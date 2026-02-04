Monitory do pracy zdalnej w dobrej cenie. 5 najciekawszych propozycji

Jeśli odświeżanie ekranu jest wyższe niż klasyczne 60 Hz to przewijanie i animacje mniej męczą wzrok. Ważna jest też matowa powłoka, dobre kąty widzenia i podstawowe funkcje ochrony oczu. Poniżej zebrałem pięć modeli monitorów, które dobrze sprawdzają się jako ekrany do pracy zdalnej, zapraszam!
MSI PRO MP252 24,5″
MSI PRO MP252 to monitor, który celuje w proste, codzienne stanowisko pracy i robi to w bardzo rozsądnej cenie. 24,5 cala to format, który dobrze pasuje do mniejszych biurek albo ustawień, gdzie monitor stoi blisko użytkownika. Full HD przy tej przekątnej daje czytelny obraz i pozwala pracować bez skalowania, co wielu osobom zwyczajnie ułatwia dzień. IPS trzyma spójność kolorów i kąty widzenia, a matowa powłoka pomaga w ogarnianiu refleksów od lampy czy okna. Odświeżanie 100 Hz robi tu miłą rzecz: kursor, przewijanie i animacje systemowe są płynniejsze, więc ekran sprawia wrażenie “lżejszego” w odbiorze. MSI podaje też krótki czas reakcji MPRT, co nie jest kluczowe w Excelu, ale pokazuje, że obraz jest nastawiony na sprawne wyświetlanie ruchu. W złączach masz DisplayPort i HDMI, więc podłączenie komputera i dodatkowego urządzenia jest proste, a wyjście słuchawkowe porządkuje audio. Regulacja obejmuje nachylenie, a montaż VESA daje furtkę do ergonomicznego ramienia, jeśli chcesz podnieść ekran na właściwą wysokość. Ten model ma również technologię ochrony oczu, co w pracy zdalnej traktuję jako wymóg, a nie ozdobę. To monitor dla tych, którzy chcą spokojnie pracować, a budżet wolą zostawić na fotel i dobre oświetlenie.
Cena: ok. 300 zł
Najważniejsze cechy:
- Przekątna i rozdzielczość: 24,5″, 1920 x 1080
- Matryca: IPS, matowa
- Odświeżanie: 100 Hz
- Ergonomia: regulacja nachylenia
- Ochrona wzroku: technologia ochrony oczu
Dla kogo?
- Dla osób, które chcą możliwie tanio wejść w 100 Hz i IPS do pracy
- Dla małego biurka albo ustawienia blisko ekranu
Philips 24E1N1100A/00
Philips 24E1N1100A/00 jest dobrym przykładem monitora, który nie udaje sprzętu “premium”, tylko daje sensowny zestaw cech do pracy zdalnej za małe pieniądze. 23,8 cala i Full HD to klasyka biurowa, która sprawdza się w tekstach, poczcie i aplikacjach webowych. Matryca IPS trzyma kąty widzenia, więc obraz jest równy nawet wtedy, gdy siedzisz trochę z boku albo często zmieniasz pozycję. 100 Hz pomaga w płynności przewijania i ogólnie poprawia komfort przy wielogodzinnej pracy, zwłaszcza gdy dzień składa się z ciągłego “scroll, klik, wróć”. Philips ma wbudowane głośniki, co bywa wygodne w prostych zastosowaniach, gdy nie chcesz kolejnych urządzeń na blacie. Złącza są typowo biurowe: HDMI i VGA plus wejście i wyjście audio, więc podłączysz zarówno nowszy sprzęt, jak i starszą stację roboczą. Podstawa daje regulację nachylenia, a standard VESA pozwala przerzucić monitor na ramię i ustawić go wyżej, jeśli Twoje biurko i fotel tego wymagają. Ważny element to redukcja migotania, bo przy długich blokach pracy wzrok ma już wystarczająco dużo bodźców. Ten model to wybór pragmatyczny: ma być czytelnie, płynnie i przewidywalnie, bez rozbijania budżetu na sam ekran. Jeśli szukasz monitora do pracy, który ogarnia podstawy lepiej niż wiele “okazji”, Philips w tej cenie wypada bardzo rozsądnie.
