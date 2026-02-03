SMS-y charytatywne wciąż skuteczne. W 2025 roku zebrano dzięki nim ponad 2,5 miliona złotych

Podsumowanie artykułu . . .

SMS-y się dobrze trzymają, ponieważ są dostępne dla każdego i proste w użyciu

Dlaczego charytatywny SMS ma się dobrze? To bardzo proste – każdy ma go pod ręką, nie trzeba pobierać żadnej aplikacji, zakładać konta ani pamiętać haseł. Wystarczy znać krótki numer i treść wiadomości, działa na każdym telefonie komórkowym, niezależnie od jego zaawansowania technologicznego. Główni operatorzy – Orange, Play, Plus i T-Mobile – udostępniają organizacjom pożytku publicznego specjalne, krótkie numery, nie pobierając za to żadnych opłat. Cała kwota z każdego SMS-a trafia bezpośrednio do wybranej organizacji.

Łatwość zrobienia donacji dla klienta nie oznacza oczywiście, że każdy może być odbiorcą – aby otrzymać numer do zbiórki, organizacja musi spełnić szereg warunków – przede wszystkim zebrane środki muszą być przeznaczone na ściśle określony, społecznie użyteczny cel. Konieczne jest również zaplanowanie szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej, która dotrze do odbiorców za pośrednictwem telewizji, radia, internetu czy reklamy zewnętrznej. Ten wymóg promocyjny ma swoje uzasadnienie – zebrane fundusze muszą być na tyle duże, żeby realnie pomóc, a jednocześnie pokryć koszty utrzymania infrastruktury. Jedna organizacja może dostać tylko jeden numer, zazwyczaj na czas trwania konkretnej akcji, a na jego przyznanie muszą wyrazić zgodę wszyscy czterej główni operatorzy w kraju.

Mechanizm wsparcia SMS jest niezwykle prosty dla darczyńcy

Osoba chcąca pomóc wysyła SMS-a z hasłem takim jak „pomagam” lub „wspieram” na wskazany numer. Koszt jednej wiadomości waha się od 2 do 5 złotych netto. Kwota jest automatycznie obciążana na koncie prepaid lub dopisywana do rachunku abonamentowego. W odpowiedzi nadawca otrzymuje wiadomość z podziękowaniem. System jest uniwersalny, więc klienci różnych operatorów mogą wspierać te same inicjatywy. Ta forma sprawdza się zarówno w przypadku długofalowych projektów pomocowych, jak i podczas nagłych kryzysów, takich jak klęski żywiołowe, pozwalając na szybką mobilizację środków.

Skuteczność SMS-ów charytatywnych jest interesująca także dzięki temu, że jest przykładem współpracy na rzecz wspólnego dobra ze strony firm, które zwykle zajadle ze sobą konkurują, a także dlatego, że metoda – jakkolwiek może wydawać się archaiczna w porównaniu do zbiórek online – jest wciąż lubiana przez klientów sieci telekomunikacyjnych.