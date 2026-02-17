powrót

Najlepsza drukarka do domu? Propozycje w każdym budżecie

Rafał Jodłowski
17.02.2026|Przeczytasz w 5 minut
Drukarka nie jest już obecnie urządzeniem wyciąganym jedynie na specjalną okazję. Dla wielu osób stała się czymś tak oczywistym, jak router lub laptop. Jednego dnia pomaga ogarnąć szkolne materiały na jutro, innego służy do podpisania dokumentów z pracy albo zeskanowania umowy, którą trzeba odesłać jeszcze tego samego dnia.
...
fot. Canon

Poniżej znajdziesz pięć drukarek dobranych pod różne rytmy domowego i półbiurowego użytkowania. Są tu proste modele do sporadycznych wydruków, urządzenia, które dobrze znoszą codzienną eksploatację w rodzinie, oraz drukarki laserowe nastawione na dokumenty i większe obciążenie. Zobacz, która z nich najbardziej do Ciebie pasuje:

Canon Pixma TS3750i – najprostsza droga do domowego drukowania

Canon Pixma TS3750i
fot. Canon

Canon Pixma TS3750i stawia na prostotę. To urządzenie nie próbuje przyciągać uwagi, zajmuje mało miejsca i bez problemu odnajduje się na biurku w pokoju dziecka albo na półce w salonie.

Atramentowy druk Canona sprawdza się dokładnie tak, jak oczekuje się w tej klasie sprzętu. Tekst jest czytelny, grafiki do szkolnych prac wyglądają poprawnie, a skaner i kopiarka pozwalają załatwić podstawowe sprawy administracyjne. Konfiguracja przez Wi-Fi zajmuje chwilę i pozwala od razu korzystać z drukarki w domowej sieci.

To drukarka dobrze znosząca nieregularny tryb pracy. Kilka dni intensywnego drukowania, potem dłuższa przerwa i znowu szybki powrót do działania. W takim rytmie Pixma TS3750i czuje się najlepiej i właśnie dlatego pasuje do wielu domów.

Cena: około 190 zł

Najważniejsze cechy:

• Technologia druku: atramentowa kolorowa
• Funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie
• Łączność: Wi-Fi

HP DeskJet 2910 – wielofunkcyjność na co dzień

HP DeskJet 2910
fot. HP

HP DeskJet 2910 to propozycja dla domów, w których drukarka pojawia się w codziennym planie dnia. Materiały szkolne, formularze, krótkie dokumenty i szybkie kopie to dla niej naturalne środowisko pracy. Sprzęt obsługuje kilka osób i robi to bez potrzeby ciągłego nadzoru. Jakość wydruków pozostaje równa nawet przy większej liczbie stron. Tekst jest wyraźny, a proste grafiki zachowują czytelność. Skanowanie i kopiowanie przebiega płynnie. DeskJet reaguje spokojnie i przewidywalnie, co przy częstym użytkowaniu szybko zaczyna mieć znaczenie.

Dużym plusem jest obsługa przez Wi-Fi i aplikację mobilną, dzięki czemu drukarka może stać w jednym miejscu, a korzystać z niej mogą różne urządzenia. To sprzęt, który wpasowuje się w domowy rytm i nie wymaga ciągłych decyzji po stronie użytkownika.

Cena: około 200 zł

Najważniejsze cechy:

• Technologia druku: atramentowa kolorowa
• Funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie
• Łączność: Wi-Fi

HP LaserJet M110w – koncentracja na dokumentach

HP LaserJet M110w
fot. HP

HP LaserJet M110w to drukarka dla osób, które niemal wyłącznie pracują z tekstem. Umowy, pisma, faktury i notatki robocze pojawiają się tu regularnie, a kolor schodzi na dalszy plan. Liczy się tempo i powtarzalność. Laserowa technologia pozwala drukować szybko, nawet gdy kilka zleceń wpada jedno po drugim. Kompaktowa obudowa dobrze prezentuje się na biurku i nie zajmuje więcej miejsca niż to konieczne. Brak skanera i kopiarki jest świadomą decyzją konstrukcyjną, bo ten model skupia się na jednym zadaniu.

