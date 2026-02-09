powrót

Kamery wewnętrzne i zewnętrzne. Co wybrać do mieszkania, garażu i na działkę?

Rafał Jodłowski
09.02.2026|Przeczytasz w 5 minut
Domowy monitoring już coraz częściej traktujemy jako standardowy element wyposażenia domu. Kamera ma obserwować, informować nas i nie przeszkadzać w codziennym życiu. Inne oczekiwania ma ktoś, kto chce zerknąć na mieszkanie podczas wyjazdu, inne osoba pilnująca garażu kilka ulic dalej, a jeszcze inne potrzeby będzie miał właściciel działki, na której bywa rzadko. Różnice wynikają z rodzaju zasilania, montażu, jakości obrazu, zachowania po zmroku, a nawet tego, jak często system zawraca Ci głowę powiadomieniami.
...
Kamery wewnętrzne i zewnętrzne
fot. Unsplash

Poniżej znajdziesz kilka propozycji kamer do domu i na zewnątrz. To sprawdzone modele zaprojektowane z myślą o różnych przestrzeniach – od mieszkań, przez garaże oddalone od domu, po posesje i działki, gdzie liczy się głównie stabilność działania bez codziennej kontroli. Każda z nich przeznaczona jest na nieco inny scenariusz użytkowania.

Xiaomi Smart Camera C701 – jeśli liczy się jakość obrazu

Xiaomi Smart Camera C701
fot. Xiaomi

Xiaomi Smart Camera C701 to propozycja dla osób, które chcą widzieć więcej szczegółów. Rozdzielczość 4K robi różnicę zwłaszcza przy większych pomieszczeniach i zmiennym oświetleniu. Kamera dobrze radzi sobie z kontrastem, nie gubiąc detali przy oknach czy lampach.

Obrotowa konstrukcja pozwala objąć całe wnętrze, a sterowanie z aplikacji Xiaomi Home jest płynne i intuicyjne. Detekcja ludzi i dźwięków działa stabilnie, bez nadmiernej liczby alertów. To sprzęt, który szczególnie dobrze odnajduje się w domach korzystających już z ekosystemu Xiaomi. Wszystko trafia do jednej aplikacji i działa w spójny sposób.

Cena: ok. 200–250 zł

Najważniejsze cechy:
• rozdzielczość 4K
• obrotowa konstrukcja
• inteligentna detekcja ruchu
• tryb nocny
• integracja z Xiaomi Home

Dla kogo?
• do mieszkań i domów
• dla osób zwracających uwagę na detale obrazu
• dla użytkowników sprzętów Xiaomi

TP-LINK Tapo C230 – spokój w mieszkaniu

TP-LINK Tapo C230
fot. TP-LINK

Tapo C230 to kamera zaprojektowana z myślą o codziennym użytkowaniu w mieszkaniu. Stawiasz ją na półce albo montujesz na ścianie i zapominasz. Obrotowa konstrukcja pozwala objąć całe pomieszczenie jednym urządzeniem. Aplikacja Tapo jest prosta i przewidywalna, a detekcja ruchu skupia się na sylwetkach ludzi. Dzięki temu telefon nie reaguje na każdy cień czy zmianę światła.

Obraz w Full HD wystarcza do rozpoznania tego, co dzieje się w kadrze, również po zmroku. Dwukierunkowy dźwięk przydaje się przy dzieciach, zwierzętach albo zwykłej kontroli sytuacji.

Cena: ok. 260–300 zł

Najważniejsze cechy:
• Full HD i tryb nocny
• obrotowa głowica sterowana z aplikacji
• detekcja ludzi
• dwukierunkowy dźwięk
• zapis na kartę microSD

Dla kogo?
• do mieszkań i domów
• do podglądu jednego lub kilku pomieszczeń
• dla osób ceniących prostą obsługę

Ezviz H8C Pro 3K – kontrola posesji z szerokim zasięgiem

Ezviz H8C Pro 3K
fot. Ezviz

H8C Pro 3K to kamera stworzona do pracy na zewnątrz. Montujesz ją na elewacji, przy bramie albo garażu i zyskujesz szeroki podgląd otoczenia. Obrotowy mechanizm pozwala śledzić ruch w dużym zakresie, a rozdzielczość 3K zapewnia czytelny obraz także z większej odległości. Kamera dobrze radzi sobie po zmroku, korzystając z trybu nocnego i doświetlenia.