Cena: ok. 300 zł
Najważniejsze cechy:
- Przekątna i rozdzielczość: 23,8″, 1920 x 1080
- Matryca: IPS, matowa
- Odświeżanie: 100 Hz
- Ergonomia: regulacja nachylenia
- Ochrona wzroku: Flicker free
Dla kogo?
- Dla osób, które chcą tani monitor do codziennej pracy z 100 Hz i IPS
- Dla stanowiska z prostym podłączeniem i bez potrzeby USB-C
iiyama ProLite XU2793HS-B7
iiyama ProLite XU2793HS-B7 to propozycja dla tych, którzy chcą 27 cali, ale zostają przy Full HD i stawiają na wygodę codziennego czytania oraz przewijania. To ma sens, jeśli siedzisz bliżej ekranu i preferujesz większe elementy interfejsu bez skalowania, a nie maksymalną ostrość czcionek. IPS robi tu dobrą robotę w kątach widzenia, więc obraz jest stabilny, nawet gdy często zmieniasz pozycję przy biurku. Odświeżanie 100 Hz daje płynniejszy obraz w typowych zadaniach biurowych, co przy długich dniach potrafi być zwyczajnie przyjemniejsze. Ten model ma też matową powłokę i funkcje ochrony oczu, w tym Flicker Free i filtr niebieskiego światła, więc jest pomyślany pod wielogodzinne patrzenie. Wbudowane głośniki są skromne, ale do powiadomień i krótkich rozmów awaryjnie wystarczą, jeśli nie chcesz dodatkowych gratów na biurku. Złącza są sensowne: DisplayPort i HDMI pozwalają podpiąć komputer oraz laptop, a wyjście słuchawkowe upraszcza podłączenie audio. Regulacja ogranicza się do nachylenia, więc to bardziej monitor “ustaw i pracuj”, a nie “ustaw idealnie”. Na plus jest montaż VESA, bo wtedy możesz dołożyć ramię i zyskać realną ergonomię bez walki z podstawą. W swojej półce cenowej iiyama jest rozsądnym kompromisem między rozmiarem, płynnością i wygodą w typowej pracy zdalnej.
Cena: ok. 460 zł
Najważniejsze cechy:
- Przekątna i rozdzielczość: 27″, 1920 x 1080
- Matryca: IPS, matowa
- Odświeżanie: 100 Hz
- Ergonomia: regulacja nachylenia
- Ochrona wzroku: Flicker Free, filtr światła niebieskiego
Dla kogo?
- Dla osób, które chcą duży ekran do tekstu i przeglądarki w niskiej cenie
- Dla pracy biurowej, maili, narzędzi webowych i dokumentów, gdzie liczy się płynność 100 Hz
DELL P2425H 23.8″ 1920×1080 IPS 100Hz
DELL P2425H to monitor, który podchodzi do pracy biurowej serio, ale bez nadęcia. Najważniejsze jest tu to, że możesz ustawić go pod siebie, a nie odwrotnie: regulacja wysokości, obrót na boki i pivot sprawiają, że ekran da się dopasować do postawy i trybu pracy. Jeśli raz spróbujesz pionu do dokumentów, kodu albo długich tabel, trudno wrócić do wiecznego przewijania. Full HD na 23,8 cala daje bardzo czytelny obraz do tekstu i narzędzi, zwłaszcza gdy siedzisz w typowej odległości biurkowej. IPS trzyma kolory i kąty widzenia w ryzach, więc ekran nie “szarzeje” przy drobnych ruchach głowy. Odświeżanie 100 Hz przy pracy z dokumentami i przeglądarką daje płynniejszy rytm, a oczy mniej “łapią” szarpnięcia podczas scrollowania. Do tego dochodzi ComfortView Plus i redukcja migotania, więc monitor jest pomyślany na długie bloki pracy. Bardzo mocny punkt to porty: masz zestaw z HDMI, DisplayPort, VGA, kilka USB i USB-C z ładowaniem do 15 W, więc biurko da się ogarnąć jednym kablem w bardziej uporządkowany sposób. W codziennym użyciu to jest ten typ sprzętu, który ułatwia porządek w kablach, a nie dokłada kolejnej ładowarki. Jeśli pracujesz hybrydowo, docenisz też szybkie przepinanie laptopa i akcesoriów, bo hub w monitorze robi za centrum dowodzenia.
