MSI prezentuje nowe laptopy z serii Prestige oraz monitory i komputery z serii PRO. Są to ciekawe propozycje na 2026 rok

MSI Prestige AI+. Cztery nowe laptopy ze sztuczną inteligencją dla profesjonalistów.

Nowe laptopy, czyli Prestige 13 AI+ A3M, Prestige 14 AI+ D3M, Prestige 16 Flip AI+ C3M oraz Prestige 16 AI+ C3M, opierają się na najnowszych układach Intela z serii Core Ultra 300. Procesory te mają wbudowane dedykowane jednostki NPU przyspieszające obliczenia związane ze sztuczną inteligencją. Dzięki temu laptopy otrzymały certyfikację Copilot+ PC od Microsoftu, co teoretycznie otwiera dostęp do zaawansowanych funkcji systemowych.

Kluczową cechą tej serii jest nacisk na mobilność połączoną z wydajnością. Najlżejszy model, trzynastocalowy, waży zaledwie 899 gramów, co plasuje go w ścisłej czołówce najlżejszych urządzeń biznesowych. Wszystkie obudowy wykonano ze stopu aluminium, nadając im minimalistyczny, profesjonalny wygląd. Przechodząc do ekranów, producent postawił na panele OLED, które pokrywają 100% przestrzeni barwnej DCI-P3, oferując głęboką czerń i wysoki kontrast. Większe, szesnastocalowe warianty mogą się też pochwalić zmienną częstotliwością odświeżania, która automatycznie dostosowuje się do wyświetlanej treści.

Producent wprowadził własny pakiet narzędzi. MSI Center S to przeprojektowane centrum sterowania urządzeniem, mające uprościć dostęp do ustawień. MSI AI Engine ma automatycznie rozpoznawać, czy użytkownik edytuje wideo, przegląda internet czy pracuje na baterii, i odpowiednio optymalizować wydajność oraz pobór mocy. Wszystkie te funkcje zebrano w jednym miejscu zwanym Strefą AI.

Równie istotne w laptopach biznesowych są kamera i dźwięk, zwłaszcza w erze zdalnych spotkań. MSI wyposażył swoje modele w technologię redukcji szumów 3D Noise Reduction+, która ma poprawiać jakość obrazu z kamery w słabym świetle. Nie zapominajmy też o fizycznej zasuwce, która pozwala zawsze zakryć kamerę. System trzech mikrofonów z algorytmami AI ma wyłapywać głos użytkownika, tłumiąc otoczenie, a głośniki z certyfikatem Hi-Res Audio obiecują dobry dźwięk.

Ciekawym modelem w ofercie jest Prestige 16 Flip AI+ C3M. Ekran obraca się o 360 stopni, pozwalając na użycie laptopa jako tabletu. Do tego dołącza się kompatybilny rysik MSI Nano Pen z praktyczną funkcją szybkiego ładowania – zaledwie 30 sekund ma zapewnić mu godzinę pracy. Dla osób sporządzających notatki czy szkicujących pomysły może to zdecydowanie ułatwić pracę.

Jeśli chodzi o trwałość i bezpieczeństwo, MSI deklaruje, że laptopy przeszły testy zgodne z wojskowym standardem MIL-STD-810, co ma gwarantować odporność na wstrząsy czy ekstremalne temperatury. Nie zapominajmy też o złączach USB – każdy z modeli ma 2x USB 3.2 Gen1 oraz 2x Thunderbolt 4. To wszystko zamknięte jest w naprawdę mogącej się podobać obudowie.

A jak wygląda sytuacja cenowa? Najmniejszy model znajdziecie za ok. 6199 zł, a wersja 14 calowa to koszt ok. 6299 zł. MSI Prestige 16 AI Ultra znajdziecie za ok. 6499 zł. Najdroższy ze wszystkich modeli jest MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG, którego cena sięga 7799 zł. Ceny są moim zdaniem całkowicie adekwatne do możliwości i jeśli szukacie laptopa do pracy i macie taki budżet, to zdecydowanie warto dać szansę nowym modelom MSI.

