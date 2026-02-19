Koniec wsparcia dla Twojego Xiaomi? Sprawdź, jak długo Twój smartfon pozostanie bezpieczny

Podsumowanie artykułu . . .

Jeśli więc chcesz wiedzieć, jak długo jeszcze Twój model będzie otrzymywał aktualizacje, poniżej znajdziesz na to odpowiedź.

Harmonogram EOL. Kiedy wygasną aktualizacje dla popularnych modeli Xiaomi?

Zrozumienie polityki aktualizacji jest kluczowe, aby Twój sprzęt pozostał funkcjonalny i bezpieczny. Choć smartfon po dacie EOL nadal będzie działał, brak nowych łatek bezpieczeństwa sprawia, że staje się on łatwiejszym celem dla hakerów. Oto jak prezentują się daty końcowe dla poszczególnych linii produktowych.

Flagowce Xiaomi

Najnowsze modele z najwyższej półki mogą liczyć na najdłuższe wsparcie, sięgające nawet początku przyszłej dekady. Przykładowo, seria Xiaomi 15 i 15 Ultra będzie wspierana aż do 1 marca 2031 roku. Starsze, ale wciąż popularne modele, takie jak Xiaomi 14 i 14 Ultra, otrzymają ostatnie poprawki w lutym i marcu 2029 roku. Jeśli jednak korzystasz z modeli z serii Xiaomi 12, musisz mieć świadomość, że ich wsparcie wygaśnie już w marcu i lipcu 2026 roku.

Oto dokładne zestawienie:

Xiaomi 15, 15 Ultra – 01.03.2031

Xiaomi 15T, 15T Pro – 24.09.2031

Xiaomi 14 – 25.02.2029

Xiaomi 14 Ultra – 15.03.2029

Xiaomi 14T, 14T Pro – 26.09.2029

Xiaomi 13, 13 Pro – 08.03.2028

Xiaomi 13 Ultra – 12.06.2028

Xiaomi 13 Lite – 02.03.2027

Xiaomi 13T, 13T Pro – 04.10.2028

Xiaomi 12, 12 Pro – 17.03.2026

Xiaomi 12 Lite – 01.07.2026

Xiaomi 12T, 12T Pro – 13.10.2026

Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro – 01.03.2028

Xiaomi Pad 6 – 10.07.2026

Xiaomi MIX Flip – 18.07.2029

Urządzenia Redmi i POCO

Submarki Xiaomi również mają jasno określone ramy czasowe. Wśród telefonów Redmi, imponująco prezentuje się seria Redmi Note 15, której wsparcie zaplanowano aż do połowy stycznia 2032 roku. Z drugiej strony, posiadacze budżetowych modeli, takich jak Redmi 12C czy Redmi A2, muszą przygotować się na koniec aktualizacji już w marcu 2026 roku.

W przypadku marki POCO, fani wydajności mogą spać spokojnie z modelami POCO F8 Pro i F8 Ultra, których EOL przypada na listopad 2031 roku. Popularne modele ze średniej półki, jak POCO X5 Pro 5G, stracą wsparcie znacznie szybciej, bo już 6 lutego 2026 roku.

Tu macie dokładne zestawienie:

POCO F8 Pro, F8 Ultra – 26.11.2031

POCO F7 – 24.06.2031

POCO F7 Pro, F7 Ultra – 27.03.2031

POCO F6 – 23.05.2028

POCO F6 Pro – 22.05.2028

POCO F5, F5 Pro – 09.05.2026

POCO X7 – 30.01.2029

POCO X7 Pro – 07.01.2029

POCO X6 5G, X6 Pro – 11.01.2028

POCO X5 5G – 06.02.2027

POCO X5 Pro 5G – 06.02.2026

POCO M8 5G, M8 Pro 5G – 08.01.2032

POCO M7 – 19.08.2031

POCO M7 Pro 5G – 09.01.2029

POCO M6 – 05.06.2028

POCO M6 Pro – 11.01.2028

POCO C85 – 28.08.2031

POCO C75 – 26.09.2028

POCO C65 – 06.11.2026

POCO Pad M1 – 22.09.2029

Redmi Note 15, Note 15 5G – 15.01.2032

Redmi Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro+ 5G – 15.01.2032

Redmi Note 14 – 01.03.2031

Redmi Note 14 5G – 09.01.2029

Redmi Note 14 Pro – 15.01.2029

Redmi Note 14 Pro 5G – 30.01.2029

Redmi Note 14 Pro+ 5G – 01.01.2029

Redmi Note 13, Note 13 5G – 15.01.2028

Redmi Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G – 15.01.2028

Redmi Note 12 – 23.03.2027

Redmi Note 12 5G – 23.03.2026

Redmi Note 12 Pro – 20.04.2026

Redmi Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G – 23.03.2027

Redmi Note 12S – 10.05.2027

Redmi 15 – 22.09.2029

Redmi 15 5G – 01.08.2029

Redmi 15C – 28.08.2031

Redmi 15C 5G – 30.09.2031

Redmi 14C – 26.09.2028

Redmi 13C – 10.11.2026

Redmi 12 – 16.06.2027

Redmi 12 5G – 01.09.2027

Redmi 12C – 10.03.2026

Redmi A5 – 30.04.2029

Redmi A3 – 21.02.2027

Redmi A2, A2+ – 24.03.2026

Redmi Pad 2, Pad 2 4G – 15.06.2032

Redmi Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G – 22.09.2029

Redmi Pad Pro 5G – 11.06.2027

Redmi Pad SE 8.7, Pad SE 8.7 4G – 15.08.2026

Jeśli Twoje urządzenie zbliża się do daty EOL, warto rozważyć przesiadkę na nowszy model, który gwarantuje dłuższą obecność w ekosystemie wsparcia producenta. Nowoczesne smartfony Xiaomi oferują obecnie nawet sześć lat wsparcia programowego, co czyni je doskonałą inwestycją na przyszłość. Jasne, to nie tak, że już w dniu wygaśnięcia wsparcia telefon staje się bezużyteczny – będzie działał nadal, ale im więcej czasu minie od ostatniej łatki zabezpieczeń, tym mniej bezpieczne się to staje.