OnePlus szykuje OxygenOS 17. Sprawdź, czy Twoje urządzenie dostanie aktualizację

Podsumowanie artykułu . . .

Stabilne wydanie nowego systemu spodziewane jest w trzecim kwartale 2026 roku, ale pierwsi testerzy prawdopodobnie położą na nim ręce już wiosną. Jeśli zastanawiasz się, czy Twój smartfon lub tablet przetrwa kolejną wielką zmianę oprogramowania, przygotowaliśmy zestawienie oparte na oficjalnej polityce wsparcia producenta.

Kto załapie się na Androida 17? Lista wspieranych modeli

OnePlus od dłuższego czasu stara się gonić rynkową czołówkę pod względem długości wsparcia, oferując dla wybranych modeli nawet cztery duże aktualizacje systemu operacyjnego. Dzięki temu lista urządzeń, które z niemal stuprocentową pewnością otrzymają OxygenOS 17, jest całkiem solidna i obejmuje nie tylko najnowsze flagowce, ale i nieco starsze urządzenia oraz tablety.

Najwyższe serie tradycyjnie mogą liczyć na najdłuższe życie. Na liście nie mogło zabraknąć składanego modelu OnePlus Open oraz najnowszych przedstawicieli rodziny „piętnastek” i „trzynastek”. Zaskoczeniem nie jest też obecność modeli 12 i 11, które wciąż mają przed sobą sporo systemowej przyszłości.

OnePlus Open

OnePlus 15 i 15R

OnePlus 13, 13R, 13s oraz 13T

OnePlus 12 i 12R

OnePlus 11

W segmencie średniopółkowym sytuacja jest nieco bardziej selektywna, ale posiadacze najnowszych „czwórek” i „piątek” mogą spać spokojnie.

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Nord 4

Producent nie zapomina o użytkownikach większych ekranów. Android 17 ma trafić zarówno na flagowe tablety, jak i ich tańsze odmiany.

OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad Lite

OnePlus Pad Go 2

Warto pamiętać, że obecność na tej liście to nie tylko kwestia nowych emotikon czy odświeżonego wyglądu ikon. To przede wszystkim gwarancja łatek bezpieczeństwa i dostępu do najnowszych funkcji systemowych, które Google planuje wprowadzić w Androidzie 17. Jeśli Twojego urządzenia brakuje w powyższym zestawieniu, prawdopodobnie OxygenOS 16 był ostatnim przystankiem na jego drodze. Oczywiście to jeszcze nie oznacza, że musisz go od razu wymienić, zwykle wsparcie zabezpieczeń jest przynajmniej o rok dłuższe niż to oprogramowania, więc na razie można spać spokojnie.

Czego możemy się spodziewać pod kątem terminów?

Patrząc na ubiegłoroczne doświadczenia z Androidem 16, OnePlus był jednym z pierwszych producentów zewnętrznych, którzy udostępnili testowe wersje systemu. Pierwsze kompilacje beta dla Androida 16 pojawiły się w kwietniu 2025 roku. Wszystko więc wskazuje na to, że przy „siedemnastce” tempo będzie podobne – pierwsi użytkownicy, posiadający flagowy model OnePlus 15, mogą spodziewać się zaproszenia do testów już w marcu lub kwietniu tego roku.

Jeśli zaś chodzi o nowości, które zawitają na pokładzie OxygenOS 17, na razie przecieki nie zdradziły nam szczegółów. Będziemy musieli poczekać do pojawienia się bety, by poznać konkrety. Można się jednak spodziewać kolejnych ulepszeń opartych na AI, bo moda na sztuczną inteligencję trwa w najlepsze.

Źródło: Oficjalna strona wsparcia OnePlus