W codziennej pracy M110w daje poczucie kontroli. Dokument wysłany do druku pojawia się po chwili, toner wystarcza na długo, a Wi-Fi eliminuje potrzebę podłączania kabli. To sensowny wybór do pracy zdalnej i prostych biurowych obowiązków.

Cena: około 380 zł

Najważniejsze cechy:

• Technologia druku: laserowa monochromatyczna
• Funkcje: drukowanie
• Łączność: Wi-Fi

Epson Expression Home XP-5200 – więcej kontroli nad kolorem

Epson Expression Home XP-5200
fot. Epson

Epson Expression Home XP-5200 to urządzenie dla tych, którzy drukują coś więcej niż sam tekst. Prezentacje, materiały edukacyjne i zdjęcia w podstawowym formacie wymagają lepszego odwzorowania kolorów i większej spójności. Atramentowy system Epsona dobrze radzi sobie z detalami i przejściami tonalnymi. Kolory wyglądają równo, a tekst pozostaje czytelny nawet przy mniejszych czcionkach. Skaner i kopiarka działają sprawnie, a bezprzewodowa obsługa ułatwia korzystanie z kilku urządzeń w domu.

XP-5200 sprawia wrażenie sprzętu bardziej kompletnego. Daje użytkownikowi większą kontrolę nad efektem i dobrze odnajduje się przy regularnym, ale zróżnicowanym użytkowaniu.

Cena: około 500–550 zł

Najważniejsze cechy:

• Technologia druku: atramentowa kolorowa
• Funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie
• Łączność: Wi-Fi

Brother HL-L2442DW – gotowa na większe obciążenia

Brother HL-L2442DW to drukarka zaprojektowana z myślą o regularnej, powtarzalnej pracy z dokumentami. Dobrze odnajduje się tam, gdzie drukowanie nie jest epizodem, tylko stałym elementem dnia. Kolejne pliki trafiają do kolejki, a sprzęt reaguje spokojnie i w równym tempie, bez spadków formy przy większym obciążeniu. Laserowa technologia sprawia, że tempo pozostaje stabilne nawet wtedy, gdy do wydruku trafia kilkadziesiąt stron pod rząd. Automatyczny druk dwustronny porządkuje pracę z dokumentami i ułatwia przygotowanie materiałów roboczych bez dodatkowych decyzji. Efekt na papierze jest powtarzalny, co przy dłuższych seriach szybko zaczyna mieć znaczenie.

Gabaryty są większe niż w kompaktowych laserówkach, ale idą w parze z wydajnością i spokojną pracą przy długich sesjach. HL-L2442DW dobrze wpisuje się w małe biuro lub dom, w którym drukarka pełni rolę narzędzia pracy

Cena: około 600 zł

Najważniejsze cechy:

• Technologia druku: laserowa monochromatyczna
• Funkcje: drukowanie
• Łączność: Wi-Fi

Wybór drukarki zaczyna się od codziennych nawyków

Drukarka w domu albo małym biurze powinna być dopasowana do tego, jak często i w jaki sposób z niej korzystasz. Przy okazjonalnych wydrukach i pracy szkolnej sens mają proste modele atramentowe, które radzą sobie z kolorem i skanowaniem. Gdy dokumenty pojawiają się regularnie, a liczba stron rośnie, laserowa technologia porządkuje tempo pracy i ułatwia planowanie.

Warto zwrócić uwagę na łączność bezprzewodową, bo dziś rzadko drukuje się z jednego komputera. Równie istotne są koszty eksploatacji, szczególnie wtedy, gdy drukowanie staje się elementem tygodniowej rutyny. Funkcje dodatkowe mają znaczenie tylko wtedy, gdy faktycznie z nich korzystasz.

Najlepszy wybór to taki, który pasuje do Twojego trybu pracy i nie wymusza zmiany przyzwyczajeń. Reszta to już kwestia skali i częstotliwości.

UdostępnijTwitter