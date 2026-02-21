powrót

Klawiatury i myszki dla osób z bólem nadgarstka. Popraw ergonomię pracy!

Rafał Jodłowski
21.02.2026|Przeczytasz w 5 minut
Ból nadgarstków, napięcie w karku i zmęczone plecy rzadko są efektem jednego złego dnia. Zwykle to suma drobnych przeciążeń, które zbierają się tydzień po tygodniu, aż organizm zaczyna wysyłać sygnały ostrzegawcze. Klawiatura i mysz to dwa punkty styku z komputerem, które najmocniej wpływają na to, jak układają się dłonie, przedramiona i barki.
Klawiatury i myszki dla osób z bólem nadgarstka
fot. Logitech

Ergonomiczna klawiatura i mysz poprawiają ustawienie Twoich dłoni, zmieniają kąt nadgarstków i zmniejszają napięcie mięśni. To często wystarcza, żeby po kilku godzinach pracy nie myśleć już o dyskomforcie. W dzisiejszym zestawieniu skupiłem się właśnie na takich urządzeniach – poniżej znajdziesz trzy ergonomiczne modele myszki i dwie klawiatury. Jeśli pracujesz przy komputerze regularnie, różnice zauważysz szybciej, niż myślisz.

Hama EMW-700

Hama EMW-700
fot. Hama

Przykład ergonomii w bardziej przystępnej formie. Pionowy kształt dłoni pozwala szybko odczuć różnicę w ułożeniu nadgarstka, nawet jeśli wcześniej korzystałeś wyłącznie z klasycznych myszy. Konstrukcja jest stabilna, a mysz dobrze leży w dłoni podczas dłuższych sesji pracy.

W codziennym użytkowaniu prowadzenie kursora jest spokojne i przewidywalne, co sprzyja pracy z dokumentami i arkuszami. Regulacja czułości sensora pozwala dopasować zachowanie myszy do własnych preferencji. Przyciski boczne są łatwo dostępne i nie wymagają nadmiernego ruchu kciuka. Hama sprawdzi się zarówno w domowym biurze, jak i przy okazjonalnej pracy z laptopem.

Cena: około 120–150 zł

Najważniejsze cechy:

  • pionowa konstrukcja
  • regulacja DPI
  • lekka i stabilna konstrukcja

Dla kogo?

  • dla osób szukających ergonomii w niższej cenie
  • do pracy biurowej i nauki
  • jako pierwsza mysz pionowa

Logitech MX Vertical

Logitech MX Vertical
fot. Logitech

MX Vertical to jedna z najbardziej charakterystycznych myszy ergonomicznych dostępnych na rynku. Pionowa konstrukcja ustawia dłoń w pozycji zbliżonej do naturalnego uścisku. W trakcie długiej pracy ręka nie jest skręcona, a ruchy stają się bardziej płynne i kontrolowane. To przekłada się na mniejsze zmęczenie, zwłaszcza przy precyzyjnych zadaniach. Sensor o wysokiej rozdzielczości dobrze radzi sobie na dużych ekranach i w pracy wielookienkowej. Przyciski boczne są rozmieszczone w sposób intuicyjny i nie wymagają zmiany chwytu.

Po kilku dniach użytkowania klasyczna mysz może zacząć wydawać się nienaturalna. MX Vertical sprzyja spokojnemu tempu pracy i ogranicza nerwowe ruchy dłoni. MX Vertical szczególnie docenią osoby pracujące przez wiele godzin na raz.

Cena: około 380-450 zł

Najważniejsze cechy:

  • pionowa konstrukcja
  • precyzyjny sensor o wysokiej rozdzielczości
  • wbudowany akumulator ładowany przez USB

Dla kogo?

  • dla osób z bólem nadgarstków i przedramion
  • do intensywnej pracy biurowej
  • dla użytkowników dużych monitorów

Logitech Lift

Logitech Lift
fot. Logitech

Logitech Lift to ergonomiczna mysz zaprojektowana z myślą o spokojnym, uporządkowanym stylu pracy. Jej pionowa konstrukcja jest mniej agresywna niż w MX Vertical, a to ułatwi przesiadkę z klasycznego modelu. Dłoń naturalnie opiera się na obudowie, a kliknięcia wymagają niewielkiej siły. To przekłada się na mniejsze zmęczenie palców przy długim pisaniu i pracy z tekstem.