Detekcja ludzi ogranicza przypadkowe powiadomienia, co ma znaczenie przy ruchliwej okolicy. Obudowa została przygotowana na zmienne warunki atmosferyczne, więc nie wymaga ciągłego doglądania.

Cena: ok. 260–300 zł

Najważniejsze cechy:
• rozdzielczość 3K
• obrót i automatyczne śledzenie ruchu
• detekcja osób
• tryb nocny z doświetleniem
• obudowa odporna na warunki zewnętrzne

Dla kogo?
• do domu jednorodzinnego
• do monitoringu podjazdu, ogrodu lub garażu
• dla osób chcących objąć większy obszar

Xiaomi Outdoor Camera CW700S – zewnętrzny monitoring w dobrej cenie

Xiaomi Outdoor Camera CW700S
fot. Xiaomi

Xiaomi Outdoor Camera CW700S to kamera przeznaczona do stałego montażu przy domu lub mieszkaniu z tarasem. Solidna obudowa i stabilne mocowanie sprawiają, że po instalacji można o niej zapomnieć. Obraz jest czytelny zarówno w dzień, jak i w nocy, a detekcja ruchu działa pewnie nawet przy zmiennym oświetleniu.

Kamera korzysta z aplikacji Xiaomi Home, więc łatwo połączyć ją z innymi urządzeniami producenta. Dwukierunkowy dźwięk bywa przydatny przy wejściu na posesję albo kontakcie z kurierem. To rozsądny wybór do prostego monitoringu zewnętrznego.

Cena: ok. 290–350 zł

Najważniejsze cechy:
• rozdzielczość 2K
• obudowa odporna na warunki atmosferyczne
• detekcja ruchu
• tryb nocny
• obsługa w aplikacji Xiaomi Home

Dla kogo?
• do domu lub mieszkania z tarasem
• dla użytkowników ekosystemu Xiaomi
• dla osób szukających nieskomplikowanego monitoringu

TP-LINK Tapo C460 Kit – monitoring tam, gdzie nie ma kabli

TP-LINK Tapo C460 Kit
fot. TP-Link

TP-LINK Tapo C460 Kit to zestaw bateryjny zaprojektowany z myślą o miejscach bez stałego zasilania. Kamera działa na baterii, a montaż nie wymaga prowadzenia przewodów. Dzięki temu łatwo zamontować ją na garażu, działce czy w mniej oczywistym miejscu. Obraz 4K pozwala dokładnie zobaczyć, co dzieje się w kadrze, a detekcja ludzi ogranicza liczbę zbędnych powiadomień.

Kamera dobrze znosi pracę na zewnątrz i przez długi czas nie wymaga ingerencji użytkownika. To rozwiązanie dla tych, którzy chcą elastyczności i szybkiego startu.

Cena: ok. 560–700 zł

Najważniejsze cechy:
• rozdzielczość 4K
• zasilanie bateryjne
• zestaw z hubem
• detekcja osób
• przystosowanie do pracy na zewnątrz

Dla kogo?
• na działkę lub do garażu bez prądu
• dla osób chcących uniknąć kabli
• dla użytkowników systemu Tapo

Dlaczego warto mieć domowy monitoring i jak go wybrać

Domowy monitoring to przede wszystkim Twój spokój. Dobrze dobrana kamera pracuje w tle i odzywa się tylko wtedy, gdy coś faktycznie wymaga uwagi. Dlatego przy wyborze warto myśleć o miejscu montażu i codziennym użytkowaniu, a nie tylko o parametrach technicznych.

W mieszkaniu przyda się wygodna aplikacja i sensowna detekcja ruchu, na zewnątrz odporność na warunki pogodowe i czytelny obraz po zmroku. Zasilanie też ma znaczenie, bo nie każdy chce prowadzić kable albo pamiętać o ładowaniu baterii. Jeśli sprzęt pasuje do Twojego rytmu dnia, szybko przestajesz go zauważać. A to zwykle najlepszy znak, że monitoring został wybrany dobrze!

UdostępnijTwitter