Trzy nowe monitory z serii PRO. Innowacje dla profesjonalistów

Każdy z nowych monitorów został pomyślany dla nieco innego użytkownika, od grafika wymagającego absolutnej wierności kolorów, przez zdalnego pracownika, po osobę nieustannie przemieszczającą się między lokalizacjami. To ciekawy ruch, który pokazuje, że producent stara się zaspokoić różne potrzeby klientów.

Wszystkie trzy urządzenia łączą pewne wspólne cechy, wśród których na pierwszy plan wysuwa się dbałość o komfort i zdrowie oczu. W czasach, gdy wielu z nas spędza przed ekranem większość dnia, funkcje takie jak redukcja migotania i ograniczenie emisji niebieskiego światła stają się standardem. MSI poszło o krok dalej, implementując narzędzie Eye-Q Check, które ma przypominać o konieczności przerw w pracy.

Flagowym modelem serii jest PRO MAX 271UPXW12G z panelem QD-OLED. To 26,5-calowe urządzenie o rozdzielczości 4K obiecuje wyjątkową precyzję kolorów (Delta-E ma wynosić poniżej 2). Gęstość pikseli na poziomie 166 PPI powinna zapewnić ostry tekst, co jest kluczowe przy długich sesjach z kodem lub dokumentami. Ekran został zabezpieczony matową powłoką antyrefleksyjną, co jest praktycznym rozwiązaniem do pracy w jasnych biurach. Ciekawostką jest tryb M-Color Mode, który synchronizuje kolorystykę z urządzeniami Apple, oraz funkcja KVM, pozwalająca kontrolować kilka komputerów jedną myszą i klawiaturą. System OLED Care 3.0 ma zapobiegać wypaleniu matrycy, co w przypadku technologii OLED zawsze budzi pewne obawy użytkowników. Firma deklaruje też starania o certyfikat EPEAT Silver.

Kolejnym modelem jest PRO MP272PMG. Jego główną cechą jest wbudowana kamera, eliminująca potrzebę dokupowania dodatkowego urządzenia. Monitor oferuje też płynniejszy obraz dzięki częstotliwości odświeżania wynoszącej 120 Hz, co może być odczuwalne choćby podczas płynnego przewijania stron czy dokumentów. Taka częstotliwość zapewni też dobre wrażenia z gier. Ergonomiczna podstawa oferuje pełen zakres regulacji, włącznie z obrotem o 90 stopni w pionie. Bardzo praktycznym pomysłem jest możliwość montażu komputera mini-PC z tyłu obudowy.

MSI przygotowało również ultramobilny monitor PRO MP161 E2U. To przenośny ekran o przekątnej 15,6 cala, ważący zaledwie 0,75 kg i mierzący 1,08 cm grubości. Jego uniwersalność podkreśla gniazdo mocowania na standardowy statyw fotograficzny (gwint 1/4 cala) oraz złącza typu USB-C i mini HDMI, które pozwalają podłączyć go do większości urządzeń. Wydłużona podstawka umożliwia regulację kąta nachylenia, a przewody ze złączami w kształcie litery L są drobnym, ale znaczącym udogodnieniem zwiększającym trwałość okablowania. Warto zwrócić uwagę na ekologiczny aspekt – opakowanie wykonano z materiałów z recyklingu i zaprojektowano tak, by można je było ponownie wykorzystać.

PRO MAX 271UPXW12G jeszcze nie trafił do sprzedaży, więc jego ceny nie znamy. PRO MP272PMG kupicie za ok. 769 zł, a PRO MP161 E2U za ok. 379 zł. Jeśli więc szukacie ciekawych rozwiązań do pracy to w tym przypadku znajdziecie je za naprawdę nie duże kwoty.

MSI PRO DP80 AI A2G i Cubi NUC AI 1UMG. Dwa oblicza biznesowych komputerów.

