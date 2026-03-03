Powiew wiosny w kieszeni. Plus tnie ceny Motoroli i zegarków Huawei

Podsumowanie artykułu . . .

Jeśli planowaliście odświeżenie swojego mobilnego arsenału, nowa oferta na Motorolę Edge 70 oraz najnowszą serię zegarków Huawei Watch GT6 może być najsensowniejszym powodem, by nie czekać do lata.

Motorola Edge 70 z bonusem 700 zł — jak działa nowa promocja Plusa?

Głównym bohaterem wiosennej ofensywy w Plusie jest bez wątpienia Motorola Edge 70 5G w bogatej wersji z 12 GB pamięci RAM i aż 512 GB miejsca na dane. To smartfon, który w swojej klasie cenowej (3499 zł) i tak broni się solidną specyfikacją, ale Plus wraz z producentem dorzucają do pieca ofertę typu cashback. Zasada jest prosta: kupujesz telefon, a Motorola oddaje Ci 700 zł w gotówce bezpośrednio na konto.

Dla kogoś, kto nie lubi wydawać jednorazowo dużej sumy, operator przygotował system ratalny. Na start płacimy 349 zł, a resztę rozkładamy na 12 rat po 262,49 zł miesięcznie. Aby jednak wspomniane 700 zł trafiło do nas, musimy pamiętać o dwóch kluczowych datach:

Do 31 marca 2026 r. – musimy dokonać zakupu smartfona.

Do 8 kwietnia 2026 r. – należy wypełnić formularz rejestracyjny na dedykowanej stronie Plusa.

To klasyczny mechanizm, który sprawia, że realny koszt zakupu urządzenia spada do poziomu 2799 zł. Przy tej cenie za wariant 512 GB, Motorola Edge 70 staje się jednym z najbardziej opłacalnych wyborów na rynku, szczególnie jeśli zależy nam na czystym systemie i świetnym designie.

Pamiętajcie tylko, że czas na rejestrację zakupu Motoroli jest ograniczony – jeśli planujecie wymianę sprzętu, marzec to ostatni dzwonek, by załapać się na pełną kwotę zwrotu.

Huawei Watch GT6 – trener na nadgarstku w niższej cenie

Wiosna to tradycyjnie czas powrotu do aktywności fizycznej. Bieganie, rower czy długie spacery smakują lepiej, gdy możemy podejrzeć swoje statystyki, a seria Huawei Watch GT6 to obecnie rynkowy standard, jeśli chodzi o balans między elegancją a funkcjami sportowymi. Plus obniżył ceny dwóch popularnych wariantów, co przy zakupie na raty pozwala niemal nie odczuć wydatku.

Oto jak prezentują się aktualne oferty:

Huawei Watch GT6 Pro 46mm Active – 1499 zł – 1 zł na start – 12 rat po 124,83 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1599 zł);

Huawei Watch GT6 41mm Elegant – 1199 zł – 1 zł na start – 12 rat po 99,82 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1299 zł).

Warto zauważyć, że w obu przypadkach mamy do czynienia z realną obniżką o 100 zł względem ostatnich tygodni. Wersja Pro 46mm to propozycja dla osób szukających solidnej, męskiej bryły i tytanowych wykończeń, natomiast 41mm Elegant to smuklejsza opcja, która świetnie wygląda na mniejszym nadgarstku, nie tracąc przy tym nic z zaawansowanych algorytmów analizy tętna czy snu. Symboliczna złotówka na start przy zakupie zegarka to świetny sposób, by sprawić sobie prezent, który realnie zmotywuje nas do ruchu.

Źródło: Plus