Cena: ok. 630 zł
Najważniejsze cechy:
- Przekątna i rozdzielczość: 23,8″, 1920 x 1080
- Matryca: IPS, matowa
- Odświeżanie: 100 Hz
- Ergonomia: regulacja wysokości, pivot, swivel, tilt
- Ochrona wzroku: Flicker free i rozwiązania pokroju ComfortView Plus
Dla kogo?
- Dla osób, które siedzą długo przy dokumentach i chcą pełnej regulacji ekranu
- Dla pracy z tekstem, arkuszami i aplikacjami biurowymi, gdzie liczy się wygodna pozycja
LG 27U631A-B 27″ 2K IPS 100Hz
LG 27U631A-B jest z tej grupy monitorów, które od razu dają oddech, bo QHD na 27 calach to po prostu wygodna powierzchnia robocza. Masz więcej miejsca na dwa okna obok siebie, większy podgląd w edytorach i mniej ciągłego żonglowania zakładkami. IPS i 2K tworzą czytelny obraz, który dobrze znosi długie patrzenie na tekst i interfejsy narzędzi. Odświeżanie 100 Hz pomaga w płynności, szczególnie jeśli dzień składa się z przewijania, przełączania i pracy w kilku aplikacjach naraz. Ten model ma USB-C z Power Delivery, więc da się podłączyć laptop jednym przewodem i jednocześnie go podładować, co upraszcza biurko. Do tego dochodzą funkcje typu tryb czytania, filtr światła niebieskiego i redukcja migotania, a to są konkretne elementy komfortu, gdy monitor świeci w oczy przez pół dnia. Podstawa jest smukła i nie zabiera przesadnie miejsca, a regulacja nachylenia pozwala ustawić ekran sensownie pod kątem wzroku. Nie dostajesz tu pełnego zestawu regulacji jak w biznesowych Dell, ale sam rozmiar i rozdzielczość robią robotę w organizacji przestrzeni. Jeśli pracujesz na wielu plikach, a do tego masz spotkania i notatki, QHD szybko staje się codziennym standardem. I to jest ten moment, kiedy dwa milimetry czcionki przestają Cię prowokować do nachylania się nad biurkiem.
Cena: ok. 650 zł
Najważniejsze cechy:
- Przekątna i rozdzielczość: 27″, 2560 x 1440
- Matryca: IPS
- Odświeżanie: 100 Hz
- Ergonomia: regulacja nachylenia
- Ochrona wzroku: tryb czytania, Flicker Free, Low Blue Light
Dla kogo?
- Dla osób, które chcą przejść na QHD w rozsądnym budżecie
- Dla pracy z dwoma oknami obok siebie i większą ilością treści na ekranie
Zadbaj o zdrowie i komfort
Monitor do pracy zdalnej powinno się wybierać podobnie jak fotel: ma on pasować do Twojego ciała i do tego, jak siedzisz. Jeśli przewijasz dużo stron, dokumentów i narzędzi webowych, odświeżanie 100 Hz daje spokojniejszy odbiór obrazu i utrzymuje płynny rytm pracy. Matryca IPS i matowa powłoka pomagają zachować czytelność tekstu oraz stabilne kolory, nawet gdy zmieniasz pozycję przy biurku.
Rozdzielczość dobierz do sposobu, w jaki układasz okna: Full HD sprawdza się w klasycznej pracy biurowej, a QHD na 27 calach daje więcej miejsca na dwa okna obok siebie i mniej ciągłego przełączania. Funkcje ochrony oczu traktuj jak element higieny pracy, bo ekran świeci Ci w oczy długo i mocno. Dobry wybór monitora ocenisz po tym, że łatwiej Ci będzie utrzymać równą postawę, a napięcie w karku i ramionach narasta wolniej, więc skupiasz się na zadaniach, a nie na walce z własnym ciałem.