Na pierwszy rzut oka oba komputery różnią się przede wszystkim gabarytami. PRO DP80 AI A2G to desktop o minimalistycznej obudowie, który może pracować zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej. Jego przeciwieństwem jest ultracompact Cubi NUC AI 1UMG, którego objętość wynosi zaledwie pół litra, co czyni go idealnym dla ciasnych biur czy punktów usługowych. Oba są napędzane przez procesory Intel z dedykowanymi jednostkami NPU, które mają odciążyć główne rdzenie w zadaniach związanych z AI. W obu przypadkach mamy dostępne wersje z procesorami Intel Core Ultra 5 i 7. Na pokładzie nie zabrakło też Wi-Fi 7, która pozwoli na bezproblemową łączność z siecią.

Jeśli chodzi o zastosowania profesjonalne, PRO DP80 daje możliwość konfiguracji z dedykowaną kartą graficzną Nvidia RTX 3050. Ta opcja kieruje go w stronę twórców treści, którzy zajmują się edycją wideo, grafiką 3D czy animacją. Prosta rozbudowa wnętrza ułatwia natomiast modernizację, co wydłuża potencjalny czas życia takiego komputera w firmie. Z kolei Cubi NUC, pomimo naprawdę małych rozmiarów, potrafi obsłużyć nawet cztery monitory jednocześnie dzięki złączom HDMI i Thunderbolt 4, znacznie powiększając przestrzeń roboczą. Dodatkowo funkcja Power Link pozwala na zasilanie go bezpośrednio z kompatybilnego monitora MSI, redukując plątaninę kabli na biurku – to drobny, ale praktyczny szczegół.

Oba modele można więc postrzegać jako odpowiedź na rosnące oczekiwania firm, które szukają wydajnych i dopasowanych do swoich potrzeb narzędzi pracy. Komputery z serii PRO DP80 AI A2G znajdziecie w sklepach w cenach zaczynających się od 2999 zł, a Cubi NUC AI 1UMG od 3399 zł.

Na koniec pozostał All in One – MSI PRO AP242P 14M

Sprzęt oferuje ekran o przekątnej 23,8 cala (czyli około 60,5 cm), co jest standardowym rozmiarem dla tego typu urządzeń. Cała konstrukcja zajmuje na biurku tyle miejsca, co zwykły monitor, ale w środku kryje komponenty, które raczej kojarzymy z tradycyjnymi stacjami roboczymi.

W środku znajdziemy procesor Intel Core i5 14400 lub 14700, któe oferują bardzo dobrą wydajność w tego typu rozwiązaniach. Mamy też dysk i pojemności 512 GB lub 1 TB, do 64 GB RAM czy Wi-Fi 6E. Równie istotny jest ekran. MSI wyposażyło ten model w panel IPS z technologią EyesErgo. Znajdziemy tu specjalne funkcje, mające redukować zmęczenie wzroku. Częstotliwość odświeżania wynosi 100 Hz, co zapewnia płynniejszy obraz podczas przewijania stron czy przenoszenia okien. Ekran można regulować zarówno pod kątem pochylenia, jak i wysokości, a dzięki warstwie antyodblaskowej i szerokim kątom widzenia (178 stopni) obraz pozostaje czytelny nawet w jasnym biurze.

Jeśli chodzi o łączność to PRO AP242P 14M pozwala podłączyć dwa dodatkowe monitory (przez HDMI i DisplayPort), co daje łącznie trzy ekrany robocze. Kamera IR Full HD dobrze sprawdzi się przy wideokonferencji. Mamy też sporo różnych portów, w tym USB-A czy USB-C.

Na koniec warto wspomnieć o oprogramowaniu. Aplikacja MSI AI Engine automatycznie dostosowuje wydajność, dźwięk i ustawienia ekranu do wykrytej aktywności, np. pracy w arkuszu kalkulacyjnym czy oglądania filmu. MSI Center integruje zarządzanie ustawieniami, a MSI Cloud Center umożliwia tworzenie prywatnej chmury i synchronizację z urządzeniami mobilnymi. Dźwięk jest obsługiwany przez procesor zgodny z systemem DTS, co gwarantuje dobrą jakość audio. Monitor w wersji z procesorem Intel Core i5-14400 znajdziecie w cenie ok. 3899 zł.