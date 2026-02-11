Meksyk testuje policyjne roboty-psy przed mundialem

Podsumowanie artykułu . . .

Mechaniczne psy – kamery, noktowizja i wytrzymała konstrukcja

Każdy robot z nowo utworzonej Dywizji K9-X dysponuje kamerami wideo, obiektywami noktowizyjnymi i systemem nagłośnienia do podawania komend głosowych. Konstrukcja z wytrzymałych materiałów pozwala maszynom poruszać się po nierównym terenie, pokonywać schody i docierać także tam, gdzie ludzie mają utrudniony dostęp. Roboty transmitują obraz na żywo do centrum dowodzenia, dając funkcjonariuszom aktualny obraz sytuacji. Władze podkreślają, że maszyny nie są uzbrojone – ich rola sprowadza się do obserwacji, komunikacji i oceny ryzyka.

Cyberpsy to pierwsza linia rozpoznania dla policjantów

Burmistrz Héctor García wyjaśnił, że mechaniczne psy będą wysyłane w potencjalnie niebezpieczne sytuacje przed ludzkimi funkcjonariuszami. Dotyczy to bójek, interwencji wobec osób pod wpływem alkoholu czy sprawdzania trudno dostępnych miejsc wokół stadionu. Dzięki temu policjanci mogą ocenić zagrożenie z bezpiecznej odległości i lepiej przygotować reakcję. System potrafi również wykrywać nietypowe zachowania, identyfikować podejrzane zgromadzenia i alarmować służby, by reagowały, zanim dojdzie do eskalacji.

Roboty-psy to tylko jeden element przygotowań Guadalupe. Miasto wdrożyło również system nadzoru powietrznego z dronami i technologią antydronową, zmodernizowało centrum dowodzenia C4, wyposażając je w nowe oprogramowanie, oraz dodało ponad 100 nowych patroli policyjnych. Całość ma tworzyć spójny system reagowania – podobne rozwiązania testowano w Singapurze, Dubaju czy Nowym Jorku, choć zwykle w mniejszej skali.

Mundial 2026 będzie nie tylko świętem piłki, ale też – jak widać – poligonem doświadczalnym dla nowych technologii. Eksperyment z robotami-psami w Guadalupe pokaże, czy takie rozwiązania mają szansę na stałe miejsce w arsenale służb porządkowych, czy pozostaną jedynie kosztowną ciekawostką.