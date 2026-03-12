Nowa Klasa S już po polskiej premierze. W tle błysnęło AMG i trudno było o tym zapomnieć

Podsumowanie artykułu . . .

Sam event był więc bardziej spotkaniem z filozofią marki niż zwykłą prezentacją kolejnego liftingu. W centrum uwagi znalazła się oczywiście nowa Klasa S, ale obok niej pokazano również AMG, które dorzuciło do premiery inny ton: mniej salonowej elegancji, więcej technologicznego napięcia. To ciekawe zestawienie, bo z jednej strony mamy limuzynę, która chce być mobilnym azylem, a z drugiej koncept pokazujący, że elektryczne osiągi nie muszą oznaczać kompromisu.

Klasa S nadal chce być punktem odniesienia

Nowa Klasa S nie jest kosmetycznie poprawionym modelem, tylko jedną z największych modernizacji w obrębie jednej generacji. Mercedes podaje, że ponad połowa samochodu została opracowana od nowa, zaktualizowana lub istotnie ulepszona, a mowa o około 2700 komponentach. W praktyce oznacza to podejście bardzo niemieckie w najlepszym sensie tego słowa: mniej fajerwerków na pokaz, więcej drobiazgów, które składają się na poczucie, że wszystko działa dokładnie tak, jak powinno.

Widać to już po stylistyce. Klasa S na szczęście nie zamienia się w futurystyczny eksperyment, tylko wzmacnia własną tożsamość. Doszła opcjonalnie podświetlana gwiazda na masce (choć u nas ze względu na przepisy niestety z tej opcji możemy nie skorzystać), większy o około 20 proc. podświetlany grill i nowa sygnatura świetlna reflektorów DIGITAL LIGHT. To trochę jak różnica między eleganckim zegarkiem a zegarkiem, który jeszcze subtelnie daje znać, że kosztował bardzo dużo. Nie chodzi o ostentację, tylko o obecność.

Mercedes bardzo wyraźnie podkreśla też rocznicowy kontekst modelu. W 140. roku od wynalezienia samochodu przez Carla Benza to właśnie Klasa S ma pozostać symbolem firmowego dziedzictwa. Tyle że dziś prestiż nie buduje się już wyłącznie chromem, drewnem i miękką skórą. Coraz częściej tworzy go oprogramowanie, szybkość reakcji systemów i to, czy auto da się aktualizować jak dobry sprzęt elektroniczny, a nie jak klasyczną maszynę zamkniętą raz na zawsze w dniu zakupu.

Luksus coraz częściej zaczyna się od oprogramowania

Najważniejszą zmianą w nowej Klasie S jest MB.OS, czyli własny system operacyjny Mercedesa. Opisuje się go jako cyfrowy szkielet samochodu, oparty na wydajnych komputerach i szybkiej sieci Ethernet, spięty dodatkowo z chmurą Mercedes-Benz Intelligent Cloud. To rozwiązanie, które ma sprawić, że limuzyna nie tylko działa sprawniej, ale może też zyskiwać nowe możliwości wraz z aktualizacjami OTA.

W parze z tym idzie najnowsza generacja MBUX i standardowy Superscreen. Mercedes dorzuca do tego wirtualnego asystenta Hej Mercedes, opartego na generatywnej AI, z bardziej naturalną rozmową i nową warstwą obsługi. Nawigacja MBUX Surround wykorzystuje z kolei Mapy Google i trójwymiarowy widok otoczenia w czasie rzeczywistym. Coraz mniej przypomina to klasyczne menu samochodowe, a coraz bardziej system, który próbuje przewidywać intencje użytkownika, zanim ten zacznie przeklikiwać się przez kolejne zakładki.

Interesujące jest także to, że Mercedes nie traktuje tylnej kanapy jak dodatku dla pasażera, tylko jak pełnoprawną strefę pracy i odpoczynku. Pakiet First-Class, dwa 13,1-calowe wyświetlacze, odłączane piloty MBUX i funkcje wideokonferencji zamieniają tył auta w coś pomiędzy prywatnym salonem, gabinetem i kapsułą ciszy. Dziś takie rozwiązania, gdy samochód bywa biurem między spotkaniami, zaczynają brzmieć zaskakująco praktycznie.

Komfort, który ma działać w tle

W Klasie S najciekawsze są często te rozwiązania, których nie widać na pierwszy rzut oka. Mercedes rozwija cyfrowe sterowanie nawiewami, pozwalające zapisać kilka indywidualnych scenariuszy wentylacji. Można więc ustawić układ skoncentrowany na kierowcy albo taki, który łagodniej ogrzewa pasażerów z tyłu.

Do tego dochodzą podgrzewane pasy bezpieczeństwa, nowy elektryczny filtr powietrza z ENERGIZING AIR CONTROL oraz rozbudowany pakiet bezpieczeństwa. Mercedes mówi nawet o 15 poduszkach powietrznych i standardowym PRE-SAFE Impulse. W języku codziennej jazdy oznacza to jedno: samochód ma nie tylko rozpieszczać, ale też stale pracować w tle jak dyskretny ochroniarz.

