Idealny trawnik bez kabli. MOVA prezentuje roboty koszące LiDAX i ViAX

Chociaż inteligentne roboty koszące nie są nowością, to większość modeli wymusza na użytkownikach konieczność żmudnej instalacji kabli ograniczających. Nowa oferta MOVA jest więc manifestem wolności od drutów zakopywanych w ziemi, stacji RTK czy kapryśnego sygnału GPS. Dzięki połączeniu nawigacji laserowej LiDAR i zaawansowanych kamer HDR, roboty te są gotowe do pracy niemal natychmiast po wyjęciu z pudełka. Wystarczy smartfon, chwila na zmapowanie terenu i można zapomnieć o pchaniu kosiarki w upalne popołudnia.

Od LiDAR-u po system wizyjny. Która technologia MOVA wygra w Twoim ogrodzie?

MOVA stawia na różnorodność, rozumiejąc, że mały przydomowy trawnik wymaga innego podejścia niż wielohektarowa, pagórkowata posiadłość. Główną gwiazdą tegorocznej oferty jest bez wątpienia seria LiDAX Ultra (modele 800 i 1600). To prawdziwe maszyny do zadań specjalnych, wyposażone w hybrydowy system UltraView™ 2.0. Łączy on radar 3D LiDAR (widzenie 360°) z kamerą 1080p HDR. Dzięki temu robot „widzi” przeszkody z odległości 70 metrów, nawet w nocy lub pod słońce. Co istotne dla właścicieli trudnych terenów, tylny napęd i terenowe koła pozwalają mu pokonywać wzniesienia o nachyleniu do 45%.

Największą ciekawostką w serii LiDAX jest jednak system UltraTrim™ 1.0. To automatycznie wysuwana tarcza tnąca, która dociera niemal do samej ściany czy murka (zostawiając zaledwie 5 cm marginesu). To koniec z ręcznym podkaszaniem krawędzi.

Zupełnie inną filozofię reprezentuje model ViAX 300. To urządzenie oparte w 100% na systemie wizyjnym UltraEyes™ 1.0 AI. Zamiast laserów, używa dwóch kamer Ultra-HDR, które z milimetrową dokładnością odróżniają trawę od chodnika czy rabaty kwiatowej. Przedni napęd i dodatkowe koło pomocnicze sprawiają, że ViAX 300 jest niezwykle zwrotny – idealny do ciasnych narożników w mniejszych ogrodach. Do tego ładuje się do pełna w zaledwie 45 minut, co w świecie robotów koszących jest wynikiem wręcz sprinterskim.

Dla osób szukających sprawdzonych rozwiązań, w ofercie pozostają bestsellery MOVA 600 i 1000. To urządzenia, które przetarły szlaki dla technologii LiDAR w ogrodzie, oferując precyzyjne mapowanie 3D i pełną kontrolę nad strefami koszenia przez aplikację MOVAhome.

Oto jak kształtują się ceny promocyjne (obowiązujące od 4 do 18 marca 2026 r.):

LiDAX Ultra 1600: 5 299 zł (oszczędzasz 700 zł)

LiDAX Ultra 800: 3 899 zł (oszczędzasz 400 zł)

MOVA 1000: 3 499 zł (oszczędzasz 400 zł)

MOVA 600: 2 999 zł (oszczędzasz 400 zł)

ViAX 300: 2 199 zł (oszczędzasz 400 zł)

Wybór modelu jest prosty: cyfra w nazwie odpowiada maksymalnemu metrażowi trawnika. Masz 300 m²? Wybierasz zwinnego ViAX-a. Twoja posiadłość to 1,5 tysiąca metrów ze skarpami? LiDAX Ultra 1600 będzie bezkonkurencyjny. Niezależnie od tego, czy Twój trawnik to prosty prostokąt, czy skomplikowany labirynt ze stromymi zboczami, nowe modele LiDAX i ViAX oferują precyzję, cichą pracę i – co najważniejsze – święty spokój, a zaoszczędzony czas można wykorzystać na sadzenie kwiatków albo na odpoczynek na świeżym powietrzu. Jeśli więc planowaliście zakup robota, marcowa promocja to prawdopodobnie najlepszy moment, by przygotować się na sezon z nowoczesnym pomocnikiem u boku.

Źródło: Informacja prasowa MOVA