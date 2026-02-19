Koniec wsparcia dla Twojego Xiaomi? Sprawdź, jak długo Twój smartfon pozostanie bezpieczny

Jeśli więc chcesz wiedzieć, jak długo jeszcze Twój model będzie otrzymywał aktualizacje, poniżej znajdziesz na to odpowiedź.
Harmonogram EOL. Kiedy wygasną aktualizacje dla popularnych modeli Xiaomi?
Zrozumienie polityki aktualizacji jest kluczowe, aby Twój sprzęt pozostał funkcjonalny i bezpieczny. Choć smartfon po dacie EOL nadal będzie działał, brak nowych łatek bezpieczeństwa sprawia, że staje się on łatwiejszym celem dla hakerów. Oto jak prezentują się daty końcowe dla poszczególnych linii produktowych.
Flagowce Xiaomi
Najnowsze modele z najwyższej półki mogą liczyć na najdłuższe wsparcie, sięgające nawet początku przyszłej dekady. Przykładowo, seria Xiaomi 15 i 15 Ultra będzie wspierana aż do 1 marca 2031 roku. Starsze, ale wciąż popularne modele, takie jak Xiaomi 14 i 14 Ultra, otrzymają ostatnie poprawki w lutym i marcu 2029 roku. Jeśli jednak korzystasz z modeli z serii Xiaomi 12, musisz mieć świadomość, że ich wsparcie wygaśnie już w marcu i lipcu 2026 roku.
Oto dokładne zestawienie:
- Xiaomi 15, 15 Ultra – 01.03.2031
- Xiaomi 15T, 15T Pro – 24.09.2031
- Xiaomi 14 – 25.02.2029
- Xiaomi 14 Ultra – 15.03.2029
- Xiaomi 14T, 14T Pro – 26.09.2029
- Xiaomi 13, 13 Pro – 08.03.2028
- Xiaomi 13 Ultra – 12.06.2028
- Xiaomi 13 Lite – 02.03.2027
- Xiaomi 13T, 13T Pro – 04.10.2028
- Xiaomi 12, 12 Pro – 17.03.2026
- Xiaomi 12 Lite – 01.07.2026
- Xiaomi 12T, 12T Pro – 13.10.2026
- Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro – 01.03.2028
- Xiaomi Pad 6 – 10.07.2026
- Xiaomi MIX Flip – 18.07.2029
Urządzenia Redmi i POCO
Submarki Xiaomi również mają jasno określone ramy czasowe. Wśród telefonów Redmi, imponująco prezentuje się seria Redmi Note 15, której wsparcie zaplanowano aż do połowy stycznia 2032 roku. Z drugiej strony, posiadacze budżetowych modeli, takich jak Redmi 12C czy Redmi A2, muszą przygotować się na koniec aktualizacji już w marcu 2026 roku.
W przypadku marki POCO, fani wydajności mogą spać spokojnie z modelami POCO F8 Pro i F8 Ultra, których EOL przypada na listopad 2031 roku. Popularne modele ze średniej półki, jak POCO X5 Pro 5G, stracą wsparcie znacznie szybciej, bo już 6 lutego 2026 roku.
Tu macie dokładne zestawienie:
- POCO F8 Pro, F8 Ultra – 26.11.2031
- POCO F7 – 24.06.2031
- POCO F7 Pro, F7 Ultra – 27.03.2031
- POCO F6 – 23.05.2028
- POCO F6 Pro – 22.05.2028
- POCO F5, F5 Pro – 09.05.2026
- POCO X7 – 30.01.2029
- POCO X7 Pro – 07.01.2029
- POCO X6 5G, X6 Pro – 11.01.2028
- POCO X5 5G – 06.02.2027
- POCO X5 Pro 5G – 06.02.2026
- POCO M8 5G, M8 Pro 5G – 08.01.2032
- POCO M7 – 19.08.2031
- POCO M7 Pro 5G – 09.01.2029
- POCO M6 – 05.06.2028
- POCO M6 Pro – 11.01.2028
- POCO C85 – 28.08.2031
- POCO C75 – 26.09.2028
- POCO C65 – 06.11.2026
- POCO Pad M1 – 22.09.2029
- Redmi Note 15, Note 15 5G – 15.01.2032
- Redmi Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro+ 5G – 15.01.2032
- Redmi Note 14 – 01.03.2031
- Redmi Note 14 5G – 09.01.2029
- Redmi Note 14 Pro – 15.01.2029
- Redmi Note 14 Pro 5G – 30.01.2029
- Redmi Note 14 Pro+ 5G – 01.01.2029
- Redmi Note 13, Note 13 5G – 15.01.2028
- Redmi Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G – 15.01.2028
- Redmi Note 12 – 23.03.2027
- Redmi Note 12 5G – 23.03.2026
- Redmi Note 12 Pro – 20.04.2026
- Redmi Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G – 23.03.2027
- Redmi Note 12S – 10.05.2027
- Redmi 15 – 22.09.2029
- Redmi 15 5G – 01.08.2029
- Redmi 15C – 28.08.2031
- Redmi 15C 5G – 30.09.2031
- Redmi 14C – 26.09.2028
- Redmi 13C – 10.11.2026
- Redmi 12 – 16.06.2027
- Redmi 12 5G – 01.09.2027
- Redmi 12C – 10.03.2026
- Redmi A5 – 30.04.2029
- Redmi A3 – 21.02.2027
- Redmi A2, A2+ – 24.03.2026
- Redmi Pad 2, Pad 2 4G – 15.06.2032
- Redmi Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G – 22.09.2029
- Redmi Pad Pro 5G – 11.06.2027
- Redmi Pad SE 8.7, Pad SE 8.7 4G – 15.08.2026
Jeśli Twoje urządzenie zbliża się do daty EOL, warto rozważyć przesiadkę na nowszy model, który gwarantuje dłuższą obecność w ekosystemie wsparcia producenta. Nowoczesne smartfony Xiaomi oferują obecnie nawet sześć lat wsparcia programowego, co czyni je doskonałą inwestycją na przyszłość. Jasne, to nie tak, że już w dniu wygaśnięcia wsparcia telefon staje się bezużyteczny – będzie działał nadal, ale im więcej czasu minie od ostatniej łatki zabezpieczeń, tym mniej bezpieczne się to staje.