iPhone 17e zalicza premierę. Nowy standard budżetowego flagowca od Apple’a

Co najciekawsze, Apple’owi udało się podwoić bazową pamięć masową, utrzymując jednocześnie cenę startową na poziomie znanym z poprzedniej generacji. To sprawia, że iPhone 17e staje się jedną z najbardziej opłacalnych propozycji dla osób, które chcą wejść w ekosystem iOS bez wydawania fortuny na modele Pro.

Nowoczesne wnętrze w znanej obudowie, czyli co kryje w sobie iPhone 17e?

Mimo że z zewnątrz iPhone 17e przypomina swojego poprzednika z ekranem o przekątnej 6,1”, jego wnętrze przeszło gruntowny remont. Sercem urządzenia został najnowszy procesor A19, wykonany w technologii 3nm. Chip ten jest do dwóch razy szybszy niż ten w iPhonie 11, co zapewnia płynność nie tylko w codziennych zadaniach, ale także w zaawansowanych grach klasy AAA ze wsparciem dla ray tracingu. Nowy 16-rdzeniowy silnik Neural Engine został zoptymalizowany pod kątem Apple Intelligence, dzięki czemu funkcje AI działają sprawniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Wracając jeszcze do ekranu, mamy tu panel OLED Super Retina XDR o rozdzielczości 2532 x 1170 pikseli i jasności szczytowej na poziomie 1200 nitów.

Kluczowe ulepszenia techniczne obejmują:

Modem C1X – zaprojektowany przez Apple’a układ łączności komórkowej jest do 2 razy szybszy niż model C1 z iPhone’a 16e. Dodatkowo zużywa o 30% mniej energii niż modem z iPhone’a 16 Pro, co realnie przekłada się na lepszy czas pracy na baterii.

– zaprojektowany przez Apple’a układ łączności komórkowej jest do 2 razy szybszy niż model C1 z iPhone’a 16e. Dodatkowo zużywa o 30% mniej energii niż modem z iPhone’a 16 Pro, co realnie przekłada się na lepszy czas pracy na baterii. Więcej miejsca na start — podstawowa wersja oferuje teraz 256 GB pamięci, co jest dwukrotnością tego, co widzieliśmy w iPhonie 16e.

— podstawowa wersja oferuje teraz 256 GB pamięci, co jest dwukrotnością tego, co widzieliśmy w iPhonie 16e. MagSafe i Qi2 – Apple w końcu naprawiło błąd poprzednika – iPhone 17e wspiera szybkie ładowanie bezprzewodowe do 15W i jest w pełni kompatybilny z całym ekosystemem magnetycznych akcesoriów.

– Apple w końcu naprawiło błąd poprzednika – iPhone 17e wspiera szybkie ładowanie bezprzewodowe do 15W i jest w pełni kompatybilny z całym ekosystemem magnetycznych akcesoriów. Wytrzymałość — ekran chroni nowa warstwa Ceramic Shield 2, która oferuje 3-krotnie lepszą odporność na zarysowania i skuteczniej redukuje odblaski.

System aparatów opiera się na jednostce 48 Mpix Fusion, która pozwala na uzyskanie zbliżenia o jakości optycznej (2x Telephoto) oraz nagrywanie wideo w 4K Dolby Vision. Dzięki nowemu procesowi przetwarzania obrazu, telefon automatycznie rozpoznaje ludzi oraz zwierzęta, zapisując informacje o głębi, co pozwala na tworzenie portretów już po zrobieniu zdjęcia. Do tego mamy też 12-megapikselową kamerkę z przodu.

iPhone 17e to połączenie niezwykłej wydajności i funkcji, które nasi użytkownicy kochają, w wyjątkowej cenie. Jest doskonałym wyborem dla klientów chcących przejść na model z rodziny iPhone’a 17. Wiemy, że nasi klienci chcą produktu, który będzie im służył przez lata, i właśnie to oferuje iPhone 17e. Dzięki czipowi A19 o wyjątkowej wydajności, dwukrotnie większej pamięci bazowej, inteligentniejszemu systemowi aparatu i niezwykłej trwałości iPhone 17e nie traci na użyteczności z biegiem czasu, zapewniając lata szybkiej i bezpiecznej pracy — powiedziała Kaiann Drance, wiceprezes Apple w pionie Worldwide Product Marketing.

Cena i dostępność w Polsce

Apple nie zapomniał o polskim rynku, dostosowując ofertę do nowych standardów pamięci. W porównaniu do debiutu iPhone’a 16e, ceny wyglądają następująco:

256 GB – 2999 zł (w tej wersji iPhone 16e kosztował 3499 zł);

512 GB – 3999 zł (poprzednik kosztował w tej konfiguracji aż 4499 zł).

Warto zauważyć, że obecna cena za 256 GB jest identyczna jak cena startowa najtańszego modelu 128 GB rok temu. Przy trwających właśnie podwyżkach cen pamięci ten ruch jest szczególnie zauważalny i na pewni klienci go docenią. Przedsprzedaż rusza 4 marca o godzinie 15:15, a oficjalna sprzedaż rozpocznie się 11 marca. Smartfon dostępny będzie w trzech matowych wersjach kolorystycznych: czarnej, białej oraz subtelnym różu.

Źródło: Apple