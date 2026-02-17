Najlepsza drukarka do domu? Propozycje w każdym budżecie

Podsumowanie artykułu . . .

fot. Canon

Poniżej znajdziesz pięć drukarek dobranych pod różne rytmy domowego i półbiurowego użytkowania. Są tu proste modele do sporadycznych wydruków, urządzenia, które dobrze znoszą codzienną eksploatację w rodzinie, oraz drukarki laserowe nastawione na dokumenty i większe obciążenie. Zobacz, która z nich najbardziej do Ciebie pasuje:

Canon Pixma TS3750i – najprostsza droga do domowego drukowania

fot. Canon

Canon Pixma TS3750i stawia na prostotę. To urządzenie nie próbuje przyciągać uwagi, zajmuje mało miejsca i bez problemu odnajduje się na biurku w pokoju dziecka albo na półce w salonie.

Atramentowy druk Canona sprawdza się dokładnie tak, jak oczekuje się w tej klasie sprzętu. Tekst jest czytelny, grafiki do szkolnych prac wyglądają poprawnie, a skaner i kopiarka pozwalają załatwić podstawowe sprawy administracyjne. Konfiguracja przez Wi-Fi zajmuje chwilę i pozwala od razu korzystać z drukarki w domowej sieci.

To drukarka dobrze znosząca nieregularny tryb pracy. Kilka dni intensywnego drukowania, potem dłuższa przerwa i znowu szybki powrót do działania. W takim rytmie Pixma TS3750i czuje się najlepiej i właśnie dlatego pasuje do wielu domów.

Cena: około 190 zł

Najważniejsze cechy:



• Technologia druku: atramentowa kolorowa

• Funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie

• Łączność: Wi-Fi

HP DeskJet 2910 – wielofunkcyjność na co dzień

fot. HP

HP DeskJet 2910 to propozycja dla domów, w których drukarka pojawia się w codziennym planie dnia. Materiały szkolne, formularze, krótkie dokumenty i szybkie kopie to dla niej naturalne środowisko pracy. Sprzęt obsługuje kilka osób i robi to bez potrzeby ciągłego nadzoru. Jakość wydruków pozostaje równa nawet przy większej liczbie stron. Tekst jest wyraźny, a proste grafiki zachowują czytelność. Skanowanie i kopiowanie przebiega płynnie. DeskJet reaguje spokojnie i przewidywalnie, co przy częstym użytkowaniu szybko zaczyna mieć znaczenie.

Dużym plusem jest obsługa przez Wi-Fi i aplikację mobilną, dzięki czemu drukarka może stać w jednym miejscu, a korzystać z niej mogą różne urządzenia. To sprzęt, który wpasowuje się w domowy rytm i nie wymaga ciągłych decyzji po stronie użytkownika.

Cena: około 200 zł

Najważniejsze cechy:



• Technologia druku: atramentowa kolorowa

• Funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie

• Łączność: Wi-Fi

HP LaserJet M110w – koncentracja na dokumentach

fot. HP

HP LaserJet M110w to drukarka dla osób, które niemal wyłącznie pracują z tekstem. Umowy, pisma, faktury i notatki robocze pojawiają się tu regularnie, a kolor schodzi na dalszy plan. Liczy się tempo i powtarzalność. Laserowa technologia pozwala drukować szybko, nawet gdy kilka zleceń wpada jedno po drugim. Kompaktowa obudowa dobrze prezentuje się na biurku i nie zajmuje więcej miejsca niż to konieczne. Brak skanera i kopiarki jest świadomą decyzją konstrukcyjną, bo ten model skupia się na jednym zadaniu.

W codziennej pracy M110w daje poczucie kontroli. Dokument wysłany do druku pojawia się po chwili, toner wystarcza na długo, a Wi-Fi eliminuje potrzebę podłączania kabli. To sensowny wybór do pracy zdalnej i prostych biurowych obowiązków.

Cena: około 380 zł

Najważniejsze cechy:



• Technologia druku: laserowa monochromatyczna

• Funkcje: drukowanie

• Łączność: Wi-Fi

Epson Expression Home XP-5200 – więcej kontroli nad kolorem

fot. Epson

Epson Expression Home XP-5200 to urządzenie dla tych, którzy drukują coś więcej niż sam tekst. Prezentacje, materiały edukacyjne i zdjęcia w podstawowym formacie wymagają lepszego odwzorowania kolorów i większej spójności. Atramentowy system Epsona dobrze radzi sobie z detalami i przejściami tonalnymi. Kolory wyglądają równo, a tekst pozostaje czytelny nawet przy mniejszych czcionkach. Skaner i kopiarka działają sprawnie, a bezprzewodowa obsługa ułatwia korzystanie z kilku urządzeń w domu.

XP-5200 sprawia wrażenie sprzętu bardziej kompletnego. Daje użytkownikowi większą kontrolę nad efektem i dobrze odnajduje się przy regularnym, ale zróżnicowanym użytkowaniu.

Cena: około 500–550 zł

Najważniejsze cechy:



• Technologia druku: atramentowa kolorowa

• Funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie

• Łączność: Wi-Fi

Brother HL-L2442DW – gotowa na większe obciążenia

Brother HL-L2442DW to drukarka zaprojektowana z myślą o regularnej, powtarzalnej pracy z dokumentami. Dobrze odnajduje się tam, gdzie drukowanie nie jest epizodem, tylko stałym elementem dnia. Kolejne pliki trafiają do kolejki, a sprzęt reaguje spokojnie i w równym tempie, bez spadków formy przy większym obciążeniu. Laserowa technologia sprawia, że tempo pozostaje stabilne nawet wtedy, gdy do wydruku trafia kilkadziesiąt stron pod rząd. Automatyczny druk dwustronny porządkuje pracę z dokumentami i ułatwia przygotowanie materiałów roboczych bez dodatkowych decyzji. Efekt na papierze jest powtarzalny, co przy dłuższych seriach szybko zaczyna mieć znaczenie.

Gabaryty są większe niż w kompaktowych laserówkach, ale idą w parze z wydajnością i spokojną pracą przy długich sesjach. HL-L2442DW dobrze wpisuje się w małe biuro lub dom, w którym drukarka pełni rolę narzędzia pracy

Cena: około 600 zł

Najważniejsze cechy:



• Technologia druku: laserowa monochromatyczna

• Funkcje: drukowanie

• Łączność: Wi-Fi

Wybór drukarki zaczyna się od codziennych nawyków

Drukarka w domu albo małym biurze powinna być dopasowana do tego, jak często i w jaki sposób z niej korzystasz. Przy okazjonalnych wydrukach i pracy szkolnej sens mają proste modele atramentowe, które radzą sobie z kolorem i skanowaniem. Gdy dokumenty pojawiają się regularnie, a liczba stron rośnie, laserowa technologia porządkuje tempo pracy i ułatwia planowanie.

Warto zwrócić uwagę na łączność bezprzewodową, bo dziś rzadko drukuje się z jednego komputera. Równie istotne są koszty eksploatacji, szczególnie wtedy, gdy drukowanie staje się elementem tygodniowej rutyny. Funkcje dodatkowe mają znaczenie tylko wtedy, gdy faktycznie z nich korzystasz.

Najlepszy wybór to taki, który pasuje do Twojego trybu pracy i nie wymusza zmiany przyzwyczajeń. Reszta to już kwestia skali i częstotliwości.