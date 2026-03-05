Neutrina słoneczne zmieniają węgiel w azot. Po raz pierwszy zmierzono tę reakcję bezpośrednio

Podsumowanie artykułu . . .

Ostatnio tej cierpliwości zabrakło naukowcom z Uniwersytetu Oksfordzkiego, którzy w podziemnym laboratorium dokonali niezwykłej obserwacji. Po raz pierwszy udało im się bezpośrednio udokumentować, w jaki sposób neutrina pochodzące ze Słońca przekształcają stabilny izotop węgla-13 w radioaktywny azot-13. To potwierdzenie teoretycznych przewidywań sprzed lat, które otwiera zupełnie nowy rozdział w badaniu tych „cząstek-duchów”.

Polowanie na duchy dwa kilometry pod ziemią.

Kluczem do sukcesu było wyjątkowe miejsce eksperymentu. Detektor SNO+ znajduje się głęboko, bo aż dwa kilometry pod powierzchnią, w kanadyjskim laboratorium SNOLAB w Sudbury. Tak ekstremalne położenie nie jest fanaberią. Gruba warstwa skał stanowi naturalną tarczę, która pochłania promieniowanie kosmiczne oraz inne zakłócenia tła. Dzięki temu w tym ultraczystym, podziemnym środowisku możliwe stało się wyłapanie niezmiernie słabych sygnałów pochodzących od neutrin.

Sama technika pomiaru, nazwana opóźnioną koincydencją, opiera się na detekcji dwóch powiązanych ze sobą błysków światła. Pierwszy pojawia się w momencie, gdy neutrino zderza się z jądrem węgla-13, tworząc nietrwały azot-13. Drugi błysk następuje po około dziesięciu minutach, gdy ten właśnie powstały izotop ulega rozpadowi. To właśnie identyfikacja tej specyficznej pary zdarzeń stanowi niepodważalny dowód na zajście całego procesu.

Wyniki które potwierdzają teorię

Pomiary prowadzono przez 231 dni, od maja 2022 do czerwca 2023 roku. W tym czasie zarejestrowano 5,6 zdarzenia odpowiadającego poszukiwanej reakcji. Ta wartość zaskakująco dobrze zgadza się z teoretycznymi modelami, które przewidywały około 4,7 takich interakcji. Choć liczba ta wydaje się znikoma, ma kolosalne znaczenie. Oznacza bowiem, że udało się zaobserwować oddziaływanie neutrin o najniższej energii w historii badań jądra węgla-13. To ogromny krok w technologii detekcji, pokazujący, jak daleko posunęła się nasza zdolność do śledzenia najbardziej subtelnych zjawisk w przyrodzie.

Kontynuacja noblowskiej tradycji

Eksperyment SNO+ jest duchowym spadkobiercą swojego poprzednika, detektora SNO. To właśnie tam dokonano przełomowego odkrycia oscylacji neutrin słonecznych, czyli zmiany ich rodzaju podczas podróży z jądra Słońca na Ziemię. Odkrycie to, nagrodzone Noblem dla Arthura B. McDonalda w 2015 roku, rozwiązało wieloletnią zagadkę związaną z deficytem rejestrowanych neutrin.

Nowy wynik nie jest może tak spektakularny, ale stanowi solidny fundament pod kolejne badania. Dzięki niemu neutrina słoneczne mogą posłużyć jako naturalne, kosmiczne narzędzie do testowania innych rzadkich i trudnych do zaobserwowania reakcji jądrowych. To perspektywa, która ekscytuje fizyków, choć warto pamiętać, że od pojedynczego pomiaru do głębszego zrozumienia zachowań tych cząstek w ekstremalnych warunkach, na przykład we wnętrzach gwiazd, droga jest jeszcze daleka.

Pełne wyniki badań opublikowano 10 grudnia 2025 roku w prestiżowym periodyku naukowym Physical Review Letters. Dokumentują one pierwszy bezpośredni pomiar tzw. przekroju czynnego dla tej konkretnej reakcji jądrowej. Praca jest dowodem na to, że nawet najbardziej fundamentalna nauka, uprawiana w odizolowanych podziemiach, wciąż potrafi przynosić zaskakujące i konkretne rezultaty. Co ciekawe, ośrodek SNOLAB stara się dzielić tymi odkryciami, oferując wirtualne wycieczki po laboratorium, co sprawia, że ta zaawansowana fizyka staje się bardziej przystępna.

Co dalej?

Odkrycie z detektora SNO+ to przede wszystkim potwierdzenie naszej zdolności do mierzenia niezmiernie rzadkich zjawisk. Pokazuje, że przewidywania teoretyczne dotyczące oddziaływań neutrin z materią są na dobrym torze. Dla fizyków to sygnał, że metody detekcji są na tyle dojrzałe, by szukać kolejnych, jeszcze bardziej subtelnych procesów. Neutrina wciąż skrywają wiele tajemnic dotyczących ich masy czy roli w ewolucji wszechświata, a każde nowe, bezpośrednie obserwacje przybliżają nas do ich rozwikłania. To powolna i mozolna praca, ale właśnie na takich kamieniach milowych buduje się prawdziwy postęp w nauce.