powrót

Najdokładniejszy pomiar rozmiarów protonu w historii. Niemieccy fizycy potwierdzają Model Standardowy

Monika Wojciechowska
05.03.2026|3 min
Gdy świat nauki wpatruje się w kosmiczne teleskopy w poszukiwaniu odpowiedzi na wielkie pytania, równie przełomowe odkrycia dzieją się w mikroskali. W laboratoriach, gdzie mierzy się rzeczy tak niewyobrażalnie małe, że ich rozmiar przytłacza wyobraźnię. Niemieccy badacze właśnie przesunęli granicę tej precyzji, osiągając coś, co jeszcze do niedawna uznawano za niemal niemożliwe. To nie tylko techniczny wyczyn, ale wydarzenie, które wstrząsa fundamentami naszej wiedzy o tym, z czego tak naprawdę jesteśmy zbudowani.
...

W Instytucie Optyki Kwantowej Maxa Plancka skupiono się na protonie – tej maleńkiej cząstce stanowiącej serce każdego atomu wodoru we Wszechświecie. Określenie jego dokładnych rozmiarów to nie akademicka ciekawostka, a klucz do zrozumienia, jak działa materia na najbardziej podstawowym poziomie. Każda nowa, precyzyjniejsza miara to test dla obowiązujących teorii. A Model Standardowy, ten szkielet współczesnej fizyki cząstek, właśnie przeszedł jeden z najsurowszych egzaminów.

Atom wodoru w roli precyzyjnego laboratorium kwantowego.

Aby zajrzeć do wnętrza protonu, naukowcy posłużyli się jego naturalnym, najprostszym otoczeniem – atomem wodoru. Składa się on jedynie z jednego protonu i krążącego wokół niego elektronu, co czyni go idealnym obiektem do badania praw mechaniki kwantowej. Zespół kierowany przez Lothara Maisenbachera zastosował niezwykle czułą spektroskopię laserową, skupiając się na bardzo specyficznym zjawisku: przejściu elektronu ze stanu wzbudzonego 2S do stanu 6P. Mierząc częstotliwość światła emitowanego podczas tego kwantowego „skoku” z bezprecedensową dokładnością, uzyskali konkretną, oszałamiająco precyzyjną liczbę: 730 690 248 610,7948 kiloherców. To wartość podana z dziesięcioma cyframi po przecinku. Różnica między tym zmierzonym wynikiem a tym, co przewiduje teoria, była mikroskopijna, wynosząc zaledwie 0,0025 kHz. Trudno nawet stworzyć analogię, która oddałaby skalę tej dokładności.

Czytaj także: Jak sztywny jest proton? Nowe badania potwierdzają, że istniejące teorie są prawidłowe

Nowy standard precyzji w pomiarach fundamentalnych.

Na podstawie tych nieprawdopodobnie dokładnych danych dotyczących atomu wodoru, fizycy byli w stanie wyliczyć promień ładunkowy samego protonu. Określili go na 0,840615 femtometra. Dla zobrazowania, jeden femtometr to jedna biliardowa część metra. Ten nowy pomiar jest około dwa i pół raza dokładniejszy od najlepszych poprzednich wyników uzyskanych tą samą metodą. Co istotne, wartość ta potwierdza nieco mniejszy promień, który pojawiał się w części wcześniejszych eksperymentów, a który przez lata stał w sprzeczności z pomiarami innymi technikami. Ta rozbieżność, zwana „puzzle’em promienia protonu”, spędzała sen z powiek fizykom, rodząc pytania o ewentualne luki w naszym rozumieniu. Najnowszy wynik zdaje się mocno opowiadać po jednej ze stron tego naukowego sporu.

Impreza dla Modelu Standardowego i lekkie rozczarowanie dla poszukiwaczy nowej fizyki.

Osiągnięcie niemieckiego zespołu to jeden z najrigorystyczniejszych testów kwantowej elektrodynamiki, czyli teorii opisującej oddziaływanie światła z materią, która jest filarem Modelu Standardowego. Potwierdzenie jej przewidywań z tak zawrotną precyzją to oczywiście powód do zadowolenia i dowód na siłę obecnych modeli. Z drugiej strony, dla tych, którzy liczą na odkrycie fizyki wykraczającej poza Model Standardowy – na ślady ciemnej materii, nowych cząstek czy nieznanych oddziaływań – to kolejna informacja, że pole manewru jest bardzo małe. Teoria trzyma się wyjątkowo mocno.

Czytaj także: Wewnątrz protonu kryje się nieznany świat. W jego eksplorowaniu pomogli Polacy

Nie oznacza to jednak końca poszukiwań. Wręcz przeciwnie, taka precyzja wyznacza nowy poziom, od którego trzeba zaczynać przyszłe eksperymenty. Historia fizyki uczy, że właśnie w najdrobniejszych, uporczywie powtarzających się rozbieżnościach między doświadczeniem a teorią często kryją się największe rewolucje. Na razie Model Standardowy święci triumf, ale naukowcy z pewnością będą wytężać wzrok, szukając choćby najmniejszej szczeliny w jego pancerzu. To żmudna praca, ale to w niej może tkwić klucz do następnego wielkiego skoku w naszym rozumieniu rzeczywistości.

Monika WojciechowskaM
Napisane przez

Monika Wojciechowska

Redaktor
UdostępnijTwitter