Ciekawe są też rozwiązania związane z zawieszeniem i prowadzeniem. Standardem staje się tylna oś skrętna do 4,5 stopnia, a opcjonalnie można dojść do 10 stopni, co zmniejsza średnicę zawracania o blisko dwa metry. Zawieszenie AIRMATIC i opcjonalne E-ACTIVE BODY CONTROL wspiera inteligentne tłumienie, które potrafi korzystać z danych z chmury, by wcześniej przygotować się na dłuższe progi zwalniające. Brzmi niemal absurdalnie precyzyjnie, ale właśnie tak dziś wygląda luksus w wydaniu premium: samochód ma zauważać drogę, zanim kierowca zdąży się nią zirytować.

Światła, napęd i detale

Nowa Klasa S dostaje też nową generację reflektorów DIGITAL LIGHT w technice mikrodiod LED. Mercedes deklaruje około 40% większe pole oświetlenia, a do tego dynamiczne światła drogowe ULTRA RANGE o zasięgu do 600 metrów. To dystans, który można porównać do mniej więcej sześciu boisk piłkarskich. W praktyce nie chodzi jednak o samą liczbę, tylko o to, że oświetlenie staje się elementem aktywnego bezpieczeństwa i precyzyjniej współpracuje z kamerami oraz danymi mapowymi.

Pod maską Mercedes stawia na zmodernizowaną gamę jednostek, w tym nowe silniki V8 i R6 oraz mocniejszą hybrydę plug-in. Na szczycie pojawia się V8 M 177 Evo w wersji S 580 4MATIC o mocy 395 kW, czyli 537 KM, i 750 Nm momentu obrotowego. To liczby, które w limuzynie tej klasy nie służą do ścigania się ze światem spod świateł, tylko do osiągnięcia czegoś dużo trudniejszego: poczucia, że auto porusza się z całkowitą swobodą, bez wysiłku i bez najmniejszej nerwowości.

Warto też zwrócić uwagę na personalizację. Program MANUFAKTUR oferuje ponad 150 kolorów nadwozia i ponad 400 odcieni wnętrza. To już nie jest zwykła konfiguracja w salonie, tylko próba wejścia na teren krawiectwa miarowego. Samochód ma być nie tylko luksusowy, ale prywatny, niemal intymny w sposobie dopasowania. I właśnie dlatego Klasa S wciąż pozostaje czymś więcej niż środkiem transportu. To produkt, który ma opowiadać o właścicielu równie dużo, jak jego dom czy zegarek.

AMG na evencie pokazało zupełnie inny temperament

Na premierze dało się zobaczyć także AMG, co dobrze przełamywało klasyczny, limuzynowy ton wydarzenia. W tym samym miejscu spotkały się dwa różne światy Mercedesa: jeden oparty na ciszy, komforcie i dyskretnym prestiżu, drugi na demonstracji technologicznej siły. I właśnie dlatego obecność AMG nie była tylko ozdobnikiem dla gości. To był sygnał, że marka chce dziś opowiadać o luksusie i osiągach jednym językiem, tyle że z różnym akcentem.

CONCEPT AMG GT XX – to auto testowe pokonało 40 075 kilometrów, czyli dystans odpowiadający obwodowi Ziemi na równiku, w 7 dni, 13 godzin, 24 minuty i 7 sekund. W czasie prób utrzymywało stałą prędkość 300 km/h, a postoje ograniczało do ultraszybkiego ładowania ze średnią mocą około 850 kW. Mercedes podkreśla, że koncept ustanowił łącznie 25 rekordów wydajności, a pięciominutowe ładowanie miało wystarczać na około 400 km zasięgu WLTP.

Za tym pokazem stoi też konkretna technologia. CONCEPT AMG GT XX wykorzystuje trzy silniki o strumieniu osiowym i wysokowydajny, bezpośrednio chłodzony akumulator. Producent deklaruje ponad 1000 kW mocy szczytowej, czyli przeszło 1360 KM, a same silniki mają być lżejsze, bardziej kompaktowe i oferować około trzykrotnie wyższą gęstość mocy od konwencjonalnych jednostek elektrycznych. Nawet jeśli to wciąż świat konceptu, łatwo zrozumieć, dlaczego AMG pokazuje go obok nowej Klasy S: jeden samochód mówi, dokąd zmierza luksus, drugi dokąd zmierzają osiągi.

Mercedes gra dziś na dwóch fortepianach

Nowa Klasa S to samochód, który wybiera dojrzalszą drogę. Rozwija to, co w tej klasie liczy się najbardziej: spójność, przewidywalność, jakość jazdy i poczucie, że technologia nie przeszkadza, tylko upraszcza życie. I może właśnie dlatego ten model nadal jest tak ważny.

Obecność AMG na premierze tylko mocniej podkreśliła, w jakim momencie znajduje się dziś Mercedes. Z jednej strony dopracowana limuzyna dla tych, którzy oczekują od auta wyrafinowania niemal hotelowego. Z drugiej elektryczny koncept, który traktuje rekordy jak poligon doświadczalny dla przyszłych modeli. Marka nie wybiera między komfortem a technologiczną ofensywą, tylko próbuje mieć oba światy naraz.

I chyba właśnie to po tej premierze zostaje w pamięci najmocniej. Klasa S nadal jest samochodem dla tych, którzy lubią, gdy wszystko działa miękko, cicho i bez wysiłku. Ale obok niej stoi już nowe AMG, przypominając, że przyszłość nie zamierza być spokojna. Mercedes próbuje więc połączyć dwie pozornie sprzeczne obietnice: ukojenie i ekscytację. Na razie wygląda na to, że robi to z dużą pewnością siebie.