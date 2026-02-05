Szukasz taniego telewizora ze Smart TV? Zobacz te 5 modeli do 1500 zł!

Podsumowanie artykułu . . .

Ważniejsze od parametrów i tabelek są tu detale, które będziesz doceniać każdego dnia: system, pilot, obraz i tempo działania. Sprzęt powinien dopasować do Twojego domowego rytmu i nie wymagać nauki obsługi. Poniżej znajdziesz pięć budżetowych propozycji, które świetnie sprawdzą się w roli pierwszego Smart TV.

Xiaomi TV A Pro 2026

fot. Xiaomi

Xiaomi od razu sprawia wrażenie bardzo udanego telewizora. Smukła konstrukcja i metalowa ramka wyglądają dojrzale, zwłaszcza jak na ten budżet. Matryca QLED zapewnia intensywne kolory i wysoki kontrast, co docenisz przy filmach i serialach w jakości 4K. Google TV działa płynnie, menu jest czytelne, a konfiguracja aplikacji przebiega szybko nawet dla osób, które wcześniej nie miały Smart TV. Pilot z dedykowanymi przyciskami skraca drogę do treści i po kilku dniach przestajesz zwracać na niego uwagę.

Dźwięk jest poprawny i wystarczający do codziennego oglądania, choć bez ambicji kinowych. To telewizor, który nie wymaga tłumaczenia użytkownikowi, jak z niego korzystać. Jeśli pierwszy Smart TV ma wyglądać nowocześnie i po prostu działać, Xiaomi będzie dobrym wyborem.

Cena: około 1200 zł

Najważniejsze cechy:

Rozdzielczość: 4K

Matryca: QLED

System Smart TV: Google TV

HDR: HDR10+, Dolby Vision

Dla kogo?

dla osób chcących nowoczesny wygląd i rozbudowany system

dla użytkowników serwisów streamingowych

dla tych, którzy nie chcą zagłębiać się w ustawienia

TCL 43P79K

fot. TCL

TCL 43P79K to propozycja dla osób, które cenią przewidywalność. Telewizor oferuje dobrą jakość obrazu opartą na matrycy QLED, z przyzwoitą jasnością i żywymi kolorami. Google TV działa stabilnie, bez losowych spowolnień czy problemów z aplikacjami. Menu jest logiczne, a reakcje systemu wystarczająco szybkie do codziennego użytkowania.

TCL dobrze radzi sobie z filmami, sportem i klasyczną telewizją. Dźwięk jest neutralny i nastawiony na czytelność dialogów. TCL nie próbuje wyróżniać się designem ani dodatkowymi trybami. To telewizor, który ma spełniać swoją funkcję bez ciągłego przypominania o sobie.

Cena: około 1500 zł

Najważniejsze cechy:

Rozdzielczość: 4K

Matryca: QLED

System Smart TV: Google TV

HDR: HDR10, Dolby Vision

Dla kogo?

dla osób szukających stabilnego obrazu

dla rodzin i wspólnego oglądania

dla użytkowników stawiających na prostotę

Philips 43PUS7000

fot. Philips

Phillips w modelu 43PUS7000 postawił na naturalnosć. Obraz jest przyjemny, z dobrze dobraną kolorystyką i przyzwoitym kontrastem. Dłuższe oglądanie nie męczy wzroku, co docenią osoby spędzające przed ekranem kilka godzin dziennie. System Smart TV oferuje dostęp do najważniejszych aplikacji i działa stabilnie, choć bez rozbudowanych dodatków. Pilot jest klasyczny i czytelny, a menu uporządkowane.

Philips dobrze sprawdzi się przy telewizji, serialach i filmach. Dźwięk jest stonowany i nastawiony na klarowność mowy. Philips kierowany jest do osób, które wolą spokojne, sprawdzone rozwiązania i nie potrzebują nadmiaru opcji.

Cena: około 1300 zł

Najważniejsze cechy:

Rozdzielczość: 4K

Matryca: LED

System Smart TV: Philips Smart TV

HDR: HDR10

Dla kogo?

dla osób ceniących naturalny obraz

dla użytkowników telewizji i VOD

dla tych, którzy nie chcą eksperymentów

Samsung UE43U8092F

fot. Samsung

Samsung UE43U8092F pokazuje, skąd bierze się zaufanie do tej marki przy kolejnych zakupach. Obraz jest wyraźny, kolory nasycone, a materiały w Full HD są skutecznie podciągane do 4K, co w codziennym oglądaniu ma większe znaczenie niż suche parametry. System Tizen reaguje szybko na polecenia i sprawnie przełącza się między aplikacjami, dzięki czemu korzystanie z serwisów VOD przebiega płynnie. Minimalistyczny pilot początkowo zaskakuje formą, ale szybko okazuje się wygodny przy regularnym użytkowaniu.

Ten model radzi sobie z różnymi typami treści. Serialowe seanse, sport i transmisje na żywo zachowują spójną jakość obrazu i stabilność działania. Charakterystyka dźwięku została ustawiona z myślą o dialogach, co ułatwia oglądanie filmów i programów informacyjnych. Samsung zachowuje przewidywalne tempo pracy i pozwala skupić się na treści, zamiast na ciągłym dostosowywaniu ustawień.

Cena: około 1500 zł

Najważniejsze cechy:

Rozdzielczość: 4K

Matryca: LED

System Smart TV: Tizen

HDR: HDR10+

Dla kogo?

dla osób przyzwyczajonych do ekosystemu Samsung

dla użytkowników ceniących płynność działania

dla tych, którzy oglądają różne typy treści

Sharp 43HP6765E

fot. Sharp

Sharp stawia na codzienne, nieskomplikowane użytkowanie. Obraz jest czytelny, kolory utrzymane w naturalnej tonacji, a jasność dobrana tak, by telewizor dobrze radził sobie także w ciągu dnia. Ekran zachowuje spójność przy dłuższym oglądaniu i nie wymaga ciągłego korygowania parametrów. System Smart TV ma przejrzystą strukturę, a dostęp do aplikacji jest szybki i logiczny.

Ten model dobrze odnajduje się w różnych przestrzeniach domowych. W salonie zapewnia komfort codziennego oglądania, w sypialni sprawdza się przy serialach, a w mieszkaniu wynajmowanym pozostaje czytelny dla każdego użytkownika. Dźwięk został zestrojony z myślą o dialogach, co ułatwia oglądanie filmów i programów bez ciągłych korekt głośności. Sharp oferuje stabilne, przewidywalne działanie i jasno określoną rolę w domowym zestawie RTV.

Cena: około 1200 zł

Najważniejsze cechy:

Rozdzielczość: 4K

Matryca: LED

System Smart TV: Sharp Smart TV

HDR: HDR10

Dla kogo?

dla osób szukających prostego Smart TV

dla użytkowników bez dużych oczekiwań technologicznych

dla tych, którzy chcą włączyć telewizor i oglądać

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pierwszego Smart TV

Pierwszy Smart TV powinien pasować do Twojego stylu oglądania. System operacyjny i jego płynność często mają większe znaczenie niż dodatkowe tryby obrazu. Warto zwrócić uwagę na wygodę pilota, czytelność menu i tempo działania aplikacji.

W tej klasie cenowej dźwięk zawsze będzie kompromisem, więc przy częstym oglądaniu filmów lepszym rozwiązaniem będzie późniejsze dołożenie soundbara. Rozmiar 43 cale pozostaje najbardziej uniwersalny do mieszkań. Dobry pierwszy Smart TV to taki, który daje Ci więcej możliwości i dostęp do ulubionych aplikacji, ale nie frustruje tempem działania i trudnością obsługi.