Lift dobrze radzi sobie przy precyzyjnych zadaniach, a cichy mechanizm przycisków sprzyja pracy w biurze i w domu. Sensor reaguje płynnie, bez nagłych skoków kursora. Całość sprawia wrażenie sprzętu dopracowanego pod kątem codziennego komfortu.

Cena: około 270-300 zł

Najważniejsze cechy:

  • cicha praca przycisków
  • kompaktowy rozmiar
  • bezprzewodowa łączność

Dla kogo?

  • dla osób z mniejszymi dłońmi
  • do pracy biurowej i kreatywnej
  • dla użytkowników ceniących cichą pracę

HP 680 Comfort Dual-Mode

HP 680 Comfort Dual-Mode
fot. HP

HP 680 Comfort Dual-Mode to klawiatura ergonomiczna o bardziej stonowanej formie. Delikatne wyprofilowanie klawiszy i wygodna podpórka pod nadgarstki poprawiają komfort pisania. To model, który dobrze sprawdza się w pracy biurowej, gdzie liczy się przewidywalność i tempo. Klawisze pracują równo, a dłonie utrzymują stabilną pozycję przez dłuższy czas. Podwójny tryb łączności ułatwia przełączanie się między komputerem a laptopem.

Całość ma spokojny, profesjonalny charakter i dobrze wpisuje się w klasyczne stanowisko pracy. HP 680 to rozsądny krok w stronę ergonomii dla osób, które chcą poprawić komfort nie inwestując dużej kwoty.

Cena: około 250–300 zł

Najważniejsze cechy:

  • zintegrowana podpórka pod nadgarstki
  • łączność Bluetooth i USB
  • pełny układ klawiatury

Dla kogo?

  • dla osób pracujących przy biurku
  • do codziennej pracy biurowej
  • dla użytkowników kilku urządzeń

Logitech Ergo K860 Wireless

Logitech Ergo K860 Wireless
fot. Logitech

Ergo K860 to klawiatura, która realnie zmienia ułożenie dłoni i ramion podczas pisania. Dzielony, wygięty układ klawiszy prowadzi ręce w bardziej naturalnej pozycji, ograniczając napięcie w nadgarstkach i barkach. Szeroka poduszka pod nadgarstki stabilizuje dłonie i pozwala zachować równy rytm pisania przez wiele godzin.

W codziennej pracy przekłada się to na mniejsze zmęczenie karku i ramion. Skok klawiszy jest wyraźny, przewidywalny i sprzyja pisaniu dłuższych tekstów. Klawiatura idealnie nadaje sie do pracy biurowej, przy kodowaniu i intensywnej korespondencji. K860 wymaga chwili przyzwyczajenia, ale szybko staje się naturalnym elementem stanowiska pracy.

Cena: około 430–500 zł

  • dzielony, ergonomiczny układ klawiszy
  • szeroka podpórka pod nadgarstki
  • pełnowymiarowy układ klawiatury

Dla kogo?

  • dla osób spędzających wiele godzin przy klawiaturze
  • do intensywnego pisania
  • do stałych stanowisk pracy

Dlaczego ergonomia przy biurku ma znaczenie?

Ergonomiczny sprzęt nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale potrafi wyraźnie zmienić to, jak ciało zachowuje się w trakcie dnia pracy. Warto dopasować urządzenie do własnych nawyków i sygnałów, które wysyła ciało, bo to one najszybciej pokazują, gdzie narasta napięcie. Dobrze dobrana mysz stabilizuje nadgarstek i ogranicza drobne, powtarzalne ruchy, które kumulują zmęczenie. Klawiatura o przemyślanym profilu porządkuje ułożenie dłoni i ramion, dzięki czemu barki nie unoszą się z każdą kolejną godziną pisania.

Warto patrzeć na ergonomię również jako element większej całości, razem z fotelem, wysokością biurka i ustawieniem monitora. Kiedy te elementy zaczynają ze sobą współpracować, zmienia się tempo pracy i sposób, w jaki ciało reaguje na długie siedzenie. Po kilku dniach dłonie układają się stabilniej, ramiona rzadziej szukają oparcia, a napięcie w nadgarstkach i barkach nie narasta tak szybko, jak wcześniej.

