (VPU) precyzyjnie odseparują nasz głos od szumów w tle, by rozmowy przebiegały płynnie, nawet jeśli wokół nas panuje hałas. Swoje robi też obsługa Bluetooth 6.1, która zapewnia bezproblemową łączność bez opóźnień i zakłóceń.

Dostęp do AI i czas pracy to również ważne kwestie

Samsung od kilku lat mocno stawia na integrację swoich urządzeń ze sztuczną inteligencją, więc dostępu do niej nie mogło zabraknąć też w nowych słuchawkach. Nie będziemy musieli sięgać po telefon i używać rąk, by zapytać o coś asystenta, wystarczy komenda głosowa. Oczywiście wcześniej trzeba będzie Gemini lub Bixby skonfigurować, ale kiedy to zrobimy, będziemy mieli możliwości AI w zasięgu głosu.

Galaxy Buds 4 Pro

Warto jeszcze wspomnieć o czasie pracy. Zgodnie z informacjami producenta, Galaxy Buds 4 zostały wyposażone w ogniwa 45 mAh w słuchawkach i 515 mAh w etui ładującym, co przekłada się na 5 godzin pracy przy włączonym ANC (24 h z wykorzystaniem etui). Jeśli wyłączymy redukcję szumów, czas ten zwiększa się do odpowiednio 6 i 30 godzin. Mowa tutaj o odtwarzaniu muzyki, bo wiadomo, podczas rozmów czas pracy będzie nieco krótszy. W przypadku Buds 4 Pro, Samsung deklaruje 6 godzin z ANC (26 h z etui ładującym) oraz 7 godzin pracy bez redukcji szumów (z wykorzystaniem etui – 30h).

Galaxy Buds 4 Pro

Całość zamknięto w nowym designie z metalowym wykończeniem klasy premium, gdzie praktyczne zakrzywienie konstrukcji i dedykowane wgłębienie na panelu ułatwiają tradycyjne sterowanie dotykowe. Słuchawki są też leciutkie, bo ważą 4,6 g (model podstawowy) i 5,1 g (Pro). Dla aktywnych ważna też będzie kwestia odporności na warunki atmosferyczne – Buds 4 mają stopień ochrony zgodny z normą IP54, natomiast Buds 4 Pro to już wytrzymałość na poziomie IP57.

Cena, czyli to, co interesuje wszystkich najbardziej

Samsung jak zwykle stawia na klasykę, więc będziemy mieli do wyboru czarną albo białą wersję kolorystyczną, jednak dla tych, którzy lubią zaszaleć, na Samsung.com znajdą się też Buds 4 Pro w wariancie złotym.

Galaxy Buds 4 Pro

Polskie ceny prezentują się następująco:

Galaxy Buds 4 – 899 zł,

Galaxy Buds 4 Pro – 1099 zł.

Jest też promocja na start, bo za zapisanie się do sprzedaży możemy dostać voucher na kwotę 150 zł, a także 100 złotych w ramach oferty premierowej przy zakupie jednego z tych urządzeń.

Źródło: Samsung