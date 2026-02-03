NASA opóźnia start Artemis II po teście tankowania. Nowy cel to marzec 2026

Podsumowanie artykułu . . .

Wyciek wodoru – znamy to już z Artemis I

Dwudniowa próba generalna miała początkowo rozpocząć się 31 stycznia, jednak od samego początku pojawiły się problemy. Niskie temperatury na przylądku Canaveral wymusiły opóźnienia, także podczas tankowania pojawiły się liczne problemy, wymuszające zatrzymanie procesu do momentu ponownego ogrzania złącz i uszczelnień – opanowanie uporczywego wycieku ciekłego wodoru zajęło inżynierom długie godziny i oczywiście nie wpłynęło to dobrze na napięty harmonogram.

Mimo trudności operację załadowania 2,65 mln litrów ciekłego wodoru LH2 i ciekłego tlenu LOX do zbiorników SLS i ładowanie baterii kapsuły Orion udało się finalnie przeprowadzić. Pięcioosobowy zespół techników dotarł nawet na platformę startową, aby wykonać końcowe czynności przy module załogowym. Test został jednak automatycznie przerwany w T-5 m 15 s, gdy automatyczny system sekwencji startowej wykrył nagłe zwiększenie nieszczelności wodoru i, kierując się procedurami bezpieczeństwa, wstrzymał cały proces.

Czytaj też: Nowe obserwacje 3I/ATLAS mieszają ekspertom szyki. Zamiast odpowiedzi pojawiły się kolejne pytania

Nie tylko wodór. Lista usterek do usunięcia

Wyciek paliwa to niejedyna rzecz, która spędza sen z powiek inżynierom. Wymieniony niedawno zawór odpowiadający za ciśnienie we włazie Oriona potrzebował dodatkowego dokręcenia już w trakcie próby. Niepokój budziły też awarie sprzętu obserwacyjnego – część kamer i czujników źle zniosła zimowe warunki, co w dniu prawdziwego startu mogłoby utrudnić monitoring. Do tego dochodziły przerywane połączenia głosowe między zespołami, które pojawiały się już wcześniej.

NASA zapowiada teraz skrupulatną analizę gigabajtów danych z testu. To od jej wyników zależy, czy konieczny będzie kolejny, pełny test tankowania, czy uda się przejść bezpośrednio do prac nad usunięciem konkretnych usterek.

Astronauci wracają do normalnego życia… na razie

Bezpośrednim skutkiem przełożenia startu jest zmiana planów dla załogantów. Rozpoczęta 21 stycznia obowiązkowa kwarantanna w Houston została przerwana, a astronauci wrócą do domów i standardowego szkolenia, by ponownie udać się na izolację na około dwa tygodnie przed nowym, marcowym terminem.

Misja Artemis II ma być kluczowym sprawdzianem przed lądowaniami na Księżycu. Orion z czterema osobami na pokładzie ma okrążyć naszego naturalnego satelitę, testując w praktyce wszystkie systemy potrzebne do dalszych wypraw. Start misji w marcu 2026 roku staje się teraz nowym, twardym celem dla NASA.