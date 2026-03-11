Samonaprawiający się komputer kwantowy. Atom Computing prezentuje przełomową technologię

Podsumowanie artykułu . . .

Amerykańska firma Atom Computing zaprezentowała rozwiązanie, które może tę sytuację zmienić. Ich najnowszy prototyp komputera kwantowego potrafi samodzielnie wykryć usterkę i przeprowadzić naprawę w czasie rzeczywistym, bez przerywania rozpoczętych obliczeń. To pierwszy krok w kierunku systemów zdolnych do nieprzerwanej pracy przez długi czas, co do tej pory wydawało się nieosiągalne.

Pięć stref zamiast jednej

Sekret tej zdolności tkwi w gruntownie przeprojektowanej architekturze całego układu. Tradycyjne podejście polegające na utrzymywaniu wszystkich atomów w jednej grupie zostało porzucone. Zamiast tego inżynierowie podzielili maszynę na pięć odrębnych, wyspecjalizowanych stref, z których każda odpowiada za inne zadanie. To rozwiązanie przypomina dobrze zorganizowany warsztat, gdzie każdy element ma swoje ściśle określone miejsce i funkcję.

Czytaj także: Mamy to! Rekord świata precyzji obliczeń kwantowych

W tej nowej strukturze rejestr przechowuje kubity bezpośrednio zaangażowane w obliczenia. Strefa interakcji jest miejscem, gdzie wykonywane są właściwe operacje kwantowe. Kluczową rolę pełni strefa pomiarowa, w której specjalne atomy pomocnicze, nazywane ancillas, nieustannie monitorują poprawność działania systemu. Dwie pozostałe strefy działają jak zaplecze logistyczne. Strefa przechowywania funkcjonuje jako magazyn zapasowych atomów gotowych do natychmiastowego użycia, podczas gdy strefa ładowania odpowiada za uzupełnianie zasobów z zewnątrz.

Jak działa samonaprawa

Kiedy system wykryje, że któryś z atomów zniknął z rejestru, uruchamia automatyczną sekwencję naprawczą. Proces rozpoczyna się od pobrania zapasowego atomu ze strefy przechowywania i precyzyjnego przetransportowania go na puste miejsce. Następnie atom jest resetowany do stanu podstawowego, czyli najniższego poziomu energetycznego, co przygotowuje go do przyjęcia nowych informacji kwantowych. Cała ta operacja odbywa się w tle, bez wpływu na obliczenia prowadzone przez pozostałe, nienaruszone kubity.

Co równie istotne, system nauczył się gospodarować zasobami w sposób oszczędny. Atomy pomocnicze używane do wykrywania błędów nie są po jednorazowym użyciu usuwane z układu. Zamiast tego podlegają recyklingowi – po wykonaniu swojej funkcji są resetowane i wprowadzane z powrotem do puli dostępnych zasobów. Takie podejście znacząco wydłuża teoretyczny czas nieprzerwanej pracy całego komputera.

41 razy bez błędu. Testy potwierdzają skuteczność

Skuteczność mechanizmu potwierdziła seria rygorystycznych testów. Komputer wielokrotnie uruchamiał specjalny kod repetycyjny, którego zadaniem było sprawdzanie własnej pracy pod kątem błędów. Udało mu się to dokonać aż 41 razy z rzędu, za każdym razem skutecznie zastępując utracone atomy bez zakłócania przetwarzanych danych. Dla porównania, bez systemu samonaprawy zasoby atomowe wyczerpałyby się po zaledwie kilku takich cyklach, uniemożliwiając dalsze działanie.

Szczegóły tego osiągnięcia zostały opisane w pracy naukowej autorstwa J.A. Muniza i jego zespołu. Badacze podkreślają, że ich rozwiązanie teoretycznie umożliwia nieskończone wykonywanie obliczeń na platformie, gdzie żywotność pojedynczych kubitów jest z natury ograniczona. To fundamentalna zmiana perspektywy, ponieważ dotychczas właśnie ta nietrwałość stanowiła jedną z głównych barier rozwoju tej technologii.

Realne szanse i wyzwania

Technologia opracowana przez Atom Computing to niewątpliwie ważny krok naprzód. Systemy zdolne do długotrwałej, nieprzerwanej pracy otwierają drogę do rozwiązywania problemów, które dotychczas były poza zasięgiem – na przykład w dziedzinie projektowania nowych materiałów, zaawansowanej kryptografii czy symulacji złożonych molekuł. Wcześniej takie obliczenia były skazane na porażkę, ponieważ przerywały się, zanim udało się uzyskać jakikolwiek wynik.

Czytaj także: Komputer kwantowy, jakiego jeszcze nie było. Nowa konstrukcja została już zaprezentowana światu

Trzeba jednak pamiętać, że wciąż jest to raczej obietnica niż gotowy produkt. Samonaprawa na poziomie pojedynczych atomów to imponujące laboratorium, ale droga do komercyjnych, stabilnych maszyn kwantowych wciąż pozostaje długa i usiana wyzwaniami skalowania, kontroli błędów i integracji. Mimo to każdy taki przełom, nawet w fazie badawczej, przybliża moment, gdy komputery kwantowe przestaną być ciekawostką laboratoryjną, a staną się użytecznym narzędziem.